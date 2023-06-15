手袋減價｜網購名牌手袋激減折上折！Burberry平1萬　Gucci減7千

手袋減價2023｜深受不少女生喜愛的網購平台Zalora又有推廣優惠，又是入手時尚單品的好時機了！Zalora現正進行「618購物節」，多款手袋都有激減，GUCCI、BURBERRY、COACH等折上折，4折優惠之外再有額外65折優惠，相當抵買！內文末更附有「01獨家優惠碼」，機會千載難逢，千萬不要錯過！



手袋減價2023｜Gucci GG Canvas Hobo Bag HK$8,234.39（原價：HK$ 15,859）

購買方法：ZALORA 官網

Gucci手袋向來都是一大保值之選，尤其是老花袋款就更加經典保值！手袋採用品牌標誌性的GG Supreme帆布製造而成，印花紋經典不怕過時，容量亦夠充裕，方便收納日常所需小物。

手袋減價2023｜Gucci GG Canvas Hobo Bag HK$ 8,234.39（原價：HK$ 15,859） （Zalora 官網）

手袋減價2023｜Tory Burch T-MONOGRAM大號編織提花配皮女士托特包 HK$ 3,963.7（原價：HK$ 9,131）

購買方法：ZALORA 官網

每個時尚品牌都有它們獨有的印花圖案，而其老花袋款更被指是最為經典的款式！Tory Burch 這款大號托特包同樣採用了編織緹花布料製造而成，綴滿了 T Monogram 圖案，大大增添辨識度！

手袋減價2023｜Tory Burch T-MONOGRAM大號編織提花配皮女士托特包 HK$ 3,963.7（原價：HK$ 9,131）（Zalora 官網）

手袋減價2023｜COACH 水桶包手提單肩斜挎包 HK$ 1,698.45（原價：HK$ 6,843）

購買方法：ZALORA 官網

COACH手袋一向深受小資女喜愛，這款水桶包袋形時尚優雅，採用獨特的塗層帆布及光滑皮革更顯典雅，原價為HK$ 6,843的手袋，38折後再有65折優惠，足足激減了超過5千，現在千7有找即可入手，實在想不到不收的理由啊！

手袋減價2023｜COACH 水桶包手提單肩斜挎包 HK$ 1,698.45（原價：HK$ 6,843）（Zalora 官網）

手袋減價2023｜TORY BURCH Emerson 草織小型側孭袋 HK$ 1,520.54（原價：HK$ 4,249）

購買方法：ZALORA 官網

草編手袋是春夏的大熱袋款，每逢春夏都必定要入手一個！TORY BURCH 的 Emerson 草織小型側孭袋，採用酒椰葉纖維連小牛皮製造而成，配搭格紋內襯，春夏氣息洋溢，實在是今個夏日必備袋款！

手袋減價2023｜TORY BURCH Emerson 草織小型側孭袋 HK$ 1,520.54（原價：HK$ 4,249）（Zalora 官網）

手袋減價2023｜Furla Net 大型側孭袋 HK$ 4,074.85（原價：HK$ 6,269）

購買方法：ZALORA 官網

Furla 的 Net 大型側孭袋採用粒面皮革製造而成，獨特的旋鎖開合小細節為手袋加以點綴，精緻迷人！手袋配有提手，可作手提或單肩包佩戴，加上大容量設計，非常適合作為日常上班手袋使用。

手袋減價2023｜Furla Net 大型側孭袋 HK$ 4,074.85（原價：HK$ 6,269）（Zalora 官網）

手袋減價2023｜MICHAEL KORS Jet Set Travel 中型側孭袋 HK$ 2,344.49（原價：HK$ 4,469）

購買方法：ZALORA 官網

如果想入手一個設計簡約但時尚百搭的袋款，方便上班時使用的話，不妨考慮一下入手MICHAEL KORS 這款 Jet Set Travel 中型側孭袋！淨黑色紋理設計相當簡約，飾有閃亮的金色徽標吊飾，以及「MICHAEL KORS」字樣商標，充滿高貴優雅感，尤其適合搭配正式服飾佩戴。

手袋減價2023｜MICHAEL KORS Jet Set Travel 中型側孭袋 HK$ 2,344.49（原價：HK$ 4,469（Zalora 官網）

手袋減價2023｜Burberry 帆布配牛皮革大號女士手提包 HK$ 8,384.35（原價：HK$ 19,316）

購買方法：ZALORA 官網

這款手提包以黑色為主色調，百搭易襯夠耐用！提到 Burberry，充滿英倫風的格紋元素絕對不能或缺，手袋巧秒融合格紋元素為手袋設計加以點綴，易搭配之餘亦不失時尚感，整體感覺高貴又大方。

手袋減價2023｜Burberry 帆布配牛皮革大號女士手提包 HK$ 8,384.35（原價：HK$ 19,316）（Zalora 官網）

手袋減價2023｜LONGCHAMP Le Pliage Top Handle Bag S HK$ 603.85（原價：HK$ 929）

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LONGCHAMP 的 Le Pliage 手袋系列相當經典，淨色肩背袋配合皮革細節，簡約又時尚！手袋設計悠閒感十足，而且容量充裕，搭配日常休閒穿搭佩戴最適合不過！

手袋減價2023｜LONGCHAMP Le Pliage Top Handle Bag S HK$ 603.85（原價：HK$ 929）（Zalora 官網）

手袋減價2023｜agnès b. 商標肩背袋 HK$ 1,595.04（原價：HK$ 2,690）

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agnès b. 這款肩背包採用純米白色牛皮革製造而成，綴以標誌性的商標吊飾，以簡約的手袋設計突顯出袋款的優雅，散發出高貴大方氣質。

手袋減價2023｜agnès b. 商標肩背袋 HK$ 1,595.04（原價：HK$ 2,690）（Zalora 官網）

手袋減價2023｜Femance Calla 牛油果有機棉布側孭袋 HK$ 1,462.50（原價：HK$ 2,250）

購買方法：ZALORA 官網

本地小眾品牌Femance推出的袋款多而獨特，深受不少香港女生喜愛。這款Calla以簡約流暢的線條為手袋打造出獨特外型，加上拼色設計更顯時尚隨性感，揹帶更可隨意調節長短，為女生們帶來極致便利度。

手袋減價2023｜Femance Calla 牛油果有機棉布側孭袋 HK$ 1,462.50（原價：HK$ 2,250）（Zalora 官網）

Zalora x HK01 獨家優惠碼



新客戶可額外減 HK$85 （最低消費額 HK$350）

日期：即日起至6月30日

優惠碼：HK0685

