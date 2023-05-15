See by Chloé手袋減價2023｜網購精選袋款7折　比香港官網平近2千

See by Chloé手袋減價2023｜Chloé的副線品牌See by Chloé於去年宣布將於3年內結束業務，消息傳出後令不少女生都大感可惜，有興趣入手的女生們更加要把握機會了！時尚網購平台FARFETCH最近就為精選時尚單品推出7折優惠，其中See by Chloé多個袋款均以7折出售，《01女生》立即為大家盤點10款See by Chloé 10大減價袋款吧！



See by Chloé手袋減價2023｜Saddie leather crossbody bag 優惠價：HK$2,460；原價：HK$3,513

See by Chloé的Saddie leather crossbody bag，方正袋形配以編織及黃銅環細節充滿復古感，隨性感設計很適合作為日常袋款佩戴！

購買方法：FARFETCH

See by Chloé手袋減價2023｜Saddie leather crossbody bag 優惠價：HK$2,460；原價：HK$3,513（FARFETCH 官網）

See by Chloé手袋減價2023｜Mara logo-embossed shoulder bag 優惠價：HK$1,950；原價：HK$2,785

近年流行肩背包袋款，這款Mara logo-embossed shoulder bag採用黑色小牛皮製造而成，半月形設計提供寬敞的收納空間，綴以金鍊及See By Chloé金屬牌增添獨特性。

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See by Chloé手袋減價2023｜leather logo-detail backpack 優惠價：HK$2,202；原價：HK$3,145

See by Chloé這款小背包，絨面設計別具質感，綴以編織O形環及流蘇設計，配合標誌性的See by Chloé鑰匙和金屬牌。

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See by Chloé手袋減價2023｜Saddie leather belt bag 優惠價：HK$1,855；原價：HK$2,650

Saddie leather belt bag的長方袋形，綴以編織及黃銅環細節更添復古感，黑色配色加上腰包袋款，有助打造出型格時尚感造型。

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See by Chloé手袋減價2023｜Saddie leather belt bag 優惠價：HK$1,855；原價：HK$2,650（FARFETCH 官網）

See by Chloé手袋減價2023｜Mara leather crossbody bag 優惠價：HK$2,728；原價：HK$3,897

Mara leather crossbody bag採用了近年流行的「半月」袋形，飾以蕾絲細節，令本來設計簡約的手袋變得不再平凡，更增添了奢華感，尤其適合用作配襯高雅晚裝。

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See by Chloé手袋減價2023｜joan micro cross-body bag 優惠價：HK$1,174；原價：HK$1,676

不少女生都鍾情於迷你袋款，袋形嬌小迷人之餘，亦容易配襯各種穿搭造型，這款joan micro cross-body bag綴以編織O形環及流蘇細節，低調而不失時尚感，相當值得深愛迷你包的妳入手！

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See by Chloé手袋減價2023｜Laetizia panelled tote bag 優惠價：HK$3,062；原價：HK$4,374

隨著大手袋熱潮再度興起，不少女生也紛紛入手大尺寸手袋，這款Laetizia panelled tote bag採用了拼接編織設計，充滿春夏度假風情，大尺寸設計亦給女生們提供充裕的容量。

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See by Chloé手袋減價2023｜Joan leather bucket bag 優惠價：HK$2,282；原價：HK$3,259

每逢春夏介紹手袋，不得不介紹水桶包袋款，水桶袋形精緻可愛，深受不少女生喜愛，這款Joan leather bucket bag，廓形設計配以柔美編織O形環，充滿波希米亞風情。

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See by Chloé手袋減價2023｜mini Hana crossbody bag 優惠價：HK$2,086；原價：HK$2,979

這款mini Hana crossbody bag同樣綴有品牌標誌性大號編織O形環並飾有鑰匙鍊及See by Chloé金屬牌，配合獨特的「波斯藍」配色，相信不少女生都會一見就愛上！

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See by Chloé手袋減價2023｜mini Hana crossbody bag 優惠價：HK$2,086；原價：HK$2,979（FARFETCH 官網）

See by Chloé手袋減價2023｜Tilda mini tote 優惠價：HK$2,722；原價：HK$3,888

See by Chloé這款Tilda迷你托特包，採用充滿細節感的編織飾邊，再綴以超大號See by Chloé金屬牌，優雅而時尚！

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