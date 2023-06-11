手袋減價｜LOEWE、Valentino手袋激減2折起　人氣袋款減至2千有找

NET-A-PORTER減價2023｜英國精品購物網站NET-A-PORTER現正進行夏日優惠，多款時尚單品都有折扣優惠，大家更可以低至2折價錢入手人氣名牌手袋，LOEWE、VALENTINO、VERSACE等品牌手袋均有激減，大家千萬不要錯過！立即看10款減價手袋盤點！



NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：LOEWE Balloon small leather bucket bag HK$10,414.81（原價：HK$17,358.02）

LOEWE是近年深受不少女生喜愛的時尚品牌，品牌推出的袋款憑著獨特的袋形及精緻的設計細節成功俘虜不少女生心，其中這款 Balloon 水桶包更加令人難以抗拒，褐色配色百搭易襯，大小適宜的尺寸容易搭配不同穿搭造型之餘，亦提供了充裕的收納空間。

購買方法：NET-A-PORTER官網

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：LOEWE Balloon small leather bucket bag HK$10,414.81（原價：HK$17,358.02）（NET-A-PORTER 官網）

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：LOEWE Flamenco leather clutch HK$13,770（原價：HK$22,950）

LOEWE 的 Flamenco Clutch 同樣是值得入手的袋款，大容量設計正好響應最近興起的大手袋熱潮，兩側飾有標誌性結飾繫帶，以及袋上飾有「Anagram」標誌，令手袋充滿識別性。

購買方法：NET-A-PORTER官網

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：LOEWE Flamenco leather clutch HK$13,770（原價：HK$22,950）（NET-A-PORTER 官網）

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：VALENTINO GARAVANI HK$3,700（原價：HK$18,500）

VALENTINO 的 GARAVANI 單肩包是品牌的經典袋款之一，採用線條俐落的長方形包身，配合光滑的皮革袋面，散發出時尚優雅氣質，袋上亦綴有標誌性的「VLOGO」。

購買方法：NET-A-PORTER官網

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：VALENTINO GARAVANI HK$3,700（原價：HK$18,500）（NET-A-PORTER 官網）

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：VERSACE Embellished leather shoulder bag HK$8,645（原價：HK$17,290）

VERSACE 這款單肩包採用弧形袋形，知性優雅盡顯氣質，袋上飾有標誌性的「Greca」五金配件，為手袋加以點綴，加上手袋的黑金配色散發著高貴感，用作配搭正式服飾或高貴晚裝都很不錯！

購買方法：NET-A-PORTER官網

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：VERSACE Embellished leather shoulder bag HK$8,645（原價：HK$17,290）（NET-A-PORTER 官網）

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：VERSACE Small leather shoulder bag HK$9,978.50（原價：HK$14,255）

春夏必定要入手一個粉嫩且充滿甜美浪漫感的手袋款式，VERSACE這款單肩包跟上述介紹的袋款一樣，同樣採用流線形設計，再配合柔和甜美的丁香紫配色，充滿春夏氣息，令人難以抗拒！

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NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：VERSACE Small leather shoulder bag HK$9,978.50（原價：HK$14,255）（NET-A-PORTER 官網）

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：FENDI O'Lock logo-jacquard chenille tote HK$18,060（原價：HK$25,800）

FENDI的手袋款式亦深受不少女生喜愛，加上綴有品牌經典老花圖案的袋款就更加經典保值，值得入手收藏！這款O'Lock Logo手袋，採用標誌粗鏈條、正面「FENDI ROMA」金屬字樣，並搭配FF緹花主題圖案，識別度甚高！

購買方法：NET-A-PORTER官網

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：FENDI O'Lock logo-jacquard chenille tote HK$18,060（原價：HK$25,800）（NET-A-PORTER 官網）

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：JACQUEMUS Le Chiquito Osier leather and raffia shoulder bag HK$3,836（原價：HK$5,480）

JACQUEMUS 這款超迷你 Le Chiquito Osier 手袋是 NET-A-PORTER 獨家發售款式，手袋採用粉色皮革及天然拉菲草製造而成，藤織細節充滿夏日感，加上超迷你尺寸精緻可愛，實在沒辦法不被它深深迷住，除了可作肩背包佩戴外，更可把它掛在手袋或牛仔褲上，為造型增添時尚細節。

購買方法：NET-A-PORTER官網

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：JACQUEMUS Le Chiquito Osier leather and raffia shoulder bag HK$3,836（原價：HK$5,480）（NET-A-PORTER 官網）

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：ALEXANDER WANG Mini denim tote HK$3,353（原價：HK$4,790）

牛仔手袋是每年春夏的大熱袋款，牛仔布料時尚百搭，而且充滿夏日感！ALEXANDER WANG 這款 Mini denim tote 演繹出經典的五袋式牛仔褲，配以打結細節，看起來十足十一條褲腳打了結的牛仔褲，玩味感及創意滿分！

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NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：ALEXANDER WANG Mini denim tote HK$3,353（原價：HK$4,790）（NET-A-PORTER 官網）

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：ANYA HINDMARCH Banana raffia shoulder bag HK$1,850（原價：HK$3,700）

提到玩味感手袋設計，也不得不提 ANYA HINDMARCH 推出的手袋！品牌推出的袋款往往帶給人無限驚喜，令人意想不到！就以這款 Banana raffia shoulder bag 為例，採用拉菲草打造出香蕉造型的單肩包，今個夏日沒有不收的理由吧！

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NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：ANYA HINDMARCH Banana raffia shoulder bag HK$1,850（原價：HK$3,700）（NET-A-PORTER 官網）

NET-A-PORTER減價2023｜手袋推介：JW ANDERSON Anchor Chain embellished metallic leather shoulder bag HK$3,850（原價：HK$7,700）

JW ANDERSON 這款 Anchor Chain 金色配色亮眼觸目，相當迷人！手袋採用柔軟皮革製造而成，飾有同色系LOGO，配合肩帶上誇張的鏈節細節充滿辨識度，搭配上班穿搭或華麗晚裝，散發出高雅氣質，頓時成為全場焦點！

購買方法：NET-A-PORTER官網