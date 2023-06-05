4種內褲款式一定不要挑選！穿搭後顯屁股大、屁股下垂、勒大腿肉

4種內褲款式，女生一定不要挑選！不少女生都會因為可愛漂亮的外觀設計而選擇相應的內褲，不過原來挑錯內褲款式，就會將下身身形缺點展露無遺，屁股大、屁股下垂、擠勒大腿，長遠更可能會影響下身的身形比例，令「馬鞍肉」更猖狂！到底內褲又應該挑選什麼款式呢？



若果是瘦削、有運動習慣的女生應該沒有太多「馬鞍肉」的困擾，不過微胖女生、梨形身材的女生穿上貼身裙款、瑜伽褲時，下身身形比例總是會顯得更惡劣。仔細觀察自己的雙腿，脂肪囤積在大腿根部，屁股位置看起來較下垂、臃腫，大腿外側多了一團脂肪，是「馬鞍肉」作怪嗎？或是屁股未經鍛鍊，扁塌、下垂嗎？其實身形比例差，除了因為缺乏鍛鍊肌肉之外，內褲亦會令視覺上的身形比例變差，不妨了解一下台灣YouTuber Astor 對於挑選內褲的分享！

不要購買的內褲款式1. 低腰內褲

身材比例當中最為關鍵的是線條流暢，所以內褲不要過緊、將下身線條變得好像有幾個區域般，當中低腰內褲更會將線條斷開，令人錯覺屁股的肉原本就上下不均，不單影響美觀，長遠亦會令屁股脂肪游走，令大腿肉變多。

不要購買的內褲款式1. 低腰內褲（YouTube@ Astor《梨形身材避雷 越穿越醜 屁股下垂4種極醜內褲不要買》）

不要購買的內褲款式2. 三角褲

假若屁股未經鍛鍊，很常見的情況是屁股後方較下垂、側邊線條扁塌，選擇了不能包裏全個屁股的三角褲，另外三角褲的邊緣車線較緊，會將本來比較多肉的屁股強行擠勒，除了行走時很容易移位、卡進屁股縫中，會令大腿內側更容易磨擦、感到不適，視覺效果上亦會令屁股線條變得更下垂、有贅肉。

不要購買的內褲款式2. 三角褲（YouTube@ Astor《梨形身材避雷 越穿越醜 屁股下垂4種極醜內褲不要買》）

不要購買的內褲款式3. 邊緣含有鬆緊帶的內褲

市面上不少內褲邊緣都會有車線包邊的設計，有些內褲甚至為了增加舒適度，會在邊緣位置加上鬆緊帶。不過Astor 提醒道「不論厚的、薄的、寛的還是薄的鬆緊帶」因為都是並不完全貼合的，都會有擠勒的情況，特別當有大動作行為、穿上瑜伽褲時情況倍加明顯：從兩個屁股變成四個屁股似的。

不要購買的內褲款式3. 邊緣含有鬆緊帶的內褲（YouTube@ Astor《梨形身材避雷 越穿越醜 屁股下垂4種極醜內褲不要買》）

不要購買的內褲款式4. 沒有彈性、尺寸小的內褲

雖然內褲普遍具有彈性，有網友分享道因為不同品牌廠商的版型不一樣，大家要記得是以臀圍數字去量度，而不是以尺碼去購買內褲。Astor指自己身形普遍穿中碼，但當下身單品則會挑選大碼的，因為若果挑選了尺寸比自己身形小又或者差不多的內褲，內褲能夠展現的空間、彈性則會減少，這個情況下就會擠勒到屁股、大腿肉，造成下身線條不流暢、一團團肉般。

不要購買的內褲款式4. 沒有彈性、尺寸小的內褲（YouTube@ Astor《梨形身材避雷 越穿越醜 屁股下垂4種極醜內褲不要買》）

想要完美展現個人身形，除了要避開以上4款內褲之外，Astor亦有建議微胖女生、梨形身材的女生可以選擇中、高腰設計的平口內褲，除了無痕內褲之外，亦可以挑選絲質、尼龍、彈性網紗的質地。因為這些內褲除了服貼屁股之外，包裏線條亦比較寬，不會擠勒之外，亦不容易造成易位、卡進屁股縫中等尷尬情況。