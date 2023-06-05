adidas減價附優惠連結　最後一天折上折激平！8對百搭易襯波鞋

adidas減價情侶波鞋推薦2023！還在苦惱應該入手什麼情侶鞋款？想要一對情侶波鞋，除了外觀展現出相似性，百搭好襯才能發揮鞋款的重要性，好比另一半無可替代的地位。當然，舒適、好走更是少不免，仿似替代另一半暫時好好保護你。



情侶們為了便捷以及百搭性，通常都會購入基本款的運動鞋，現在的運動鞋已經注入不同的元素，由基本百搭款、時尚線條感到復古風格都有，總有一款能夠適合你們！還在考慮入手什麼鞋款的話，不妨考慮以下《01女生》精選的8對情侶波鞋推薦吧！

adidas推出激抵優惠最後一天！凡購買指定正價及減價鞋款，兩對即享額外6折，三對以上額外5折，凡購買滿$1,300再享折上折優惠，有額外9折，非常抵買！以備受好評的SUPERSTAR 運動鞋作例，原價$899，優惠期間減至$629，若購買2對可享額外6折即減至$377；購買3對或以上額外5折則減至$315；再加上購買滿$1,300享有的折上折，就有額外9折(如果獲折上折優惠，即是每對波鞋最抵會低至45折)，最後只需$283即可入手，實在超值！

adidas減價情侶波鞋推薦2023：1. RETROPY F90 運動鞋最抵價$324（原價$899）

購買方法：adidas官網

adidas減價情侶波鞋推薦2023：1. RETROPY F90 運動鞋最抵價$324（原價$899）（adidas）

RETROPY F90 運動鞋外形由老爹鞋（Daddy Shoes）經典元素中演繹而成，鞋款提供復古感的灰銀色以及少女感的米杏色配搭，以網布與麂皮混合，透氣又舒適，鞋面EVA 中底以及Torsion Bar 支撐結構能夠無痛增高，同時具時尚感，表現出街頭感與復古風格與融合。

情侶鞋推薦2023：1. RETROPY F90 運動鞋



原價$899，優惠期間減至$719

若購買2對可享額外6折即減至$431

購買3對或以上額外5折則減至$360，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$324即可入手！



adidas減價情侶波鞋推薦2023：2. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價$324（原價$899）

購買方法：adidas官網

adidas減價情侶波鞋推薦2023：2. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價$324（原價$899）(Adidas)

SUPERSTAR 作為經典鞋款，風頭一時無兩、時尚感歷久彌新。鞋款以大範圍的白色配以間條設計的變色，大家可以挑選自己喜愛的配性亦不顯突兀，經典復古玩感更能夠輕鬆應付男生的街頭時尚，女生偏好的少女打扮。

情侶鞋推薦2023：2. SUPERSTAR 運動鞋



原價$899，優惠期間減至$719

若購買2對可享額外6折即減至$431

購買3對或以上額外5折則減至$360，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$324即可入手！



adidas減價情侶波鞋推薦2023：3. ULTRABOOST 5 DNA RUNNING LIFESTYLE 運動鞋 最抵價$540（原價$1,399）

購買方法：adidas官網

adidas減價情侶波鞋推薦2023：3. ULTRABOOST 5 DNA RUNNING LIFESTYLE 運動鞋 最抵價$540（原價$1,399）(adidas)

有運動習慣的情侶，挑選情侶鞋時除了考慮平日的日常需求，更會想要能夠應付運動需求的鞋款，不妨考慮備受好評、最具代表性的ULTRABOOST吧。這個第5代的版本，鞋身織布能幫助雙腳保持乾爽，同時可以承托好雙腿，令跑步的速度與壓力並不影響。

