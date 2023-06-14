YSL、Dior大袋推介5款！金妍兒、虞書欣緊隨熱潮　大容量款更顯瘦

YSL、Dior大袋推介｜時尚品牌YSL推出全新Jamie 4.3手袋，由BLACKPINK成員Rosé、廖子妤、盧慧敏及水原希子等女星演繹，展現出悠閒型格的氣場。近年小廢包盛行，街上可見不少女生的手袋，都以輕便為主。而在這熱潮中，一股抗衡勢力慢慢冒起，不少女星都投入大型手袋的懷抱，被其外形和容量深深吸引。連同YSL新袋，以下5個時尚品牌，也有推出大袋新款，女星們更親身試範如何搭出時尚的魅力。



大袋推介2023款式1. YSL Jamie 4.3手袋

在日前的早春系列時裝騷，已經預告大型和迷你手袋的極端趨勢，今季亦可見不少大型新袋，包括YSL的Jamie 4.3手袋。採用柔軟的亮面皮革，可以減輕重量，提升活動舒適度，同時微皺的效果，也能增添溫婉知性的氛圍，配搭金屬鏈帶，頓時提升高雅的氣場。

手袋以翻蓋設計，看來經典時尚，可像廖子妤般襯搭皮革外套，營造復古中性的魅力；或可跟隨水原希子穿上絹面吊帶服飾，締造優雅性感的魅力。

大袋推介2023｜廖子妤(圖左)以皮革外套營造復古中性魅力，而水原希子(圖右)則穿絹面吊帶服飾，締造優雅性感的魅力。(IG@fish331 & i_am_kiko)

大袋推介2023款式2. Dior Toujours手袋

除了重新演繹Lady Dior的95.22保齡袋，Dior早前推出的Toujours手袋，也是今季的重點款式。韓國花滑女神金妍兒日前出席意大利活動時，以悠閒的Dior造型，配襯Gem Dior系列手環、戒指及Toujours手袋，打造出低調高雅的機場時尚。

為提升輕盈感，她還選擇露腳踝牛仔褲及腰帶，來減少累贅和沉悶。手袋外形與Lady Dior相似，同時有著品牌的字母金屬吊飾，不過體型較大，亦採用柔軟皮革，增加揹時的舒適感覺。

大袋推介2023｜金妍兒日前出席意大利活動時，以悠閒的Dior造型，配襯Gem Dior系列珠寶及Toujours手袋，打造出低調高雅的機場時尚。(Dior提供)

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大袋推介2023款式3. Givenchy Voyou手袋

風格時尚霸氣的Givenchy，今年推出全新Voyou手袋，設有3個大小選擇，由主演內地古裝劇《蒼蘭訣》而受關注的虞書欣，演繹最大款式，展現出自由叛逆的野性美。

手袋名字取自「壞男孩」的意思，糅合現代和隨性，塑造出型格魅力，再搭輕微的皺褶，增添女性的柔和氛圍。虞書欣以充滿野性的西裝外套，搭襯較暗沉的洗水外套帽子，打造出不羈的街頭時尚，加上Voyou手袋展現強大氣場。

大袋推介2023｜虞書欣以充滿野性的西裝外套，搭襯較暗沉的洗水外套帽子，打造出不羈的街頭時尚，加上Voyou手袋展現強大氣場。(IG@estheeerrrrr)

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大袋推介2023款式4. Fendi Maxi Baguette

「這不是個手袋，而是個長法包（Baguette）！」《色慾都市》女主角Carrie曾在戲中，道出這句經典名言，更因此使Fendi的Baguette手袋得到大量關注。

新生代歌手吳家忻（kayan9896）日前出席Fendi與Marc Jacobs聯乘的限定活動，穿全白造型展現出簡潔美，並以低腰褲展現性感。她更以大型的白色Baguette手袋作搭襯，締造出悠閒隨性的法式優雅時尚。手袋將經典款式放大，印上「The Baguette」的字體，鏈帶位置更繫有絲帶蝴蝶結，呈現出甜美和優雅的感覺。

大袋推介2023｜吳家忻（kayan9896）日前以全白造型展現出簡潔美，並搭大型白色的Baguette手袋。(IG@kayan9896)

大袋推介2023款式5. Bottega Veneta Andiamo手袋

Bottega Veneta今季亦推出不少大型手袋，女星王丹妮亦曾演繹當中的Andiamo手袋，以長版乾濕大衣襯瑪莉珍鞋（Mary Jane），加上手袋上的方形皮革編織，展現出經典優雅的英倫風格。

手袋上的編織肩帶可設定長短，方便更多造型配搭，同時肩帶亦連繫著一個金屬蝴蝶結，以減輕沉悶感覺，同時提升優雅魅力。手袋設有大尺吋，容量超大，而且質感較挺，可以遮住肥胖位置，讓身形更顯瘦。