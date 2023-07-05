Bottega Veneta手袋抹上夏日活力感色彩　10大茴香綠、粉紫色新款

Bottega Veneta手袋2023｜Bottega Veneta每次為經典袋款注入新色都帶給一眾時尚迷不少驚喜！踏入夏日，不少時尚品牌都陸續推介粉嫩活力感色調單品，Bottega Veneta 最近也推出了一系列夢幻粉紫及茴香綠色的手袋新品，看著一整列的新色新品，內心深深處也不禁療癒了起來。《01女生》立即為大家盤點10款Bottega Veneta手袋新品。



Bottega Veneta手袋2023｜Small Desiree Cross-Body Bag HK$28,900

Bottega Veneta 的 Desiree 斜挎包跟平日看到的 BV 編織袋款有點不同，手袋沒有經典編織細節，但圓滑的曲線的袋身輪廓同樣展現出時尚高級感。手袋採用柔軟小羊皮製造而成，配搭金屬搭扣，設計簡約而時尚，加上袋型實用，日常外出及上班也適合使用。

Bottega Veneta手袋2023｜Small Desiree Cross-Body Bag HK$28,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Mava Cross-Body Bag HK$17,900

球形手袋向來都相當吸睛，能為時尚造型增添焦點，但一般推出的球狀手袋都偏向華麗，在出席晚宴或正式場合時才適用，但 Bottega Veneta 的 Mini Mava Cross-Body Bag，小羊皮的皮質配合品牌標誌性的編織細節，感覺相對低調休閒，配搭日常穿搭也適合。

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Mava Cross-Body Bag HK$17,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Padded Cassette HK$32,900

相信不必多提，大家都知道 Cassette 是 Bottega Veneta 的經典及標誌性系列，而 Padded Cassette 袋款就採用以放大版的編織格紋作為特色，配以立體感設計塑造出蓬鬆柔軟觸感，再注入全新的「茴香綠」色彩，看起來實在令人感覺療癒。

Bottega Veneta手袋2023｜Padded Cassette HK$32,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Small Drop HK$23,600

Bottega Veneta 的 Small Drop 手袋是品牌最近推出的全新袋款，半月彎彎的袋身獨特優雅，尤其迎合近年掀起的半月包熱潮，作為腋下包佩戴更為穿搭造型增添了一點時尚感。手袋同樣採用 Intrecciato 皮革製造而成，注入了全新的「茴香綠」色調，是今個夏季必收的袋款之一。

Bottega Veneta手袋2023｜Small Drop HK$23,600（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Teen Jodie HK$27,900

Jodie 手袋系列同樣是 Bottega Veneta 的經典，採用了品牌經典的編織皮革設計，令手袋看起來更具質感，圓潤的輪廓配以手柄處的扭結設計優雅可愛，每次推出新色都必定引起時尚迷關注。

Bottega Veneta手袋2023｜Teen Jodie HK$27,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Candy Jodie HK$12,900

Bottega Veneta 早前推出的「Candy size」手袋系列，比小廢包還要小的尺寸精緻可愛，成功俘虜到一眾少女心，更引起了一陣搶購熱潮！今次品牌再為 Candy Jodie 注入新色，夢幻的粉紫色更具浪漫優雅氣質，時尚迷們千萬不要錯過！

Bottega Veneta手袋2023｜Candy Jodie HK$12,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Sardine HK$24,900

在2022秋冬時裝騷中才首次亮相的袋款 Sardine，自那時起已備受時尚迷關注。手袋圓潤半月廓形，配以經典的 Intrecciato 編織皮革，以及黃銅色金屬手柄，被譽為氣質感之選。

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Sardine HK$24,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Small Cabat Bucket HK$46,000

踏入春夏，水桶袋形手袋尤其受歡迎，Bottega Veneta 新推出的 Small Cabat Bucket 水桶包，採用柔軟小羊皮製造而成，水桶袋形提供充裕的容量，實用性高，配合品牌標誌性的 Intreccio 工藝，手提著頓時充滿時尚感。

Bottega Veneta手袋2023｜Small Cabat Bucket HK$46,000（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Cassette Tote HK$19,900

不少上班族都喜歡使用迷你托特包，袋形方正，容量又足以應付日常所需，加上設計普遍簡約，上班使用比較沉實不浮誇，而且容易搭配各種穿搭造型。Bottega Veneta 的 Mini Cassette Tote 採用以放大版編織格紋設計，設計雖然簡約，但充滿質感。

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Cassette Tote HK$19,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Small East/West Andiamo HK$33,000

Bottega Veneta 今年新推出的手袋系列 Andiamo，採用乾淨俐落的手袋輪廓，配合Intrecciato 編織皮革設計，令人一見傾心。手袋上亦飾有立體標誌性繩結符碼，為手袋加以點綴，這一絲微小的設計細節，卻頓時令手袋更具氣質感。