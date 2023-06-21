ZARA減價2023｜激減低至4折$59起！牛仔褲、編織網袋夏天必買

ZARA減價2023！小資女最愛的時尚品牌ZARA款式多而且充滿設計特色，無論是休閒服飾、上班服還是手袋配飾都大受女生喜愛！ZARA網店現正進行大減價，多款精選時尚單品激減低至4折，最平$59即可入手時尚百搭上衣，立即看看15款ZARA抵買時尚單品推介！



ZARA減價2023｜必買單品1：亞麻混紡條紋上衣 HK$179（原價：HK$269）

小背心絕對是夏日必備時尚單品！這款亞麻混紡條紋上衣V領剪裁突顯迷人鎖骨，並做到美胸效果，低調地性感盡顯優雅氣質。藍色條紋設計充滿夏日氣息，尤其適合搭配海灘度假風穿搭。

ZARA網店減價2023｜抵買單品1：亞麻混紡條紋上衣 HK$179（原價：HK$269）（ZARA 官網）

ZARA網店減價2023｜必買單品2：閃亮紗線鏤空上衣 HK$159（原價：HK$199）

網狀上衣近年越來越深受女生喜愛，無論是搭配背心單穿，還是作為內搭配襯其他單品穿著都別有一番風味，而且能為穿搭造型增添層次感！這款薄透網眼短版上衣，採用閃亮紗線設計，多了一份高雅時尚感，配合短身版型，更有助修飾身形線條，突顯長腿效果。

ZARA網店減價2023｜抵買單品2：閃亮紗線鏤空上衣 HK$159（原價：HK$199）（ZARA 官網）

ZARA網店減價2023｜必買單品3：ZW STRAIGHT-LEG MID-RISE 牛仔褲 HK$299（原價：HK$469）

牛仔可說是春夏不可或缺的元素，牛仔褲更加是衣櫥必備的時尚單品。ZARA這款中腰牛仔褲，採用了不對稱腰身及褲腳，增添了一份隨意的時尚感，更顯時髦。拼色設計令牛仔褲更顯不平凡，穿起來修身、顯長效果出眾，輕鬆打造修長美腿。

ZARA網店減價2023｜抵買單品3：ZW STRAIGHT-LEG MID-RISE 牛仔褲 HK$299（原價：HK$469）（ZARA 官網）

ZARA網店減價2023｜必買單品4：粗跟防水台穆勒涼鞋 HK$259（原價：HK$399）

踏進夏日，天氣變得炎熱又侷促，一對透氣又時尚的涼鞋絕對是鞋櫃必備！這款粗跟防水台穆勒涼鞋，淨黑色及高跟設計不失正式感，無論是日常外出還是上班都適合穿著，高鞋跟設計更能做到增高效果，突顯長腿。

ZARA網店減價2023｜抵買單品4：粗跟防水台穆勒涼鞋 HK$259（原價：HK$399）（ZARA 官網）

ZARA網店減價2023｜必買單品5：串珠手提袋 HK$259（原價：HK$399）

ZARA的手袋被譽為「小資女的寶藏」，價錢親民而且充滿設計細節，不一定要入手名牌包包，都可以為造型加以點綴，打造出時尚感十足的穿搭！這款串珠手提袋，用撞色串珠鋪滿整個托特包，頓時充滿民族風及度假感覺，用作配搭假日休閒穿搭就最適合不過！

ZARA網店減價2023｜抵買單品5：串珠手提袋 HK$259（原價：HK$399）（ZARA 官網）

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