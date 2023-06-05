林穎彤8大同款手袋配飾盤點！靠多年努力脫貧：借購物獎勵自己

現年30歲的林穎彤，早前在社交平台上大曬名牌手袋飾物，被指忽然富貴。事實上，原來林穎彤童年坎坷，9歲開始就要入行拍劇養家，全賴林穎彤多年來的努力，才令她今日擁有如此的事業成就，並成功脫離貧窮，買些戰利品獎勵自己也相當合理！想知道林穎彤喜愛哪些時尚單品？立即看看林穎彤8大同款手袋配飾盤點！



林穎彤9歲入行拍劇養家 自小親父拋妻棄女童年坎坷

入行足足20個年頭的林穎彤，在9歲開始就入行拍劇養家，自幼親父就拋妻棄女，小時候甚至曾與母親在天橋行乞，直至林穎彤入行後，一家的生活環境才漸漸有所改善。林穎彤早年憑著主持《安樂蝸》成功入屋，逐漸多了拍劇機會，早前更在《下流上車族》中以「港女KOL」一角獲觀眾大讚！

林穎彤早前在社交平台上大曬名牌手袋飾物，被指「忽然富貴」，她在接受傳媒訪問時就表示自己工作多年，日後又有新工作方向，所以就借購物來哄哄自己！全賴林穎彤多年來的努力，才令她擁有今日如此的事業成就，並成功脫離貧窮，這份努力及堅毅精神實在值得讚賞！

入行足足20個年頭的林穎彤，在9歲開始就入行拍劇養家。（bella_lam＠IG）

在林穎彤最近在社交平台分享的生活照中，看到不少名牌手袋配飾，究竟林穎彤最近愛用哪些時尚單品呢？《01女生》立即為大家盤點林穎彤8大同款手袋配飾！

林穎彤同款手袋配飾1：CHANEL 經典款大號手袋 HK$ 84,900

林穎彤背上的這款是 CHANEL 卡其色的經典款大號手袋，配襯林穎彤這身休閒穿搭絕無違和感，反而為整個穿搭造型加以點綴，增添知性優雅感！手袋是CHANEL的經典袋款，亦是數一數二的保值之選，採用標誌性的菱格紋設計，配合雙C標誌，充滿識別性！

林穎彤同款手袋配飾1：CHANEL 經典款大號手袋 HK$ 84,900（bella_lam＠IG）

林穎彤同款手袋配飾2：GUCCI GG MARMONT半月形迷你袋 HK$ 10,800

GUCCI 這款GG MARMONT手袋，半月形輪廓配合紋理飾面，令手袋略帶復古典雅感，綴以雙G標誌別具識別性！加上手的薰衣草紫色配色充滿甜美感，與林穎彤向來給人的甜美形象尤其合襯，氣質盡現！

林穎彤同款手袋配飾2：GUCCI GG MARMONT半月形迷你袋 HK$ 10,800（bella_lam＠IG）

林穎彤同款手袋配飾3：CELINE棉質帽子 HK$ 3,950

除了GUCCI GG MARMONT 手袋之外，在以上的生活照中，CELINE 帽子也相當吸睛！林穎彤戴上的這款 CELINE 帽子，純白色的配色，配以黑色「CELINE」字樣，設計簡約但不高調，亦為休閒穿搭造型作為一點小點綴，打造出時尚且具個性感的造型！

林穎彤同款手袋配飾3：CELINE棉質帽子 HK$ 3,950（CELINE 官網）

林穎彤同款手袋配飾4：APM CAPTAIN YUMMY BEAR（可掛扣） 珍珠可調節項鍊 HK$ 2,650

APM 的珠寶首飾向來深受女生喜愛，林穎彤也是品牌的忠實粉絲，在她的社交平台上不時都看到她配帶著 APM 出品的飾物。這款項鍊採用純銀手工製造而成，並綴以天然淡水珍珠作為裝飾，相當高貴優雅！項鍊亦飾有湖藍色的 Yummy Bear，林穎彤也大讚：「啤啤鏈好搶眼！很適合Bellaaaaaa帶」！

林穎彤同款手袋配飾4：APM CAPTAIN YUMMY BEAR（可掛扣） 珍珠可調節項鍊 HK$ 2,650（bella_lam＠IG）

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