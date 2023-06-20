Converse限時激減優惠！10款耐看百搭帆布鞋推介　最平$179入手

【Catalog｜Converse 帆布鞋推薦】Converse 帆布鞋男女皆適合，任何衣著風格的人都輕易配搭。由即日起Catalog官方網上商店進行年中大割引，指定鞋款低至3折。趁著夏天的來臨，不如入手一對帆布鞋，一連四季都可穿著，有興趣的你們不妨留意以下推介，以及到Catalog官網查看有關優惠詳情。



Converse 帆布鞋推介 1. Converse Chuck 70 Ox 帆布鞋 折扣價 $179（原價$599）

購買方法：Catalog官網

這款Converse 帆布鞋耐看，又不失休閒精緻的風格，鞋身遍佈細小橫紋，兩側白色橡膠補強的加入起到了保護作用。在日常中簡簡單單配搭一條摺腳牛仔褲，都可洋溢時尚活力！

Converse Chuck 70 Ox 帆布鞋 （Catalog 截圖）

Converse 帆布鞋推介 2. Converse Chuck 70 Ox 帆布鞋 折扣價 $479（原價$599）

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早年這款色系一度成為日本妹子大愛的鞋款，在社交平台上洗版率超高！這對米杏色的Converse 帆布鞋充滿 Vintage 感覺，鞋身以帆布布料打造，極具無印風格，簡單易襯，而且更能凸顯出女孩們的高雅氣質。

Converse Chuck 70 Ox 帆布鞋 （Catalog 截圖）

Converse 帆布鞋推介 3. Converse Chuck 70 Hi 高筒帆布鞋 折扣價 $319（原價$649）

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Converse穿搭百搭，惟不少人認為Converse高筒難搭。其實這對Converse高筒帆布鞋一般大地色系、黑白穿搭都可以穿得時尚感滿滿。基本上簡單配襪子都已經相當好看，款式中性有型，男女皆適合。另外，平日穿著褲子時，不妨捲起褲管，令褲子有收窄的感覺， 從而營造腿長的效果。

Converse Chuck 70 Hi 高筒帆布鞋 （Catalog 截圖）

Converse 帆布鞋推介 4. Converse Chuck 70 At-Cx Hi 厚底高筒鞋 折扣價 $599（原價$849）

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Converse最為經典的基本鞋款向來都大受歡迎，後來Converse一推出厚底高筒鞋，紛紛成為潮人及藝人街拍首選的單品。這款厚底高筒帆布鞋採用了仿牛皮革材質，再配上經典 CHUCK TAYLOR LOGO，而且鞋底具有緩震配置， 增強抓地力兼穿著輕便舒適。

Converse Chuck 70 At-Cx Hi 厚底高筒鞋 （Catalog 截圖）

Converse 帆布鞋推介 5. Converse Hybrid Texture Chuck 70 HI 高筒鞋 折扣價 $499（原價$249）

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如果縑太過單調的話，喜歡在穿搭中添加一點趣味性，以「雙色拼接」作為設計的 Chuck Taylor系列絕對是你的心頭好，鞋身採用了海洋藍及深褐色配色女，穿上後能在維持百搭耐看的特性，同時又為整體穿搭增加層次感。

Converse Hybrid Texture Chuck 70 HI 高筒鞋 （Catalog 截圖）

Converse 帆布鞋推介 6. Converse Chuck 70 Ox 帆布鞋 折扣價 $449（原價$649）

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夏天當然要有一對小白鞋，Converse的小白鞋人氣向來都極高，之所以納入鞋款推薦中，全因是價格親民，現時只需$449即可入手。即使是穿搭新手襯搭小白鞋都絕對不會出錯，基本上一連四季皆可穿著，而且小白鞋是「永不退流行」的時尚單品之一。

Converse Chuck 70 Ox 帆布鞋 （Catalog 截圖）

Converse 帆布鞋推介 7. Converse Run Star Hike Hi 厚底高筒帆布鞋 折扣價 $199（原價$799）

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擁有勁高人氣的Converse Run Star Hike系列毋須多作介紹，鞋型採用了增高泡棉及鋸齒狀鞋底的標誌性設計。而鞋子增高幅度大約為6cm左右。增高效果加倍，同時又能給予腳部不錯的包覆性及舒適感，絕對是小個子女生的恩物！

Converse Run Star Hike Hi 厚底高筒帆布鞋 （Catalog 截圖）

Converse 帆布鞋推介 8. Converse Run Star Motion OX 厚底低筒鞋 折扣價 $399（原價$849）

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對高筒鞋無感的女生，不坊考慮Converse這款厚底低筒鞋。OX系列以保留了厚底的鞋底，結合了舒適透氣的CX發泡材質，時尚又不失舒適度，誇張的三色波浪厚底，前衛又浮誇的設計女，難怪吸引不少韓星及潮人穿著。

對高筒鞋無感的女生，不坊考慮Converse這款厚底低筒鞋。（ig@hyunah_aa）

Converse Run Star Motion OX 厚底低筒鞋 （Catalog 截圖）

Converse 帆布鞋推介 9. Converse Chuck Taylor All Star Lugged 2.0 厚底高筒帆布鞋 折扣價 $499（原價$249）

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近年工裝風幾乎刮遍了整個時尚潮流圈，基本上人人手持一件「工裝上衣」及「寬褲」，那麼不能沒有一 對工裝風格鞋來搭配。Converse這對工裝風鋸齒增高，增高幅度大約為4.5cm左右，完美修飾腳型兼且鞋身耐用抓地性強。

Converse Chuck Taylor All Star Lugged 2.0 厚底高筒帆布鞋 （Catalog 截圖）

Converse 帆布鞋推介 10. Converse Chuck 70 Mule Slip 穆勒鞋 折扣價 $299（原價$599）

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Converse這款穆勒鞋絕對是懶人必備鞋款，以一腳蹬的開放式後跟，完美把整個踝處顯露出來，有效把腳型修飾，鞋身採用了弧形閉合接縫的設計，且配上輕量OrthoLite泡沫鞋墊，穿著一整天都不感到累，同時帶來足部舒適感。