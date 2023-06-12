SKECHERS限時「618大激減」10大優惠運動鞋飾 低至$129可入手

【運動鞋｜運動服飾】年中優惠一浪接一浪，夏天當然要運動、親親大自然，運動鞋、運動服飾當然必不可少！運動鞋、運動服飾除了運動時穿著，當作日常穿搭亦很不錯，透氣又舒適，如果你想入手運動鞋、運動服飾的話，不妨考慮正在進行夏日限時激減優惠的SKECHERS，第二彈夏日「618大激減」來了，一起了解更多抵買產品吧！



SKECHERS來自美國，品牌專注研發以舒適見稱的鞋履，更有推出相關運動服飾、用品等。由即日起至6月19日，SKECHERS推出第二輪的夏日限時優惠「618大激減」，除了有「多件折扣專區」、「特價專區」外，全場商品折實滿$1,618 即減$168！另外，首50張訂單客人，折實滿$1,618 除了享有折扣外，更可以額外獲贈SKECHERS鞋袋一個！夏日快閃優惠數量有限，售完即止，大家真的要把握機會！

SKECHERS 「618大激減」詳情



優惠1:「多件折扣專區」

購買兩件或以上藍色標籤貨品，可享75折優惠。

購買兩件或以上紅色標籤貨品，可享6折優惠，購買三件或以上紅色標籤貨品；更可低至5折！

優惠2:「特價專區」購買兩件產品再減$100

優惠3: 全場商品折實滿$1,618 即減$168

**貨品的優惠金額及數量均不能與其他優惠一併計算**



SKECHERS優惠2023：1. 女士休閒運動連帽外套 優惠價HK$368（原價HK$699）

購買方法：SKECHERS

這款長袖的女士休閒運動連帽外套，具有兩色選擇：粉色嬌柔、黑色型格。彈性面料觸感細膩，簡約的全色調設計，手䄂位以LOGO點綴，拉鍊開襟設計方便穿脫，外套線條流暢並無過多配搭，十分合適喜愛簡約、重視材質的女生。

SKECHERS優惠2023：2. ARCH FIT 女子運動鞋 優惠價HK$368（原價HK$899）

購買方法：SKECHERS

這款ARCH FIT最為合適平衡力不夠、容易腳痛、微扁平足的女生，鞋款使用了閉孔聚氨酯複合材料、ARCH FIT 鞋墊技術，符合人體工學及具有回彈力，能夠應付行走同時支撐雙腳。當中的穩定性、平衡度因為鞋款以三點穩定支撐，三點穩定支撐由超過20年足部掃描數據分析研發，能夠輕鬆貼合不同足型、紓解足部壓力。

SKECHERS優惠2023：2. ARCH FIT 女子運動鞋 優惠價HK$368（原價HK$899） （SKECHERS）

SKECHERS優惠2023：3. SPORT COURT 92 (POKEMON) 女子運動鞋 最抵價HK$399（原價HK$799）

購買方法：SKECHERS

對卡通動漫有興趣的女生，這款SKECHERS x POKEMON的運動鞋就不要錯過！厚底的鞋底可以無痛增加之外，鞋身以小精靈作靈感配色，鞋尾的位置有個可愛的配飾，時尚之餘又可以表現可愛個性！

