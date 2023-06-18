UGG厚底涼鞋、防水鞋、波鞋推介　春夏6款戶外玩水度假打卡必備！

潮人最愛的 UGG 可不是只有毛毛靴！今年夏天推出的多款彩色涼鞋、運動鞋，大舉攻佔國內外明星的鞋櫃，成為了夏天必備的時髦單品！



儂編從官網挑出人氣新品的夏日鞋款Top 6，讓你看好鞋款立刻下單囉！

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1. Sport Yeah涼鞋

韓國人最愛的就是這一雙，摩登搶眼的外型和繽紛色彩，柔軟泡沫的舒適腳感穿上就不想脫下來了，成為了在韓銷量第一名的夏季單品！防水設計不論是海邊或是泳池邊都沒有問題，搭配可以拆卸的鞋帶，讓你從涼鞋和拖鞋之間自由時尚轉換！

2. CA1厚底運動鞋

今年夏天想找一雙簡約好搭的運動鞋嗎？不妨來看看UGG這雙運動鞋！輕盈的色彩和俐落的線條，厚底設計可以無痛的拉長你的身高比例，還有極好的緩衝和支撐感，不論是日常著用或是休閒運動都少不了它！

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3. LA Cloud 運動涼鞋

想要一雙可以穿著體驗和運動鞋一樣舒適安穩的涼鞋嗎？UGG推出結合運動鞋和涼鞋的設計，寬版的尼龍環帶，提供良好的包覆穩定感，像踩在雲朵上的體驗令人難忘，是想要為這個夏天尋找一雙舒適涼鞋的絕佳選擇。

4. Tasman X 防水鞋

在春夏交替之際總是會遇到不晴朗的日子，一雙防水又簡約好搭的鞋款，可以拯救你的雨天時尚！配有可拆卸的UGGplush ™襪子，四季皆宜，而且不只經典黑白兩色，更推出了繽紛的色彩系列，讓你輕鬆打造夏日的Y2K風格！

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5. Goldenstar 麂皮涼鞋

相當有 Out Door 風情的麂皮涼鞋，經典的焦糖色系十分百搭，魔鬼氈調節的方式簡單，穿脫起來很方便，不論是日常穿搭或是穿去海島渡假都很合適！

6. Sport Yeah Plus 厚底涼鞋

想要在夏天用一雙時髦的涼鞋成為焦點嗎？這雙以 Sort Yeah 的基礎延伸的設計，誇張的厚底曲線搭配亮眼的糖果色，無論走到哪裡都可以大放異彩！

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