Dior手袋2023｜幸運星手袋2萬有找入門之選！串珠細節迎合Y2K熱潮

Dior手袋2023｜近年各大時尚品牌都推出了不同形狀的手袋款款，心形、球狀等都相當獨特，吸引到一眾女生紛紛入手。最近在Dior童裝區中又尋到寶物，品牌上架了3款星形手袋，雖然是童裝，但各年齡層女生背起來都別有一番感覺，搭配正式服飾更加可以散發出優雅氣質，最重要的是2萬有找即可入手，作為入門級之選也很不錯。



童裝手袋再不也不是小童的專利，各大時尚品牌推出的童裝袋款時尚精緻，不會過分稚氣，反而不俗的設計細節，可以作為大人日常用的包款，加上「迷你包」熱潮持續，成年女生背上小童包也並無違和感。而且童裝手袋的價錢相對女裝袋款便宜，作為小資女的入門級之選也是個不錯的選擇。

Dior 最近上架的童裝袋款「幸運星手袋」，星形袋身夢幻又優雅，看著這袋款有否勾起妳的少女心呢？手袋具設拉鏈開合，方便提取物品，而且容量亦不俗，大人使用也是實用性高的袋款。除了星形袋形之外，其串珠鏈帶也是一大亮點，設計細節完美貼合近年興起的Y2K熱潮，袋款時尚百搭，搭配日常休閒或正式穿搭造型也適合。

Dior 最近上架的童裝袋款「幸運星手袋」，星形袋身夢幻又優雅！（Dior 官網）

Dior手袋2023｜童裝幸運星袋 虹彩粉紅色 HK$17,000

這款粉色調的幸運星手袋，一看已經感受到少女感滿滿，手袋採用虹彩粉紅色羊皮製造而成，配合品牌經典的 Cannage 藤格紋圖案設計令手袋更具質感。手袋配有可拆式多色 Dior 鐫刻珠飾鏈帶，彩色串珠設計為手袋增添了玩味感，鏈帶上亦綴以金屬蜜蜂和幸運星吊飾。手袋可作肩背或斜孭佩戴，迎合不同的穿搭造型所需。

Dior手袋2023｜童裝幸運星袋 虹彩粉紅色 HK$17,000（Dior 官網）

Dior手袋2023｜手袋採用虹彩粉紅色羊皮製造而成，配合品牌經典的 Cannage 藤格紋圖案設計令手袋更具質感。（Dior 官網）

Dior手袋2023｜童裝幸運星袋 藍色 HK$17,000

如果略嫌以上虹彩粉紅色的款式少女感過重的話，不妨考慮一下藍色這款。手袋同樣綴以Cannage 藤格紋圖案設計，但就採用了藍色全棉牛仔布作為主要材質。牛仔質料配合獨特的星形袋身充滿春夏感，而且較為百搭，搭配日常休閒穿搭，輕鬆打造出春夏度假風時尚造型，手袋也同樣綴有多色 Dior 鐫刻珠飾鏈帶，散發著濃濃的Y2K風格。

Dior手袋2023｜童裝幸運星袋 藍色 HK$17,000（Dior 官網）

Dior手袋2023｜手袋採用藍色全棉牛仔布作為主要材質！（Dior 官網）

Dior手袋2023｜童裝幸運星袋 金屬金色 HK$17,500

最後金屬金色的這款就更加散發著高貴優雅氣質，採用金屬金色色調羊皮製造而成，其高級感不下於其他女裝袋款，這款式就配以同為金色飾面的金屬鏈帶，鏈上綴有品牌標誌性的CD標誌及心形、星形、蜜蜂和其他品牌符號的吊飾，為手袋整體增添了一份可愛感。這款金屬鏈帶手袋除了可日常使用外，亦可搭配正式服飾或高貴晚裝，出席不少場合也適用。

Dior手袋2023｜童裝幸運星袋 金屬金色 HK$17,500（Dior 官網）