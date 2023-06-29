CELINE手袋｜9大杏仁綠新品推介　經典單品換上柔和療癒新色

CELINE手袋2023｜「綠色」繼續是時尚界的大熱配色，想為今個夏日一抹清新柔和感，CELINE早前就為一系列經典單品換上了全新配色「杏仁綠」！綠色向來給人清新自然感覺，今次帶點奶油感的杏仁綠配色，就增添了一份溫柔療癒感！立即看CELINE 9款「杏仁綠」新品推介！



CELINE手袋：平滑牛皮革迷你型SOFT 16手袋 HK$ 18,500

CELINE的 16手袋命名源自於品牌在法國巴黎16 RUE VIVIENNE 的總部及工坊，透過名字為手袋賦予更深一層品牌意義，16手袋採用手把及立體拱形袋身設計，塑造出巴黎人慵懶隨性手提手袋方式！手袋採用平滑牛皮革製造而成，杏仁綠色的袋身，配以金色飾面的轉鎖開關細節，高貴又優雅！

CELINE手袋2023｜平滑牛皮革迷你型SOFT 16手袋 HK$ 18,500（CELINE 官網）

CELINE手袋：亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500

TRIOMPHE 手袋系列是品牌的經典，圓角長方袋形，綴以巴黎凱旋門鎖鏈的雙C標誌，充滿復古感的一個袋款，自推出以來已經深受不少女生喜愛，今次再換上柔和的杏仁綠色，配以TRIOMPHE金屬開關，集合了甜美及高貴氣質，加上實用的袋形及尺寸，無論是日常外出，還是上班工作都適合佩戴！

CELINE手袋2023｜亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500（CELINE 官網）

CELINE手袋：亮面牛皮革迷你型TRIOMPHE手袋 HK$ 11,000

迷你尺寸的TRIOMPHE手袋，更加增添了一份可愛感，加上「小廢包」熱潮仍未減退，CELINE這新款迷你型TRIOMPHE手袋絕對是你的不二之選！手袋採用亮面牛皮革製造而成，雖然尺寸小巧，但設有一個主內格及一個扁平內袋，容量及實用性也不俗，配有可拆式及可調較肩帶，可作掛肩、斜揹及手提，多種方式佩戴！

CELINE手袋2023｜亮面牛皮革迷你型TRIOMPHE手袋 HK$ 11,000（CELINE 官網）

CELINE手袋：亮面牛皮革TRIOMPHE飾鍊銀包 HK$ 18,000

WOC 飾鍊銀包向來深受不少女生喜愛，銀包、手袋二合一，實用又方便，加上一般WOC款式的價格都相對適宜，所以成為了一眾女生的入門級之選。CELINE這款亮面牛皮革TRIOMPHE飾鍊銀包採用亮面牛皮革製成，設一個主內格、六個信用卡插袋，實用性高！銀包附有可拆式鍊帶，鍊上更配有肩墊，背起來更舒適。

CELINE手袋2023｜亮面牛皮革TRIOMPHE飾鍊銀包 HK$ 18,000（CELINE 官網）

CELINE手袋2023：平滑牛皮革FOLCO CUIR TRIOMPHE手袋 HK$ 19,500

CUIR TRIOMPHE手袋系列同樣以品牌標誌性的凱旋門標誌為亮點，把同色系的放大版TRIOMPHE皮革印在手袋上，感覺充滿和諧感。FOLCO手袋圓潤袋形略帶復古感，翻蓋設計取東西時也更加方便。

CELINE手袋2023｜平滑牛皮革FOLCO CUIR TRIOMPHE手袋 HK$ 19,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023：平滑牛皮革CUIR TRIOMPHE小型波士頓包 HK$ 22,500

同屬 CUIR TRIOMPHE 手袋系列的這款小型波士頓包，是上班族可考慮入手的袋款之一，今次換上了杏仁綠色，令手袋整體感覺充滿奢華高級感之餘，也帶點柔和甜美感，兩者中和得恰到好處。手袋亦配備皮革手挽及可拆式肩帶，可作掛肩、斜揹、手提等多種方式佩戴，以搭配各種穿搭造型，應付不同場合所需。

CELINE手袋2023｜平滑牛皮革CUIR TRIOMPHE小型波士頓包 HK$ 22,500（CELINE 官網）

CELINE銀包2023：亮面牛皮革小型TRIOMPHE銀包 HK$ 5,700

除了手袋之外，CELINE的銀包、配飾也相當值得入手。這款亮面牛皮革小型TRIOMPHE銀包，採用柔和的杏仁綠色牛皮革製造而成，綴以金色飾面的TRIOMPHE金屬釘扣開關，設計簡約得來，也散發著優雅高級感，銀包設有摺疊式零錢口袋、五個信用卡插袋、一個扁平口袋及一個紙幣口袋，實用性高。

CELINE銀包2023｜亮面牛皮革小型TRIOMPHE銀包 HK$ 5,700（CELINE 官網）

CELINE銀包2023｜銀包設有摺疊式零錢口袋、五個信用卡插袋、一個扁平口袋及一個紙幣口袋，實用性高！（CELINE 官網）

CELINE卡套2023｜亮面牛皮革TRIOMPHE翻蓋卡片套 HK$ 4,250

女生們近年都愛上用「小廢包」，但小巧的袋身根本難以擺放得下正常尺寸的銀包，所以不少女生都寧願用卡片套代替就好！CELINE這款亮面牛皮革TRIOMPHE翻蓋卡片套，設一個主內格及兩個信用卡插袋，直接代替銀包使用也無不妥。

CELINE卡套2023｜亮面牛皮革TRIOMPHE翻蓋卡片套 HK$ 4,250（CELINE 官網）

CELINE卡套2023｜CELINE這款亮面牛皮革TRIOMPHE翻蓋卡片套，設一個主內格及兩個信用卡插袋！（CELINE 官網）

CELINE配飾2023｜平滑牛皮革TRIOMPHE鑰匙圈吊飾 HK$ 2,100

如果問到名牌配飾的入門級之選有何推介，就不得不提這款鑰匙圈吊飾，採用平滑小牛皮製造而成，大大的TRIOMPHE標誌相當亮眼，綴以金色的鑰匙圈，充滿奢華高級感，用作掛鑰匙，頓時生活儀式感大增。