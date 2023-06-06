Dyson優惠2023｜5大年度購物節優惠精選！折上折最多可減$2,580

Dyson優惠2023！要數算女生夢寐以求的禮物，Dyson 亦會呼聲高企，Dyson 的快速乾髮、免受過熱損傷、抗毛躁的設計，能有助髮絲散發柔順光澤，難怪女生們都想擁有的！近日Dyson更推出年度購物節優惠，當中不少熱門產品都有優惠：Dyson風筒、Dyson Airwrap多功能造型器、Dyson 二合一空氣清新機、Dyson無線吸塵機等。想入手Dyson產品的女生不要錯過，立即了解以下精選推介吧！



Dyson 推出年度購物節優惠，由即日起到6月30日，不少熱門產品都有參與優惠。另外文末附有VISA 信用卡優惠碼，只要於Dyson 以單一簽賬購買指定產品滿額，即可獲得優惠折上折！

Dyson 推出年度購物節優惠，由即日起到6月30日！（Dyson）

Dyson 優惠2023: 1.DYSON Airwrap™ Lite 多功能造型器 (限定自選套裝) 最抵價$3,480（原價$4,480）

購買方法：Dyson官網

Dyson 優惠2023: 1.DYSON Airwrap™ Lite 多功能造型器 (限定自選套裝) 最抵價$3,480（原價$4,480）(Dyson)

這支結合捲髮、順髮、乾髮的Dyson Airwrap™多功能造型器，利用氣流整髮，讓愛美、長髮的女生都能用最短的時間、最簡單的技巧、最不傷髮質的方式，輕鬆打造蓬鬆柔順的時尚髮型。最令人心動的不單只是Dyson的功能，更是年度購物節中的套裝，大家可以因應髮質需要，自選3件升級版配件，短髮、瀏海都能夠照顧到！

Dyson 優惠2023: 1.DYSON Airwrap™ Lite 多功能造型器 (限定自選套裝)



原價$4,480，優惠期間減至$3,780

輸入VISA 信用卡優惠碼可減$300，即可以優惠價$3,480入手！



Dyson 優惠2023: 2. Dyson Supersonic™ 風筒 HD08 銀銅色 最抵價$3,080（原價$3,680）

購買方法：Dyson官網

Dyson 優惠2023: 2. Dyson Supersonic™ 風筒 HD08 銀銅色 最抵價$3,080（原價$3,680）(Dyson)

對於頭髮亂跳亂飛，每日護理乾燥毛髮都倍感心煩意亂？除了可能用錯洗髮產品，吹頭方法亦能夠減低毛躁、護髮修護！Dyson Supersonic™風筒具備強勁風力，能夠省時省力地吹乾頭髮，再加上全新抗毛躁風嘴，仿似去了髮廊深層護理般，順髮效果更加明顯！

Dyson 優惠2023: 2. Dyson Supersonic™ 風筒 HD08 銀銅色



原價$3,680，優惠期間減至$3,080

輸入VISA 信用卡優惠碼可減$300，即可以優惠價$2,780入手！



Dyson 優惠2023: 3. Dyson V15 Detect™ Absolute 無線吸塵機 最抵價$5,080（原價$6,080）

購買方法：Dyson官網

Dyson 優惠2023: 3. Dyson V15 Detect™ Absolute 無線吸塵機 最抵價$5,080（原價$6,080）(Dyson)

女生的愛美當然不只在外觀上，家居環境亦要照顧好。一個整潔、溫馨的家居，不單可以令人心情舒暢，網絡流傳道更有幫助運氣的功效！而Dyson 的無線吸塵機更是網民大讚「家庭和諧號」，能夠以最強吸力去清潔家中全一個空間，當中智能雷射偵測技術，除了可以自動清潔纏結毛髮，更可以令隱藏塵垢無所遁形！

Dyson 優惠2023: 4. Dyson Purifier Cool™ 二合一空氣清新機 TP07 (黑鋼色)最抵價$4,180（原價$4,780）

購買方法：Dyson官網

Dyson 優惠2023: 4. Dyson Purifier Cool™ 二合一空氣清新機 TP07 (黑鋼色)最抵價$4,180（原價$4,780）(Dyson)

疫情雖已漸漸遠離，不過對健康的追求，為著家人以及自己的皮膚、呼吸道等著想，空氣清新機就會是一個好幫手。TP07二合一空氣清新機有效捕捉有害氣體2及99.95％小至PM 0.1的微粒，能夠過濾高達 99.9% 人類冠狀病毒229E、OC43氣溶膠，更可以捕捉 H1N1、H3N2、EV71病毒、7 細菌及致敏原，令自己與致愛都在一個安全的環境當中。

Dyson 優惠2023: 5. Dyson V8 Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機 + Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00(銀白色) 最抵價$4,580（原價$5,080）

購買方法：Dyson官網

對於Dyson 的產品有興趣，又有預算限制的話，不妨考慮以套裝優惠價，合共能夠節省高達$2,080！入手V8 Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機以及Pure Cool™ 空氣清新機 TP00(銀白色) 吧。V8雖然是較舊款的輕量無線吸塵機，主打聲稱的運轉時間可以長達40分鐘，強速則標稱7分鐘，以日常家居以言已經十分足夠了。

Dyson 優惠2023: 5. Dyson V8 Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機 + Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00(銀白色) 最抵價$4,580（原價$5,080）



購買V8 Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機 ，可以以套裝優惠加購Pure Cool™ 空氣清新機 TP00，即可節省$2,080 (兩件產品合共原價為$7,160)，付款時系統將自動以優惠價$5,080結算！另外，輸入VISA 信用卡優惠碼可減$500，即可以優惠價$4,580入手！



【Dyson優惠2023】VISA 信用卡優惠碼



購買指定產品滿$5,000輸入【VISA500】全單再減$500

購買指定產品滿$3,000輸入【VISA300】全單再減$300

