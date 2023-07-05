CHANEL、YSL 品牌夏日系列揭新渡假風潮流：毛巾一物兩用變手袋

【CHANEL、YSL 夏天系列】炎炎夏日，能夠代表夏日風情的穿搭元素，當然少不免草編、印花、牛仔等單品，當中亦有一款夏日元素正悄悄回歸，不少品牌都將其用於今年服飾、手袋之上，揭示出新一番渡假風潮流！



夏日步伐將近，品牌們推出的春夏季產品當中有不少草編元素、清涼配色的設計，例如 CHANEL 將過往曾放在手袋的元素回投於上月新推出的Coco Beach 2023系列當中，以黑白浴袍、毛巾布遮陽帽、毛巾布手提包等毛巾元素去展示夏日色彩與活力。除了CHANEL 以外，這次亦集齊了另外5款夏日必備的毛巾布手袋：

毛巾布手袋：1. Saint Laurent RIVE GAUCHE毛圈布毛巾手提袋 HK$ 16,200

Saint Laurent 亦是其中一個品牌，在今年春夏系列中將毛巾元素回投，這款符合近年大手袋潮流的RIVE GAUCHE毛圈布毛巾手提袋，簡約雙色配色，袋面只有著醒目的「RIVE GAUCHE」字樣，呈現出復古又低調的法式感覺。手袋中最為特別的地方是，袋帶配搭可拆式手柄及金屬扣環，除了作為手袋之外，更可展開用作毛巾，功能性與外觀完美融合！

毛巾布手袋：2. Bottega Veneta Teen Jodie HK$22,900

Bottega Veneta 近年一直努力出新品，過往除了多次推出不同色調、大玩色彩美學，由沉實穩重顏色到粉嫩的馬卡龍色調都有。今年春夏系列更是創意不斷，除了將經典手袋變革為超迷你尺寸「Candy size」，更加推五款全新色調，包括開心果綠、風襲藍、雪酪黃、豔陽橙及雷霆灰等。除了顏色、形狀變法，Bottega Veneta 更將大熱手提包Teen Jodie 換上如毛巾布的長毛面料，柔軟的觸感配上粉嫩馬卡龍色調，可愛得令人招架不住。

毛巾布手袋：3. MIUMIU 毛巾布迷你手袋 HK$ 7,900

MIUMIU一向以高雅設計為主，作品中不乏女性化的精緻、奢華設計元素：珍珠、水晶、皺褶等。而隨著夏天，鉤織、藤織、布質等富年輕感的元素亦融入經典風格當中，而毛巾布迷你手袋，粉色配色碰撞金屬印字標誌、皮革手柄、登山鉤等，甜美與型格中平衡，帶出不一樣的運動風格。

毛巾布手袋：3. MIUMIU 毛巾布迷你手袋 HK$ 7,900（MIUMIU）

毛巾布手袋：4. FENDI 毛巾布沙灘巾手袋 USD$850（折合約港幣$6,655）

FENDI 這款少女感滿滿的毛巾布沙灘巾手袋，原來是FENDI 美國官網上童裝產品，它正面飾有Fendi Roma標誌以及全幅同色系的雙F壓花製成，不單可以作為毛巾，更可以折疊，亦可以變成一個實用的手提袋款。

毛巾布手袋：4. FENDI 毛巾布沙灘巾手袋 USD$850（折合約港幣$6,655）（FENDI）

毛巾布手袋：5. PRADA Re-Edition 2000年復刻版毛巾布迷你手袋 NT$41,500 （折合約港幣$10,433）

自從前年 PRADA 的HOBO帆布腋下包爆紅後，PRADA一直聲名大噪，隨著人氣旺盛，品牌致力嘗試不同材質，例如環保物料而成的再生尼龍、鉤織拉菲草等去改推不少經典手袋款。雖然這款Re-Edition 2000年復刻版毛巾布迷你手袋已是去年單品，亦需要在台灣 PRADA分線才能成功入手，不過亦無損毛巾布的可愛感。

毛巾布手袋：5. PRADA Re-Edition 2000年復刻版毛巾布迷你手袋 NT$41,500 （折合約港幣$10,433）（PRADA）

品牌在不同產品之上亦致力嘗試不同材質風格，大家若果偏愛毛巾軟冧的手感，在香港官網上亦可以購入毛巾布頭帶、漁夫帽等單品。