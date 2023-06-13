LOEWE手袋2023｜8大紫色新款手袋！全新Paseo、水桶包將掀熱潮

LOEWE手袋2023｜各大時尚品牌最近都陸續推出秋冬系列新品，LOEWE也不例外！LOEWE官網日前上架了秋冬2023 Pre Collection 新品，為一系列時尚單品注入柔和療癒感配色「紫色」，另外亦有多款全新袋款上架，一眾LOEWE粉絲們期待嗎？《01女生》立即為大家盤點8款紫色新款手袋推介！



LOEWE手袋2023｜10大淡紫色新品推介 Puzzle、Paseo換上夢幻新色

LOEWE手袋2023｜亮面 Nappa 小牛皮 Paseo包款 HK$18,450

LOEWE這款全新袋款 Paseo 手袋在上架前已經備受關注！LOEWE向來憑著手袋獨特輪廓及細緻設計細節而深受女生喜愛，這款全新的 Paseo 手袋就採用了不簡潔優雅的輪廓，配以柔軟褶皺設計，呈現出柔軟輕盈蓬鬆感，看起來感到相當療癒。手袋採用亮面 Nappa 小牛皮製造而成，短版手提帶飾有 Flamenco 螺旋繩結，充滿設計細節！

購買方法：LOEWE 官網

LOEWE手袋2023｜亮面 Nappa 小牛皮 Paseo包款 HK$18,450（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜輕質泡棉橡膠 Anagram 立體水桶包 HK$12,600

水桶包總是令女生難以抗拒，而 LOEWE 全新的 Anagram 立體水桶包憑著超輕袋身及立體袋形就更加迷人，相信必定會俘虜到一眾少女心！手袋採用輕質泡棉橡膠製造而成，袋身飾滿了品牌標誌性的 Anagram，手袋設計精緻優雅，絕對沒有不收的理由！

購買方法：LOEWE 官網

LOEWE手袋2023｜輕質泡棉橡膠 Anagram 立體水桶包 HK$12,600（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜輕盈泡棉橡膠 Anagram 充氣式小包HK$8,400

隨著小廢包熱潮持續，迷你袋款依然深受不少女生喜愛，輕盈泡棉橡膠 Anagram 袋款除了以上的水桶包外，還有這款充氣式小包！手袋配有小牛皮肩帶及可拆式抽繩人字紋棉質帆布內袋，方便擺放小物！小包實用而且功能多多，實在值得入手一個！

購買方法：LOEWE 官網

LOEWE手袋2023｜輕盈泡棉橡膠 Anagram 充氣式小包HK$8,400（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜經典小牛皮迷你 Hammock Hobo 包款 HK$13,350

品牌經典的Hammock手袋，因為可以隨意改變袋形輪廓而大受歡迎！隨著女生們對Hammock袋款的喜愛，品牌於今個秋冬系列中推出了全新 Hammock Hobo 手袋，保留了代表性的吊床造型，同樣可以輕鬆改變袋形，百搭多變！

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LOEWE手袋2023｜經典小牛皮迷你 Hammock Hobo 包款 HK$13,350（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜Paseo小號亮面納帕小牛皮提包 HK$22,550

LOEWE這款Paseo手袋自推出以來已是人氣袋款，餃子袋形精緻優雅，而且有多色可選！品牌今次為人氣Paseo小號亮面納帕小牛皮提包換上了「搖滾玫瑰色」，更加增添了一份率性優雅感！

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LOEWE手袋2023｜Paseo小號亮面納帕小牛皮提包 HK$22,550（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜經典小牛皮小象掛包 HK$7,250

每次看到這款小象掛包都感覺充滿度假風情，小象造型相當可愛，加上手袋小型尺寸很適合日常外出時作為小袋子之用，手袋可作肩背或斜背佩戴，背面亦設有置卡夾，非常方便實用！

購買方法：LOEWE 官網

LOEWE手袋2023｜經典小牛皮小象掛包 HK$7,250（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜經典小牛皮骰子包 HK$6,900

LOEWE新推出的骰子包同樣可愛又實用！手袋採用經典小牛皮製造而成，配有肩帶及標誌性的 Anagram 骰子，另外配有兩條皮革肩帶，大家更可添加客製化骰子，打造出獨一無二、只屬於你的小袋子。

購買方法：LOEWE 官網

LOEWE手袋2023｜經典小牛皮骰子包 HK$6,900（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2023｜迷你亮面納帕小羊皮蓬鬆 Goya 手袋 HK$20,900

LOEWE 的 Goya Puffer 以蓬鬆質感帶來療癒感，成功融化不少女生心！今次品牌為 Goya 手袋換上大熱的薰衣草紫配色，更添柔和知性感，令人難以抗拒！手袋採用亮面納帕小羊皮製造而成，配有可拆卸且可調節的背帶，綴有標誌性的Anagram Logo。

購買方法：LOEWE 官網