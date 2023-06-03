Onitsuka Tiger經典鞋款變身運動涼鞋　3款新鞋舒適百搭夏日必備

今年夏天涼拖鞋可說是大爆發，各家品牌接連推出各式各樣的涼拖鞋，包括花色、材質的都有更多變化，還有品牌是將品牌經典鞋款轉換成涼拖鞋。



例如來自日本的Onitsuka Tiger鬼塚虎就是最佳象徵，推出了從 MEXICO 66 轉化而成的 MEXICO 66 SABOT，還有 REBILAC SANDAL 以及 OHBORI STRAP 等。

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首先來看這雙 MEXCO 66 SABOT，第一眼看到就有種熟悉感，從經典的 MEXICO 66 延伸而來，拿掉了後跟，OrthoLite 鞋墊，加強緩震，鞋面則是粗網布，講究的是有存在感的透氣舒適。

從 REBILAC RUNNER 跑鞋而來的REBILAC SANDAL，鞋頭的開放式網眼，確保透氣之餘，還具有保護腳趾的作用，魔術貼鞋帶以及彈性鞋跟帶，調整合腳度有更多空間。

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至於OHBORI STRAP，看其名便知是以 1974年推出， 名字靈感來自馬拉松跑者聖地，日本福岡國際馬拉松起跑地的大濠公園（おおほりこうえん / ohorikouen），全世界第一雙中底使用 EVA 材質的馬拉松鞋的 OHBORI 為基礎。EVA 中底， 後跟處使用了 fuzeGEL，加強緩衝性，這雙 OHBORI STRAP 令人印象深刻就是織帶上的品牌名稱。

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