TheKorner上班鞋提案:OL女生必備 聯乘鞋款優雅 上班約會都可以

職場穿搭/OL女生穿搭提案！每早起床總會煩惱穿著打扮，每日重複工作當然苦悶，不過生活中仍需要甜！想增加一絲新意，除了不時轉換服飾風格外，鞋履亦能夠令沉悶造型變得不一樣！女生所需的服飾、鞋履總不嫌多，還在苦惱入手什麼好物的話，不妨參考以下的OL女生穿搭提案。



The Korner 創立於2015年，不少鞋款都十分合適上班以及外出混搭之用，主打現代摩登設計，價錢親民，不單擁有多種不同款式及顏色。而且碼數彈性，由34到46尺碼都照顧到，由小個子女生到高個子女生都可以一一照顧好。

The Korner推薦：1. Kay Loafer HK$590

OL女生最需要一對舒適好走的鞋款，不刮腳、不夾腳、好走等等都是不可缺乏的！這款 Loafers 則可以完美符合所需，這次更是與謝安琪自家品牌Kaytiquette聯乘，以柔軟麻布加上代表 “Kaytiquette” 和 “The Korner” 的「雙 K」剌繡圖案，整個感覺親膚又雅緻。另外，小提跟的設計更有助修飾腿部線條，拉長雙腿視覺效果。

The Korner推薦：1. Kay Loafer HK$590（The Korner）

The Korner推薦：2. Kakaball Mary Jane HK$690

富少女心，偏好復古感覺的女生，不容錯過這款Kakaball Mary Jane。這款聯乘鞋款的獨特在於隱藏設計與舒適加厚鞋墊，「雙 K」圖案鏤空花紋代表著兩大品牌的「 K」，再配以雙扣設計，每步都散發著柔美與美感。

The Korner推薦：2. Kakaball Mary Jane HK$690（The Korner）

The Korner推薦：3. Kayce Flats 優惠價 HK$343（原價：$490）

這對舒適好走的Kayce Flats，用上今年「Balletcore」熱潮的芭蕾舞鞋作靈感，簡單中展現設計感，十分合適女生們上班之用。這對鞋款的特色更是用上了針織物料拼環保皮革，鞋身的鏤空設計更透氣，夏季穿上都不感侷促。

The Korner推薦：Kayce Flats HK$343（原價：$490）（The Korner）

The Korner推薦：4. The Korner Karl Knit Boots HK$690

秋冬穿搭的秘密武器，就是顯瘦又顯高的鞋靴，不論是短靴或膝上長靴，均可以可鹽可甜，搭配褲裝或裙裝穿著都可以，展露出最完美的腿部線條！若擔心斗零踭鞋靴不便於行，感覺過於女性化？不妨試試彈性針織、彈貼筒位的 Karl Knit Boots ，粗鞋跟舒適好走又時尚，就算是蘿蔔腿、較闊的腳型，穿上亦完全沒有問題，顯瘦十足！

The Korner推薦：The Korner Karl Knit Boots HK$690（The Korner）

The Korner推薦：5. Beautiful Shoes MJ HK$690

若然少女感的Mary Jane未能取你歡心，這款 Storerooms 的聯乘Beautiful Shoes MJ 可能會使你心動不已。聯乘鞋款用上原祖Mary Jane設計，加入玩味的感覺，看似笨重的厚底元素其實十分輕巧、無負擔。而且有可換扣設計：一款貓咪，一款花朵，左右腳扣令可愛指數爆滿！

The Korner推薦：5. Beautiful Shoes MJ HK$690（The Korner）

The Korner推薦：6. Kayi Knit Slippers 優惠價HK$295（原價：$590）

鐘情高跟鞋設計的女生，這款Kayi Knit Slippers 絕對是你的必備好物！因為它是高跟與涼鞋的混合之作，針織材質涼爽又親膚，環保皮革雙腕帶設計更添穩固，展現出休閑、知性感。

The Korner推薦：Kayi Knit Slippers 優惠價HK$295（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：7. Kay Rain Boots 優惠價 HK$295（原價：$590）

時雨時晴的天氣令人招架不住，想對付天氣，穿上拖鞋又怕過於休閑，雨靴就絕對能夠助你解決困境！這對型格的 Kay Rain Boots 是The Korner 今季的新品，乍看之下並不發覺是雨靴，除了可以對抗雨水，更可以拉高身形比例，可謂功能性與時尚感兼備！

The Korner推薦：Kay Rain Boots HK$295（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：8. Kayi Heels HK$472（原價：$590）

外形與瑪麗珍鞋有所相似的Kayi Heels，可愛又富柔美感！它以全植物皮革製成，尖頭加上微高跟設計，既有增高效果又可以好走舒適，穿上一整天於辦公室走來走去也完全不成問題。

The Korner推薦： Kayi Heels HK$472（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：9. Karol Knit HK$590

若你認為涼鞋款只屬夏天單品，就大錯特錯了。Karol Knit 以軟針織作材，加上鑽石型設計，打造出仿涼鞋的微鞋跟鞋，大面積露出腳背更能在秋冬中微露性感，令整體穿搭增加亮點。

The Korner推薦：Karol Knit HK$590（The Korner）

The Korner推薦：10. Kiff Wingtip Oxford HK$413（原價：$590）

牛津鞋看似正式感滿滿，但其實在日常悠閒場合，到正式宴會場合都適用。鞋款用上環保物料，打造光滑鞋面，加上微圓邊設計，從簡約中帶出正裝感，整體造型平衡，不會過於正式而失去日用的可塑性。

The Korner推薦：Kiff Wingtip Oxford HK$413（原價：$590）（The Korner）

The Korner推薦：11. Kayla Slippers HK$245（原價：$490）

上班時喜歡換上拖鞋的女生，可以考慮入手這款富設計感的Kayla Slippers。防麂皮的絨毛皮加上鞋底的微包踭設計，不會過於隨性之餘，又可以修飾女生腳部的小瑕疵、乾燥爆拆等問題。

The Korner推薦：Kayla Slippers HK$245（原價：$490）（The Korner）

The Korner推薦：12. Kenni Klassic Loafers HK$590

鞋櫃中必備的基本鞋款，一定不能少得美觀又大方的樂福鞋，不用鞋帶、一套就穿上，它能夠作為日常上班、宴會、悠閒穿搭的好拍檔！而這款圓頭的Kenni Klassic Loafers，容易搭配之餘，又顯中性、文青感。