SKECHERS優惠2023：3. SPORT COURT 92 (POKEMON) 女子運動鞋 原價$799

若購買2對可享額外6折即減至$479，購買3對或以上額外5折則減至$399



SKECHERS優惠2023：4. SHORT SLEEVE TEE 女子針織短袖T恤衫 最抵價HK$129（原價HK$259）

運動服除了時尚之外，質地清爽亦是一大重要點。這款休閒圓領的女子針織短袖T恤，淨色加上LOGO字母點綴，以簡潔設計締造舒適自在的穿著體驗。

SKECHERS優惠2023：4. SHORT SLEEVE TEE 女子針織短袖T恤衫 最抵價HK$129（原價HK$259）（SKECHERS）

SKECHERS優惠2023：4. SHORT SLEEVE TEE 女子針織短袖T恤衫

原價$259，優惠期間減至$179

若購買2對可享「特價專區」優惠，額外減多$100，最抵價$129即可入手！



SKECHERS優惠2023：5. BOB'S系列女士一腳蹬時尚休閒鞋 最抵價HK$199（原價HK$499）

購買方法：SKECHERS

一對淺色、耐看百搭的小白鞋基本上是穿搭必備的單品，小白鞋百搭的程度的確不用再多說！這款可以直接穿入的時尚休閒鞋，以純色網布鞋面配以BEACH BINGO EVA鞋底及舒適貼合記憶回彈鞋墊，材質柔軟、透氣之餘又抗滑；更可以完全貼合腳步曲線、緩解步行腳部壓力及疲勞。除了套穿（Slip-on）的穿法，大家亦可以用作踩跟，更具有休閑、慵懶感。

SKECHERS優惠2023：5. BOB'S系列女士一腳蹬時尚休閒鞋 最抵價HK$199（原價HK$499） （SKECHERS）

SKECHERS優惠2023：5. BOB'S系列女士一腳蹬時尚休閒鞋

原價$499，優惠期間減至$299

若購買2對可享「特價專區」優惠，額外減多$100，最抵價$199即可入手！



SKECHERS優惠2023：6. BEACH BINGO 女子休閒鞋 最抵價HK$374（原價HK$499）

購買方法：SKECHERS

這個BEACH BINGO 女子休閒鞋是由港日混血兒莎莎與SKECHERS合作，為BOBS from SKECHERS萌寵系列拍攝造型照並與保護遺棄動物協會(SAA) 貓狗「模特兒」一同拍攝，藉此喚起社會對被遺棄動物的關注。

大家購買此系列鞋履除了可以體驗SKECHERS皇牌舒適科技外，更可以做善事，一舉兩得！大家凡購買一對這個系列，SKECHERS將捐出港幣50元予保護遺棄動物協會，以幫助更多被遺棄的小動物。若到門市購買的話，客人更可免費獲贈BOBS限定可摺疊式寵物碗。

SKECHERS優惠2023：6. BEACH BINGO 女子休閒鞋

原價$499，凡購買2對或以上可享「多件折扣專區」75折優惠，最抵價$374即可入手！



SKECHERS優惠2023：7. D'LITES 1.0 女子運動鞋 最抵價HK$674（原價HK$899）

購買方法：SKECHERS

D'LITES 1.0以甜美活潑的刺繡花朵圖案、繡花網布，拼接全白色牛皮與人造皮革面料，簡約中有所點綴。高中底設計能夠修飾腿部線條，配色又富有女性柔美感，令時尚造形更添活潑、可愛氣質，確是一對入手不二之選！

SKECHERS優惠2023：7. D'LITES 1.0 女子運動鞋 HK$899（SKECHERS）

SKECHERS優惠2023：7. D'LITES 1.0 女子運動鞋

原價$899，凡購買2對或以上可享「多件折扣專區」75折優惠，最抵價$674即可入手！



SKECHERS優惠2023：8. COMPRESSION BOTTOMS 女子緊身褲 最抵價HK$168（原價HK$459）

購買方法：SKECHERS

喜歡低調款式瑜伽褲的話，這條黑色瑜伽褲絕對適合你，能夠貼合腿形又透氣，可謂功能性與外觀兼備！

SKECHERS優惠2023：8. COMPRESSION BOTTOMS 女子緊身褲 最抵價HK$168（原價HK$459）（SKECHERS）

SKECHERS優惠2023：9. DLITES 女子運動鞋 最抵價HK$599（原價HK$799）

購買方法：SKECHERS

這款經典的D'LITES 1.0，相信熱愛韓國文化的你一定認識它！多年前，不少韓國明星，如男團Shinee 、女團After School、少女時代等都曾穿過。DLITES 運動鞋除了能夠修飾腿部線條，更可以吸震！

SKECHERS優惠2023：9. DLITES 女子運動鞋 最抵價HK$599（原價HK$799） （SKECHERS）

SKECHERS優惠2023：10. D'LUX FITNESS 女子運動鞋 優惠價HK$268（原價HK$799）

購買方法：SKECHERS

追求高舒適度的運動鞋？這對可以修飾腿部線條同時有EVA防震鞋底的 D'LUX FITNESS 就十分適合你，以淺色調，如白、粉與藍色作配色，青春可愛同時具功能性！