Y2K｜5大髮型貼士營造Y2K風 Jennie、Newjeans同款造型靠這些？

【Y2K｜髮型潮流】由2022年流行至今的Y2K熱潮，再加上眾多韓星的加持，Y2K風格的服飾、配飾遍地可見。Y2K的流行元素都日漸普及：低腰牛仔褲、短版上衣、連帽衫、迷你裙、太陽眼鏡、手機繩等等。可見Y2K這股以千禧年代穿搭作主要靈感的復古風潮不單大舉席捲紅毯時裝台上，更成為Z世代的私下穿搭指標！



對於Y2K的穿搭要點、流行元素，相信大家都掌握得到，一個完整的造型除了服裝、配飾之外，髮型配搭得宜亦能相得益彰，想將Y2K發揮得淋漓盡致？一同了解以下5大髮型貼士，營造全面Y2K風格吧！

Y2K風格｜原相機亦能復古、仿底片？ 千禧世代5大打卡元素：廣角

Y2K髮型貼士：1. 編髮造型

Y2K髮型貼士：1. 編髮造型（IG@lalalalisa_m）

想營造Y2K的風格，主要分為兩類，第一種的感覺會帶有一種俏皮感、活力青春的感覺，太妍、泫雅、Somi等女星就是一個事例，將Y2K風格揉合少女感，常見的編髮造型會是雙馬尾、半頭雙馬尾、露出髮尾的髮髻、細辮髮等。

而進階的Y2K風格偏向型格、發揮不自然、不平衡感，將線條 、未來科技感融入造型，例如編起多重高辮、雙丸子頭（Space Buns），前額以濕髮造型勾出波浪型狀的瀏海等等。

Y2K髮型貼士：2. 髮夾造型

若果進階的Y2K風格對你而言難以駕馭，不妨參考一下BlackPink Jennie、Newjeans她們的做法，將髮型加入色彩斑斕的髮夾，營造可甜可辣的造型。因為基本上Y2K的髮型普遍都會以高身的紥髮為主，能夠拉長身型比例之餘亦顯清爽、活力感，再在額邊的位置加上髮夾，令整體Y2K感覺更為完整。

Y2K髮型貼士：3. 髮型配飾

Y2K髮型貼士：3. 髮型配飾（IG：@newjeans_official）

髮夾造型感覺過於高調？不喜愛過於貼服的髮型？其實除了髮夾之外，想將玩味、俏皮感加以提升，大家亦可以試試在雙馬尾、髮髻或是馬尾上加上裝飾，例如彩色串珠、顏色豐富的小配件、絲帶又或者頭巾，這樣的髮型亦深受女星們喜歡，Newjeans、MAMAMOO、BlackPink等都有將如此充滿 Y2K 風格的髮型放進MV、演唱會造型當中。

Y2K髮型貼士：4. 大型髮飾

Y2K的變奏層出不窮，由入門的高身的紥髮、編髮，到顏色配飾、配件，近期更有大型髮飾的走向！Jennie在多次的演唱會造型、康城影展等都有展示不同的髮飾，將蝴蝶結、玫瑰花、髮圈等元素融入造型。

Y2K髮型貼士：5. 免漂髮色

雖然Y2K主打顏色繽紛，不過在一眾Y2K的女星造型中，不難發現近年的髮色由淺色系轉變為深穩的免漂髮色，「黑長直」更是相當普遍的存在。在全身搶眼、強顏色對比的配搭當中，深穩的髮色反而更能襯托出穿搭、配飾的細節！另外，Y2K突顯的隨意感，除了綁髮時可以將髮碎隨意擺放，另外狼尾剪、羽毛剪等展示碎髮層次感的亦是熱門之選！