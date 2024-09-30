名牌童裝手袋$1,200起入手！9款大人也可用推介：DIOR、Marni易搭

名牌手袋的價格對於小資女來說，可能有點難以負擔，但其實不少品牌都有推出童裝手袋，像是DIOR、GUCCI、Burberry等品牌，所推出的款式設計同樣精緻，而價格更相宜，相對更容易入手！《01女生》就為大家精選了9款名牌童裝手袋，款款都精緻易配搭，是小資女也能入手的款式！



名牌童裝手袋推介1. Dior KID'S PURSE HK$18,000

Dior2024年春夏的童裝手袋中亦有近年大熱的水桶袋，手袋以誌性的 Cannage 圖案向品牌傳統致敬，袋身採用金色刺繡小羊皮製成，高貴優雅。手袋正面除了飾有標誌性的CD外，還配有一條長金屬肩帶鏈，上面還飾有心形和星星吊飾，頓添甜美感，是所有年齡層女生都無法抗拒的手袋。

名牌童裝手袋推介1. Dior KID'S PURSE HK$18,000（Dior）

名牌童裝手袋推介2. Marni Kids DIAMOND BASKET ORANGE AND BLUE WOVEN SHOPPER HK$1,200

Marni 的這款童裝手袋採用雙色編織設計，輪廓飾有三維細節，並推出了多不同配色供選擇，款款都相當型格及具個性，可便簡單的日常造型添亮點。此外，手袋正面還飾有皮革製的標誌標籤，時尚度大升。

名牌童裝手袋推介2. Marni Kids DIAMOND BASKET ORANGE AND BLUE WOVEN SHOPPER HK$1,200（Marni）

名牌童裝手袋推介3. Dolce & Gabbana Patent leather handbag HK$4,890

Dolce & Gabbana的這款童裝手袋，採用小牛皮配上漆皮製作，外形則是不過時的 mini-me設計，且是無論大人、小朋友都喜歡的！而手袋的尺寸是14x16x8厘米，裝上日常所需的小物件，也是可以的！

名牌童裝手袋推介4. DIOR BABY BALL BAG HK$11,000

DIOR的BABY BALL BAG雖是$11,000，但相比品牌現在的手袋都要2至3萬起跳，這款採用品牌標誌性藍色Dior Oblique 老花款面料製作，是很值得入手！這款手袋圓形的外型，獨特又很易搭配日常服飾，肩帶是可調節，所以大人揹也是可以的。手袋尺寸是15.5x4厘米。

名牌童裝手袋推介4. DIOR BABY BALL BAG HK$11,000（DIOR）

名牌童裝手袋推介5. Burberry Logo Script Towelling Crossbody Bag HK$6,100

平日喜歡運動風或較型格穿搭的話，可以選擇Burberry的這款童裝手袋，採用質感精緻的淡藍色毛巾布料製成，繡有紅色品牌徽標草寫字母﹐而手袋邊則是以光滑皮革作飾邊，每個部分都是充滿小心思。手袋肩帶是以可調整式設計，並綴上品牌標誌性條紋，而肩帶長度由30厘米可調整至最長厘米，大人使用完全沒問題。

名牌童裝手袋推介5. Burberry Logo Script Towelling Crossbody Bag HK$6,100（Burberry）

名牌童裝手袋推介6. Versace CRYSTAL HEART MEDUSA KIDS CROSSBODY BAG HK$5,400

Versace官網現時部份產品進行減價優惠，所以這款童裝手袋只需$2,700就可入手！而且這款手袋外形與普通手袋無異，採用小牛皮配上漆皮製成，飾有Versace水晶飾牌，使手袋更精緻美麗。這款童裝手袋除了可手提，還有扣上肩帶變成斜揹或單肩揹，更方便搭配不同造型打扮。

名牌童裝手袋推介7. GUCCI CHILDREN'S GG TOTE BAG HK$6,750

注重手袋實用性，或日常習慣帶較多東西外出的話，就不可以錯過GUCCI的這款童裝手挽袋，尺寸是33.5x31.5x7.5厘米。手袋採用橡膠製成，配上凸起紋理和鏤空設計，更凸顯品牌標誌性的GG標誌。此外，這款手袋除了藍色外，還有粉紅色和淺藍色，都是很易搭配衣服的配色。

名牌童裝手袋推介7. GUCCI CHILDREN'S GG TOTE BAG HK$6,750（GUCCI）

名牌童裝手袋推介8. Fendi By The Way Mini HK$1,750

Fendi 女童系列中的By The Way Mini波士頓包，共推出6色，都是採用皮革製成，飾有燙印FENDI ROMA標誌，時尚精緻。手袋手柄是以堅硬的玳瑁效果塑膠玻璃製成，內裡則搭配布質內襯，還有一個口袋可收納小物品，而手袋尺寸12x9x20.5cm，非常實用。

名牌童裝手袋推介8. Fendi By The Way Mini HK$1,750（Fendi）

名牌童裝手袋推介9. Fendi Baguette Mini HK$2,390

Fendi經典的Baguette手袋，亦出現於女童系列中！手袋以柔軟黑色純小羊皮（納帕軟皮）製成，飾以3D立體效果壓花經典FF圖案，並使用FF鉤扣設計，將品牌經典元素融入其中。手袋備有正面翻蓋、磁扣、布料襯裡內部隔層搭配口袋，以及搭配可拆卸手柄和飾鏈肩帶，可手提亦可肩背或斜背。