15款精品水桶袋　BLACKPINK同款Dior、YSL　LV、Valextra容量最大

時髦精們最近一定關注到「水桶包」的聲勢高漲，讓BLACKPINK Jisoo、Rosè姐妹接連曬自己的愛牌，儂編這邊統整出15款時髦的水桶包款，不只有Dior老花款、可愛到不行的Loewe檸檬黃包，還有內行人詢問度很高的Valextra、Delvaux！



2023春夏品牌設計師推出多種款式精品樂福鞋（Loafer），從高質感的Chanel白色布面款，中規中矩的Hermès咖啡色皮革款，再到Loewe打結設計的平底款，時髦蜈蚣們一起來看小編的15雙精選！

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精品水桶袋Top15

01. Dior

BLACKPINK Jisoo的好眼光，讓許多Blink們紛紛被燒到她的同款包，這款名為「C’est Dior」的水桶包，包釦上以「CD」縮寫的字母做設計，搭配上Dior的老花Monogram，揹上身帶有率性的酷感！

02. Louis Vuitton

Louis Vuitton「NéoNoé」自從1932年問世後，一直穩坐品牌經典包款的位置，不過這款在設計上進行了微幅的調整，在背帶與皮革束帶上以焦糖棕色來呈現，可以說是一款雙殺時髦男女的老花包款！

03. Loewe

Loewe在創意總監Jonathan Anderson的筆下來到十年，依舊能在秀上、店上看到他的「好點子」們，這款有著logo壓紋的黃色小包，包裡內襯著亞麻質感的束口袋，你說可愛不可愛！

04. Saint Laurent

沒有過多繁複的設計，Saint Laurent的包包向來是用品牌的縮寫「YSL」，來展現品牌的率性風格，春夏系列中的「Le37」水桶包款，將酷感展露無遺，也難怪BLACKPINK Rosé搶著曬包包！

05. Bottega Veneta

儘管義大利精品Bottega Veneta，以皮革的工藝與質感搶下貴婦的荷包，但來到春夏還是「輕鬆」一下，將「Cassette」水桶包款穿上原色的丹寧，盡顯簡單的時髦感！

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06. Gucci

Gucci以「GG Matelassé」水桶包的外型澎潤，套上優雅的淡粉色，搭配簡單的GG logo絎縫設計，束繩上的金屬標誌做收尾，超級推薦給少女心十足的女孩們！

07. Valextra

時尚圈真的很吃「內行人」的推薦！巷子內的都知道有著「義大利愛馬仕」稱號的Valextra，從皮質、作工到簡約的設計，都相當有水準，這款淡粉色的水桶包非常推薦給時髦OL去店上試試看！

08. Celine

每天上班心累累，是時候來點欺敵戰術？Celine以帆布感來呈現包款，棕色的皮革收邊，呈現滿滿的度假感，只要一上手搭配上襯衫、牛仔褲，適合上班族女性來忙裡偷閒！

09. Tod's

除了豆豆鞋讓女人愛到不行，Tod's這幾年在包包上的發力，是肉眼可見的躍進，這款迷你的水桶包，以鵝黃色的色澤，搭配上金屬的「T」，可愛程度完全輸人不輸陣！

10. Roger Vivier

優雅女人除了方釦鞋會搶下來，到了夏季穿搭更要來點輕透感，以黑色的編織條紋，組成很有氣質的草編水桶包，加上經典的鑽飾方釦，只要簡單的T恤、牛仔褲，就能時髦上街去！

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11. Delvaux

來自比利時的Delvaux，以低調簡約的設計，不只在台的貴婦很愛，連比利時皇室都青睞！這款非常卡哇伊的「Pin Toy」水桶包，包款底部的弧形，包型正面的大「D」，搭配上柔嫩的天藍色皮革紋理，也難怪內行人搶著要！

12. Chloé

有時需要用澎潤的包款，才能撫慰人心！Chloé用經典的咖啡色來包裹整個水桶包款，可以肩背、可以手提的設計，在兩側拉長的束繩增加包包的隨性、慵懶感，非常適合一拿上就直奔海邊！

13. Prada

Prada的三角鐵牌可以說是最經典的標誌，但這款柔嫩的白色皮革水桶包，三角鐵牌卻被「虛化」了，以縫線來增加細節，黑白雙色設計在寬大的背帶上，優雅女孩請參考！

14. Bao Bao

就算日本時尚大師三宅一生已經離開我們，但他的設計依舊影響著時尚圈！除了剛上架就被買光的「一生褶」，還有暢銷不斷的Bao Bao，在夏季推出這款水桶提包，底部的湖水綠色彩搭配白色，是個專屬於夏天的沁涼！

15. Longchamp

面對真人版的《芭比》電影準備上映，時髦精們想必已經在提前物色「芭比粉」的單品，這款來自Longchamp圓滾滾的手提水桶包，拎上手去公園野餐，可愛程度真的+100分！

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