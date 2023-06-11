春夏5對米白色波鞋　BLACKPINK同款adidas、NB雕花運動鞋手刀搶！

什麼樣的球鞋最百搭、最實穿？腦海中一定先浮現「萬年長壽小白鞋」吧？



今年春夏讓我們＋一點不膩口的甜、再＋一點夏日感暖度…比標準純白色調更柔和，同時又比奶茶色更仙氣的「米白色球鞋」，早就已經成為各界女神的OOTD最愛新寵，快來看看各大運動品牌的最新甜點，不對（笑），最新夢幻鞋履有哪些？

5對米白色波鞋推薦，今個夏天除小白鞋外另一百搭之選！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023春夏米白色球鞋推薦

1. New Balance

New Balance 996

芝士奶油、焦糖餅乾加上古典流蘇雕花…New Balance的復古跑鞋「NB996」讓你「軟萌甜妹VS柯德莉女夏萍伶風」隨意切換！米白色鞋身搭配焦糖牛奶色鞋底，經典鞋型用「可拆式英倫學院風流蘇鞋舌」大改造，可以隨著不同穿搭拆卸穿著，結合雙密度EVA中底，輕量支撐感、緩震腳感兼具，絕對是最時髦的穿搭神隊友。

2. PUMA

PUMA Softride Enzo Evo Better Remix

讓女神「謝欣穎」加滿仙氣的就是它！PUMA的 Softride Enzo 運動鞋 以微甜香濃的米白色色打造編織網布鞋面，在品牌LOGO、鞋後跟等細節再點綴「浪漫乾燥玫瑰金」，整雙粉粉亮亮的，散發迷人女人味，同時採用SOFTRIDE 中底結構搭配 SOFTFOAM®+ 鞋墊、橡膠結構設計大底以及環保面料材質，高顏值、高機能讓你在瑜伽、訓練以及出遊場合大開外掛～

同場加映：Onitsuka Tiger經典鞋款變身運動涼鞋 3款新鞋舒適百搭夏日必備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. ASICS

ASICS GEL-1130

Y2K風潮正夯，ASICS這雙GEL-1130跑鞋就是以千禧年代具表現張力及線條進行詮釋，保留復古輪廓、GEL緩震科技及中橋的TRUSSTIC支撐抗扭設計等優秀機能，鞋面用甜度半、柔度高的米白色打造而成，加入「粉色奶霜鞋帶＋粉藍細節」，整雙鞋讓人想起柔和又清爽的清晨海邊，男女通殺啦～

4. K-SWISS

K-SWISS x Corridor Speedtrac

這根本是把整塊芝士奶油穿上腳吧？K-SWISS與紐約男裝品牌Corridor的聯名網球鞋完全米到底，「Speedtrac透氣輕量網球鞋」專為在球場上快速移動而設計，支撐力、輕量性絕佳，已經可以想像穿去逛街多健步如飛（笑），鞋面、鞋帶、鞋舌、鞋底都採用統一色系，熱愛極簡派穿搭的妞妞們必收。

同場加映：嚴選5對櫻花粉紅色波鞋 NIKE Dunk Low無得輸、HOKA顏值機能兼備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5. adidas Originals

adidas Originals CAMPUS 00S

BLACKPINK成員「Rosé」腳上那雙…沒錯，米白色色又被女神欽點了！已經被代購到爆的adidas Originals復古滑板鞋款「CAMPUS 00」，已經在香港官網買得到啦！沿用麂皮鞋面，改良經典鞋型設計，融入美式街頭造型，放大鞋型輪廓，寬大的鞋面自帶Y2K精神，米白色色鞋身＋黑色三條槓槓，是甜酷女孩的首選～

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