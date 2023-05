See by Chloé手袋減價2023｜網購精選袋款7折　比香港官網平近2千

See by Chloé手袋減價2023|Chloé的副線品牌See by Chloé於去年宣布將於3年內結束業務,消息傳出後令不少女生都大感可惜,有興趣入手的女生們更加要把握機會了!時尚網購平台FARFETCH最近就為精選時尚單品推出7折優惠,其中See by Chloé多個袋款均以7折出售,《01女生》立即為大家盤點10款See by Chloé 10大減價袋款吧!



See by Chloé手袋減價2023|Saddie leather crossbody bag 優惠價:HK$2,460;原價:HK$3,513

See by Chloé的Saddie leather crossbody bag,方正袋形配以編織及黃銅環細節充滿復古感,隨性感設計很適合作為日常袋款佩戴!

See by Chloé手袋減價2023|Mara logo-embossed shoulder bag 優惠價:HK$1,950;原價:HK$2,785

近年流行肩背包袋款,這款Mara logo-embossed shoulder bag採用黑色小牛皮製造而成,半月形設計提供寬敞的收納空間,綴以金鍊及See By Chloé金屬牌增添獨特性。

See by Chloé手袋減價2023|leather logo-detail backpack 優惠價:HK$2,202;原價:HK$3,145

See by Chloé這款小背包,絨面設計別具質感,綴以編織O形環及流蘇設計,配合標誌性的See by Chloé鑰匙和金屬牌。

See by Chloé手袋減價2023|Saddie leather belt bag 優惠價:HK$1,855;原價:HK$2,650

Saddie leather belt bag的長方袋形,綴以編織及黃銅環細節更添復古感,黑色配色加上腰包袋款,有助打造出型格時尚感造型。

See by Chloé手袋減價2023|Mara leather crossbody bag 優惠價:HK$2,728;原價:HK$3,897

Mara leather crossbody bag採用了近年流行的「半月」袋形,飾以蕾絲細節,令本來設計簡約的手袋變得不再平凡,更增添了奢華感,尤其適合用作配襯高雅晚裝。

See by Chloé手袋減價2023|joan micro cross-body bag 優惠價:HK$1,174;原價:HK$1,676

不少女生都鍾情於迷你袋款,袋形嬌小迷人之餘,亦容易配襯各種穿搭造型,這款joan micro cross-body bag綴以編織O形環及流蘇細節,低調而不失時尚感,相當值得深愛迷你包的妳入手!

See by Chloé手袋減價2023|Laetizia panelled tote bag 優惠價:HK$3,062;原價:HK$4,374

隨著大手袋熱潮再度興起,不少女生也紛紛入手大尺寸手袋,這款Laetizia panelled tote bag採用了拼接編織設計,充滿春夏度假風情,大尺寸設計亦給女生們提供充裕的容量。

See by Chloé手袋減價2023|Joan leather bucket bag 優惠價:HK$2,282;原價:HK$3,259

每逢春夏介紹手袋,不得不介紹水桶包袋款,水桶袋形精緻可愛,深受不少女生喜愛,這款Joan leather bucket bag,廓形設計配以柔美編織O形環,充滿波希米亞風情。

See by Chloé手袋減價2023|mini Hana crossbody bag 優惠價:HK$2,086;原價:HK$2,979

這款mini Hana crossbody bag同樣綴有品牌標誌性大號編織O形環並飾有鑰匙鍊及See by Chloé金屬牌,配合獨特的「波斯藍」配色,相信不少女生都會一見就愛上!

See by Chloé手袋減價2023|Tilda mini tote 優惠價:HK$2,722;原價:HK$3,888

See by Chloé這款Tilda迷你托特包,採用充滿細節感的編織飾邊,再綴以超大號See by Chloé金屬牌,優雅而時尚!

