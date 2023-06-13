adidas官網限時優惠抵過半價！15款功能性波鞋＋附優惠碼折上折

【adidas｜adidas跑鞋推薦】波鞋不論3歲定80歲，男女皆適合，最重要是無限制，任何衣著風格的人都輕易配搭adidas的鞋款。由即日至18日adidas官方網上商店進行 Mega Summer Sale，指定正價及減價產品: 購買3件額外6折、購買5件或以上額外5折、購買滿$1300再享額外9折 (優惠碼: SUMMER10)。趁著夏天的來臨，不如親親大自然入手功能性跑鞋，一連四季都可穿著，有興趣的你們不妨留意以下推介，以及到adidas官網查看有關優惠詳情。



購買方法︰adidas Mega Summer Sale

由即日至18日adidas官方網上商店進行 Mid Season Sale，指定正價及減價產品: 購買3件額外6折、購買5件或以上額外5折、購買滿$1300再享額外9折 (優惠碼: SUMMER10)。 （adidas）

此外，現時在adidas官方網上商店購物全店都是免運費，配送範圍目前限於香港和澳門地區。不過顧客需留意配送時間，工商區及非工商區，預計1至4個工作天送達；離島地區，預計3至5個工作天送達，而離島地區有個別派送服務。以下為大家精選了15款adidas功能性跑鞋，可供參考。

adidas功能性跑鞋推介1. FUTRO MIXR 運動鞋 最抵價$287.55（原價$799）

購買方法：adidas官網

這款adidas運動鞋把復古風及未來感結合一起，其採用編物鞋身，綴以低調三間和時尚柔和的色彩，同時展現休閒精緻的風格，清新白色百搭易襯，無論外出購物、踩單車或做瑜珈，都可洋溢時尚活力！

* 當購買5件或以上額外5折，購買滿$1300再享額外9折，最後只需HK$287.55即可入手！



adidas功能性跑鞋推介：1. FUTRO MIXR 運動鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介2. VS JOG 運動鞋 最抵價$179.55（原價$499）

購買方法：adidas官網

VS JOG 運動鞋同樣是adidas最熱賣鞋款之一！這款運動鞋同時推出男女款，可與男友一起買對新波鞋，一起穿著情侶同款鞋超甜。跑鞋造型又不失休閒精緻的風格，百搭耐看。

* 當購買5件或以上額外5折，購買滿$1300再享額外9折，最後只需HK$179.55即可入手！



adidas功能性跑鞋推介：2. VS JOG 運動鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介3. JOKER 2 跑鞋 最抵價$359.55（原價$999）

購買方法：adidas官網

JOKER 2 跑鞋百搭耐看，基本上一年四季都適合。這款跑鞋具備側向穩定性，輕量 Bounce 避震科技則提供舒適靈活腳感，而且加強支撐和延展性。運動鞋同時推出男女款，有三種配色可供選擇：灰色、黑白色、黑色。

* 當購買5件或以上額外5折，購買滿$1300再享額外9折，最後只需HK$359.55即可入手！



adidas功能性跑鞋推介：3. JOKER 2 跑鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介4. EQT BASK ADV V2 運動鞋 最抵價$431.55（原價$1199）

購買方法：adidas官網

這款adidas運動鞋推出男女款，有四種配色可供選擇：白色、黑色、咖啡色及白配紅。運動鞋採用了對角鞋帶設計，與中底三間完美呼應，再配上流線外型，在日常中簡簡單單配搭一條摺腳牛仔褲即可。

* 當購買5件或以上額外5折，購買滿$1300再享額外9折，最後只需HK$431.55即可入手！



adidas功能性跑鞋推介：4. EQT BASK ADV V2 運動鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介：5. SPEEDMOTION 運動鞋 最抵價$273.15（原價$759）

購買方法：adidas官網

SPEEDMOTION 運動鞋是adidas熱賣鞋款之一，這款跑鞋配備 LIGHTMOTION 輕盈中底和 Geofit 鞋領，而且前掌採用承托系統，配合獨特鞋踭結構。無論是日常追巴士，還是做運動都完成毫無負擔。

* 當購買5件或以上額外5折，購買滿$1300再享額外9折，最後只需HK$273.15即可入手！



adidas功能性跑鞋推介：5. SPEEDMOTION 運動鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介6. ASWEERUN 跑步鞋 最抵價$175.95（原價$559）

購買方法：adidas官網

官方表示ASWEERUN 跑步鞋是適合多種不同的運動，其採用了網布鞋面提升透氣性，橡膠大底可提供牢固抓地力，帶來穩定推進力。

* 當購買5件或以上額外5折，購買滿$1300再享額外9折，最後只需HK$175.95即可入手！



adidas功能性跑鞋推介：6. ASWEERUN 跑步鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介7. ENERGY FALCON X 運動鞋 最抵價$188.55（原價$599）

購買方法：adidas官網

ENERGY FALCON X 運動鞋主打輕盈舒適，即使是運動員耍要長時間訓練，換上ENERGY FALCON X 運動鞋都能即時投入訓練，柔軟緩衝設計讓人如履雲上。

