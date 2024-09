名牌童裝手袋$1,200起入手！9款大人也可用推介：DIOR、Marni易搭

名牌手袋的價格對於小資女來說,可能有點難以負擔,但其實不少品牌都有推出童裝手袋,像是DIOR、GUCCI、Burberry等品牌,所推出的款式設計同樣精緻,而價格更相宜,相對更容易入手!《01女生》就為大家精選了9款名牌童裝手袋,款款都精緻易配搭,是小資女也能入手的款式!



Dior2024年春夏的童裝手袋中亦有近年大熱的水桶袋,手袋以誌性的 Cannage 圖案向品牌傳統致敬,袋身採用金色刺繡小羊皮製成,高貴優雅。手袋正面除了飾有標誌性的CD外,還配有一條長金屬肩帶鏈,上面還飾有心形和星星吊飾,頓添甜美感,是所有年齡層女生都無法抗拒的手袋。

Marni 的這款童裝手袋採用雙色編織設計,輪廓飾有三維細節,並推出了多不同配色供選擇,款款都相當型格及具個性,可便簡單的日常造型添亮點。此外,手袋正面還飾有皮革製的標誌標籤,時尚度大升。

Dolce & Gabbana的這款童裝手袋,採用小牛皮配上漆皮製作,外形則是不過時的 mini-me設計,且是無論大人、小朋友都喜歡的!而手袋的尺寸是14x16x8厘米,裝上日常所需的小物件,也是可以的!

DIOR的BABY BALL BAG雖是$11,000,但相比品牌現在的手袋都要2至3萬起跳,這款採用品牌標誌性藍色Dior Oblique 老花款面料製作,是很值得入手!這款手袋圓形的外型,獨特又很易搭配日常服飾,肩帶是可調節,所以大人揹也是可以的。手袋尺寸是15.5x4厘米。

平日喜歡運動風或較型格穿搭的話,可以選擇Burberry的這款童裝手袋,採用質感精緻的淡藍色毛巾布料製成,繡有紅色品牌徽標草寫字母﹐而手袋邊則是以光滑皮革作飾邊,每個部分都是充滿小心思。手袋肩帶是以可調整式設計,並綴上品牌標誌性條紋,而肩帶長度由30厘米可調整至最長厘米,大人使用完全沒問題。

Versace官網現時部份產品進行減價優惠,所以這款童裝手袋只需$2,700就可入手!而且這款手袋外形與普通手袋無異,採用小牛皮配上漆皮製成,飾有Versace水晶飾牌,使手袋更精緻美麗。這款童裝手袋除了可手提,還有扣上肩帶變成斜揹或單肩揹,更方便搭配不同造型打扮。

注重手袋實用性,或日常習慣帶較多東西外出的話,就不可以錯過GUCCI的這款童裝手挽袋,尺寸是33.5x31.5x7.5厘米。手袋採用橡膠製成,配上凸起紋理和鏤空設計,更凸顯品牌標誌性的GG標誌。此外,這款手袋除了藍色外,還有粉紅色和淺藍色,都是很易搭配衣服的配色。

Fendi 女童系列中的By The Way Mini波士頓包,共推出6色,都是採用皮革製成,飾有燙印FENDI ROMA標誌,時尚精緻。手袋手柄是以堅硬的玳瑁效果塑膠玻璃製成,內裡則搭配布質內襯,還有一個口袋可收納小物品,而手袋尺寸12x9x20.5cm,非常實用。