情侶鞋推薦2023：3. ULTRABOOST 5 DNA RUNNING LIFESTYLE 運動鞋



原價$1,399，優惠期間減至$1,199

若購買2對可享額外6折即減至$719

購買3對或以上額外5折則減至$600，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$540即可入手！



adidas減價情侶波鞋推薦2023：4. RETROPY E5 運動鞋 最抵價$315（原價$999）

購買方法：adidas官網

想要一對鞋就能夠應付好日常工作、逛街以及運動需求？不妨考慮這款復古又可愛的RETROPY E5 運動鞋，它以著名的 Racing 1作設計參考，再加以現代元素改革而成，鞋面以尼龍、絨面材質混合，好襯搭之餘又不會顯得過於運動風格。

情侶鞋推薦2023：4. RETROPY E5 運動鞋



原價$999，優惠期間減至$699

若購買2對可享額外6折即減至$419

購買3對或以上額外5折則減至$350，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$315即可入手！



adidas減價情侶波鞋推薦2023：5. SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 運動鞋 最抵價$315（原價$999）

購買方法：adidas官網

adidas減價情侶波鞋推薦2023：5. SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 運動鞋 最抵價$315（原價$999）(adidas)

偏愛未來感、線條設計的情侶們，這款改革派的跑鞋能夠將功能性與外觀都兼備好，同色調的配色設計再加上Adiprene 避震科技、GORE-TEX 的防水鞋面以及彈性鞋帶設計，令整個穿著過程都十分舒適，亦不易鬆脫或擠壓雙腳。

情侶鞋推薦2023：5.SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 運動鞋



原價$999，優惠期間減至$699

若購買2對可享額外6折即減至$419

購買3對或以上額外5折則減至$350，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$315即可入手！



adidas減價情侶波鞋推薦2023：6. HYPERTURF 運動鞋 最抵價$409（原價$1,299）

購買方法：adidas官網

adidas減價情侶波鞋推薦2023：6. HYPERTURF 運動鞋 最抵價$409（原價$1,299）(adidas)

對山野冒險、露營行山的情侶而言，挑戰户外的時候，過程中要上山下海、攀升遠征、身旁的工具配件就要輕巧、方便攜帶。而這款HYPERTURF 運動鞋以堅固、耐穿的戶外鞋款設計，耐磨鞋面結合麂皮、磨砂革和防撕布料，再加上吸震的 Adiprene+ 緩震系統、 FORMOTION，能夠在支撑活動同時給予足夠舒適度。

情侶鞋推薦2023：6. HYPERTURF 運動鞋



原價$1,299，優惠期間減至$909

若購買2對可享額外6折即減至$545

購買3對或以上額外5折則減至$455，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$409即可入手！



adidas減價情侶波鞋推薦2023：7. NMD_R1 運動鞋 最抵價$409（原價$1,299）

購買方法：adidas官網

adidas減價情侶波鞋推薦2023：7. NMD_R1 運動鞋 最抵價$409（原價$1,299）(adidas)

除了為人熟悉的SUPERSTAR 運動鞋、跑步必備的ULTRABOOST，這款顏色選擇豐富、經典造形的NMD運動鞋亦是招牌鞋款之一。米杏色的配色，加以白色超柔軟 BOOST 中底。黑色的標誌性鞋踭插件，在運動感覺中揉合柔美，就像情侶一樣：一剛一柔，顯出和諧平衡。

情侶鞋推薦2023：7. NMD_R1 運動鞋



原價$1,299，優惠期間減至$909

若購買2對可享額外6折即減至$545

購買3對或以上額外5折則減至$455，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$409即可入手！



adidas減價情侶波鞋推薦2023：8. TERREX HYDROTERRA 輕盈涼鞋 HK$499

購買方法：adidas官網

adidas減價情侶波鞋推薦2023：8. TERREX HYDROTERRA 輕盈涼鞋 HK$499（adidas）

夏日炎炎，最佳的消暑活動當然是沙灘與玩水，一對外形討好、快乾又輕盈的涼鞋就幫到你。鞋款的輕盈 EVA 中底能夠緩衝壓力，確保不同情況都保持穩固、舒適。

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**