瘦身減肥｜營養師力推1410斷食法　OL上班族必試比168更易執行

1410斷食法/瘦身減肥｜除了「168間歇性斷食法」之外，「1410斷食」亦是熱門斷食法之一。1410跟168斷食法，其實都是控制飲食時間，以達至減重效果。以168為例，16小時禁食，其餘8小時內進食3餐。相對做運動之下，不少女生都表示時間減肥法更易持之以恆。而「1410斷食法」性質溫和，就連台灣營養師高敏敏都大讚比起168更易上手，亦更適合斷食法新手使用。立即睇睇營養師建議，只要堅持，就一定能成功瘦下來！



台灣營養師高敏敏經常在個人社交平台發文，分享食物營養、卡路里、保健品好物推介等。最近，她分享「1410斷食法」的原理、飲食建議及注意事項。她更提醒大家，實施斷食法時都需要注意營養均衡，再配合多運動和多補充水分，才能達到最正確的斷食效果。因為擁有健康飲食及生活模式，才是真正的健康基礎。

配合均衡飲食、多運動和多補充水分，效果更明顯。(www.freepik.com)

1410斷食法是甚麼?

高敏敏表示，我們身體運行時會優先消耗醣類(碳水)。透過斷食法，讓空腹時消耗完醣類 就會增加消耗脂肪。而1410斷食法，就是將進食時間控制在10小時內，保持14小時的空服時間，延長燃脂時間。

5大飲食建議

多喝水有助新陳代謝。(圖片由台灣營養師高敏敏提供)

在營養師角度而言，大家可以依照自己作息調整飲食時間，找出最適合自己的斷食模式。一般而言，建議可以在早上10:00至晚上8:00期間進食。如果起床後，第一餐較遲食，也可以調整成中午12:00至晚上10:00進食。

飲食建議1｜多喝水

進食期間，胰島素分泌上升，處於儲存能量模式。喝足夠的水可以保持新陳代謝，也能增加飽足感，避免肚子餓導致暴飲暴食。

飲食建議2｜均衡飲食

均衡健康飲食，攝取足夠營養，避免吃油炸、甜點等加工食品，以防吸收熱量。

飲食建議3｜份量適中

吃8分飽就好，適可而止，避免過量飲食。

飲食建議4｜嚴格執行

在斷食期間，胰島素下降，生糖素作用提升。大家就只可飲水，禁止吃東西，才可到更好的燃脂效果。

飲食建議5｜多進食原型食物

為幫助適應飢餓感，可以進食低熱量、健康及原型食物，如無糖豆漿、烚青菜、低脂鮮奶、低GI水果等。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)