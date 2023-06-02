Mayla x《美少女戰士》聯名：經典水手幻化日常高跟 鞋履滿佈心思

5大美少女戰士高跟鞋推薦！那怕沒有認真追看所有集數的《美少女戰士》，這句「我要代替月亮懲罰你」相信都相當深入民心。由武內直子創作的《美少女戰士 Sailor Moon》不知不覺已經問世 30 週年，作品收獲世界各地少女、女士的歡心，近年亦不斷有聯名作品、週邊推出，例如去年年尾植村秀 x 劇場版美少女戰士Eternal，今年3月的Jimmy Choo x《美少女戰士》，多個經典水手元素融入時尚、美妝單品當中。



近日日本鞋履品牌Mayla Classic亦推出以美少女戰士作靈感的5款聯名高跟鞋，鞋款由即日起到七月接受預訂，大家記緊把握機會入手了！

近日日本鞋履品牌Mayla Classic亦推出以美少女戰士作靈感的5款聯名高跟鞋（Mayla Classic）

如果錯過之前Jimmy Choo x《美少女戰士》的戰士長踝靴、高跟與水晶的組合，這款Mayla Classic x《美少女戰士》真的不要錯過！Mayla Classic這個品牌大獲好評，全因品牌擅長將動漫元素融入鞋履配件當中，例如早前的Mayla Classic x《百變小櫻》、Mayla Classic x《進擊的巨人》，聯乘作品不突兀又留有標誌性的動漫元素。而這款Mayla Classic x《美少女戰士》 富水手元素之餘又不失柔美，日常上班、約會都可以輕鬆搭配到！

Mayla Classic x《美少女戰士》推介1：永恆的水手月亮 日元¥28,600（拆合港幣約$1,596）

這對「永恆的水手月亮」不用多說就是代表了主角「月野兔」，將美少女戰士標誌性的水手服顏色：白、藍、粉實體化成鞋履的不同部分，鞋身以藍白色綴以蝴蝶結緞帶的鞋後跟裝飾，細繫帶上亦有可拆卸的月亮小配件，高跟鞋更完美展現纖細、優雅的腿部線條。

Mayla Classic x《美少女戰士》推介2：永恆的水手水星 日元¥28,600（拆合港幣約$1,596）

作為代表「水野亞美」的水星，這款用上淺藍以及深藍的配色，鞋後跟裝飾以藍白色蝴蝶結緞帶以及「水手領的條文花樣」裝飾，綴以可拆卸的星形行星符號小吊飾，鞋履處處還原動漫細節。

Mayla Classic x《美少女戰士》推介3：永恆的水手火星 日元¥28,600（拆合港幣約$1,596）

當提及「火野麗」的時候，必會想起她的黑長髮以及紅色的水手服！這款「永恆的水手火星」用上沉穩低調的酒紅色以及紅寶石色，並不會令人感覺難搭或者太過搶眼，鞋後跟裝飾以酒紅色、紫色、水手領間條合成蝴蝶結緞帶，綴以可拆卸的星形行星符號小吊飾。

Mayla Classic x《美少女戰士》推介4：永恆的水手木星 日元¥28,600（拆合港幣約$1,596）

喜歡沉穩、深色打扮的女生，除了「永恆的水手火星」之外，亦可以考慮這款「永恆的水手木星」。這款木星以啡色及寶石綠作配色，鞋後跟裝飾以綠色、粉色、水手領間條合成蝴蝶結緞帶，綴以可拆卸的星形行星符號小吊飾。

Mayla Classic x《美少女戰士》推介5：永恆的水手維納斯 日元¥28,600（拆合港幣約$1,596）

這款以奶油、香檳金色作配的「永恆的水手維納斯」，少女與華麗感兼備，鞋後跟裝飾以金色、寶藍色、水手領間條合成蝴蝶結緞帶，綴以可拆卸的星形行星符號小吊飾。

這5款少女戰鞋的鞋底亦有小巧思，每款鞋底有相應行星符號的花朵壓紋，壓紋向《美少女戰士》中的「幻之銀水晶」致敬，幻之銀水晶是神聖同時擁有最強大的能量。而女生們穿起這對少女戰鞋，可以擁有著最強大的力量，亦正正切合品牌設計師所想：「試圖創造一種時尚可愛的設計，可以被廣泛的人群穿著，從年輕人到成年女性，可以感受美少女戰士的世界觀，可以感受到幸福。」