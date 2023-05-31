Longchamp減價2023｜官網手袋低至半價　大熱漁網袋都激減勿錯過

Longchamp減價2023｜法國奢華品牌Longchamp推出的手袋向來深受小資女喜愛，不論是款式還是性價比都令一眾女生不禁紛紛入手，尤其是漁網袋款Le Pliage Filet，近年更一度掀起搶購潮，每次推出新色都頓時成為熱話！Longchamp現正進行季末減價，多款人氣手袋減價低至半價，大熱皀漁網袋款都有激減！《01女生》立即為大家盤點10款減價手袋款式！



蔡嘉欣棄Hermès轉用Longchamp！$700入手但超難買 附漁網袋推介

Longchamp減價2023｜Longchamp現正進行季末減價，多款人氣手袋減價低至半價！（rositakpyy＠IG）

Longchamp減價2023｜一起入手鄺潔楹同款手袋吧！（judy.kwong＠IG）

Longchamp減價2023｜LE PLIAGE FILET 斜揹袋 XS HK$560（原價：HK$800）

大熱袋款 LE PLIAGE FILET 斜揹袋是 Longchamp 與以編織袋而聞名的法國品牌 FILT 聯手合作推出的袋款，編織棉質袋配以 Longchamp 經典手袋 Le Pliage 的皮革提把，充滿法式風情！漁網袋款時尚又優雅，附斜背帶，可作斜背佩戴，手袋更充滿夏日感，今日夏日必定要入手一個！

Longchamp減價2023｜LE PLIAGE FILET 斜揹袋 XS HK$560（原價：HK$800）（Longchamp 官網）

Longchamp減價2023｜BOX-TROT 斜揹袋 S HK$3,325（原價：HK$4,750）

BOX-TROT 斜揹袋方正袋形線條俐落，充滿率性感！手袋的取名靈感源自於盒子形狀，翻摺壓扣上飾有品牌的經典標誌，極具辨識度！袋款集時尚與休閒於一身，配搭休閒穿搭作為日常手袋，或上班使用都同樣適合，OL們千萬不要錯過了！

Longchamp減價2023｜BOX-TROT 斜揹袋 S HK$3,325（原價：HK$4,750）（Longchamp 官網）

Longchamp減價2023｜ÉPURE 水桶包 HK$3,395（原價：HK$4,850）

這款 ÉPURE 水桶包是品牌2023春夏系列中的新款手袋之一，首先是水桶袋形已經充滿春夏感覺，令一眾女生都難以抗拒，再配合黃橘紅的漸變色彩，盡顯夏日活力感，一看就感覺到是夏日的時尚！

Longchamp減價2023｜ÉPURE 水桶包 HK$3,395（原價：HK$4,850）（Longchamp 官網）

Longchamp減價2023｜ROSEAU 肩揹袋 M HK$2,800（原價：HK$4,000）

肩背包袋款向來深受女生喜愛，簡約而優雅的袋形，很容易配襯到不同的穿搭造型！這款ROSEAU 肩揹袋採用平滑的小牛皮材質製造而成，簡約的設計令它成為日常百搭單品，背起來瞬間充滿時尚優雅感！

Longchamp減價2023｜ROSEAU 肩揹袋 M HK$2,800（原價：HK$4,000）（Longchamp 官網）

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