* 當購買5件或以上額外5折，購買滿$1300再享額外9折，，最後只需HK$188.55即可入手！



adidas功能性跑鞋推介：7. ENERGY FALCON X 運動鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介8. OZELLE CLOUDFOAM LIFESTYLE RUNNING 運動鞋 最抵價$215.55（原價$599）

購買方法：adidas官網

OZELLE CLOUDFOAM LIFESTYLE RUNNING 運動鞋整體設計充滿了復古風，鞋身以粗線條設計配上堅固外底及配合柔軟的 Cloudfoam 中底，而且採用了多種物料，好讓穿著者每走一步都輕鬆自在。

* 當購買5件或以上額外5折，購買滿$1300再享額外9折，最後只需HK$215.55即可入手！



adidas功能性跑鞋推介：8. OZELLE CLOUDFOAM LIFESTYLE RUNNING 運動鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介：9. LITE RACER REBORN 跑鞋 最抵價$215.55（原價$599）

購買方法：adidas官網

LITE RACER REBORN 跑鞋簡約又不失運動造型，其採用網材鞋面，搭載Cloudfoam技術，讓整雙鞋增添了型格的感覺。

* 當購買5件或以上額外5折，購買滿$1300再享額外9折，最後只需HK$215.55即可入手！



adidas功能性跑鞋推介：9. LITE RACER REBORN 跑鞋 （adidas）

▼▼▼【按圖看】adidas 餘下5款功能性跑鞋推介：進行任何戶外運絕不會感到不適，穿著一整天都不感到累！ (以下鞋款不包括是次Mega Summer Sale優惠，有部分鞋款本身已有折扣優惠，一樣抵買) ▼▼▼

adidas功能性跑鞋推介：10. ADIZERO BOSTON 12 運動鞋 HK$999

購買方法：adidas官網(此鞋款不包括是次Mega Summer Sale優惠）*

ADIZERO BOSTON 12是一對既輕量又能提供高能量回饋的功能性跑鞋，其針對性設計掌握了不同區域，好讓穿著者從腳尖到腳踭無縫承托，帶來穩定推進力。這對運動鞋絕對適合熱愛運動的女生。

adidas功能性跑鞋推介：1.0 ADIZERO BOSTON 12 運動鞋 HK$999 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介：11. ADIZERO ADIOS 8 (HP9722) 運動鞋 HK$899

不喜歡過分簡約的女生，亦可選購adidas這對新款的功能性跑鞋，其將於本年7月19日上市。ADIZERO ADIOS 8採用了輕巧的網布面料，以最新的 micro fit 紋路編織，且於中底安裝了最新的 ENERGYTORSION ROD 2.0，好讓穿著者從腳尖到腳踭以碳纖維棒承托，時刻保持腳掌穩定。

adidas功能性跑鞋推介：11. ADIZERO ADIOS 8 (HP9722) 運動鞋 HK$899（adidas）

adidas功能性跑鞋推介：12. Adidas BREVARD 運動鞋 折扣價$639（原價$799）

購買方法：adidas官網(此鞋款不包括是次Mega Summer Sale優惠）*

BREVARD是一對又輕又具高緩衝效能的跑鞋，同時又不失時尚感。運動鞋採用了透氣編物鞋身及adidas 高反應泡膠中底。不論進行任何戶外運絕不會感到不適，最重要是穿著一整天都不感到累！

adidas功能性跑鞋推介：12. Adidas BREVARD 運動鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介：13. ULTRABOOST 1.0 跑鞋 折扣價$909（原價$1299）

購買方法：adidas官網(此鞋款不包括是次Mega Summer Sale優惠）*

熱愛運動的女生，相比鞋身的外觀更著在運動鞋的功能性。ULTRABOOST 1.0 跑鞋是經過精心設計，其採用高反應 BOOST 設計，有效為足踝下方的脆弱部位賦予支撐性能，完美應付崎嶇地形。

adidas功能性跑鞋推介：13. ULTRABOOST 1.0 跑鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介：14. ADIDAS 4DFWD 2 跑鞋 折扣價$1259（原價$1799）

購買方法：adidas官網(此鞋款不包括是次Mega Summer Sale優惠）*

adidas 4DFWD 2同樣是一個不錯的選擇，預算更多的女生不妨選購這對跑鞋。ADIDAS 4DFWD 2 跑鞋是運用了獨特 3D 打印中底技術，減輕制動力，將衝擊能量轉化成向前動能。此外，鞋底採用了防滑橡膠外底，在乾濕地面提供更好的抓地力。

adidas功能性跑鞋推介：14. ADIDAS 4DFWD 2 跑鞋 （adidas）

adidas功能性跑鞋推介：15. RUN FALCON 2.0 運動鞋 折扣價$349（原價$499）

購買方法：adidas官網(此鞋款不包括是次Mega Summer Sale優惠）*

RUN FALCON 2.0 運動鞋是adidas最熱賣鞋款之一！這款運動鞋最吸引地方是展現出清新簡約的造型，又不失功能性，其採用了網層鞋身格外透氣及耐磨橡膠外底。即使外出跟朋友約會，還是到公園暢跑，都可盡享全日輕鬆躍動。

adidas功能性跑鞋推介：15. RUN FALCON 2.0 運動鞋 （adidas）

* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

* adidas可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議，一切均以adidas之最終決定為準。