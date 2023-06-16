FENDI夏日限定星座系列登場　Peekaboo手袋、串珠Baguette極細緻

炎炎夏季必不可少的沙灘、泳裝、編織元素，FENDI幫各位時髦人士找齊了！



2023夏季限定ASTROLOGY系列報到，系列以占星之名注入Karl Lagerfeld 繪製的原創星座圖案，女團IVE隊長安俞真、女星陳庭妮也都迫不及待上身拍美照，準備好迎接熱情夏天！

2023FENDI夏季限定ASTROLOGY系列。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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FENDI 在今年夏季為每個星座，設計在陽光下穿著的泳裝和沙灘裝 Astrology 限定系列，按照慣例從典藏檔案中尋到一些靈感，來自1990春夏及1993春夏兩個年份的經典設計成為這一系列的養分，包含Karl Lagerfeld 繪製的原創星座圖案、取用 1993年秀場的運動風剪裁廓形，打造出全新泳裝款式，由此可見時尚的古今交融。

陳庭妮換上粉色系吊帶裝露出美背線條，輕盈演繹ASTROLOGY帶有星座圖騰的褲裝，重點配件包款Peekaboo則是點綴上標誌性的Selleria 粗大車縫線，為此增添童趣氛圍；而安俞真也選用同樣的搭配，滿足海灘與派對的多場合需求，身上的小巧可愛的草編水桶包充滿夏日風情。配件方面還提供星座圖案刺繡的季節限定款的 Peekaboo 和 Baguette、彩色絲線交織的 FENDI First，以及專為海灘而生的拉菲草款式，都是消暑又時髦的全新選擇。

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Versace x Dua Lipa夏季女裝系列也是近日矚目焦點，系列帶來剪裁講究的正裝和晚禮服，休閒的比基尼泳衣和棉質毛圈布沙灘服，來自1995 年重新演繹蝴蝶和瓢蟲的印花是這次一大看點，很有Dua Lipa平時私服的樣貌，柔和的粉色包裹淺蔚藍色和粉紫色，金屬、水晶網布閃現亮澤光芒，與極具分量的蝴蝶飾品相互映襯。時髦人士也可嘗試在寬鬆的西裝外套內直接穿上比基尼，搭配上以壓膜金屬色皮革打造的Repeat 迷你月牙包、厚底涼鞋和皮靴，給人視覺振奮。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】