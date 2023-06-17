多巴胺穿搭襲捲全球！4大色彩搭配技巧 打造活潑俏皮感

夏日已經到來，你打算用什麼樣貌度過這個燦爛的夏天呢？流行在走，穿搭要有！關於穿衣時尚，每年每季都會有不同的新流行，像是前陣子的復古「Y2K」風格，就在社群上帶起一陣熱潮。



而今年夏天，也已經吹起一股繽紛的「多巴胺」旋風，到底最近流行的「多巴胺穿搭」是什麼，又有什麼樣的特色呢？快跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看吧！

多巴胺穿搭4大色彩搭配技巧，散發滿滿夏日感、把快樂穿上身！

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什麼是「多巴胺穿搭」？

「多巴胺」是一種存於腦和身體中的有機化合為，為重要的神經傳遞質，可以影響人類的情緒。當人感到快樂時，大腦就會釋放出多巴胺，讓人感到心情愉悅。而「多巴胺穿搭」，就是能夠讓人有好心情的服裝搭配方式，以色彩心理學而言，鮮豔的亮色系可以讓人有心情愉悅的感覺，因此多巴鞍穿搭主要會以明亮、鮮豔、繽紛的色彩搭配為主。

「多巴胺穿搭」是現在韓國非常流行的穿搭風格，其實鮮豔的配色也和「Y2K」風有異曲同工之妙。在許多韓星的IG上都可以看到類似的搭配，各種繽紛亮眼的顏色組合非常有夏日氣息。關於多巴胺穿搭，其實在色彩搭配上也有許多不同的小技巧，只要掌握色系搭配原則，就能穿出青春活潑的夏日感。

單一色系搭配

一開始嘗試多巴胺穿搭，可以先選定一個顏色，從同色系的衣服著手，因為鮮豔的亮色系搭配不好的話容易顯得突兀或不協調，選用同色系或整套相同顏色的套裝，既能達到吸睛的穿搭效果，也比較不容易出錯。

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類似色搭配

想要跳脫單一色彩卻又不知道該如何搭配的話，類似色也是很好的選擇，像是黃色加橙色、藍色加紫色等等，既可以搭出變化感，整體看起來也會很協調。

撞色搭配

如果漸漸抓到多巴胺穿搭的訣竅，就可以開始試試看一些大膽的撞色搭配，例如「對比色」就是一個能夠營造出俏皮感的搭配方式，像是黃色加紫色、紅色加綠色、藍色加橙色等等，帶有衝突感的配色能給人充滿活力的感覺。

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無彩色穿搭+單品點綴

除了整體的服裝色彩外，其實也可以選擇以黑、灰、白這類無彩色做為穿搭主題，再搭配色彩鮮豔的單品做為整體穿搭的視覺重點，像是內搭衣、背心、Bratop、腰帶、手袋等等。

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