OL/上班族必備保健品推薦　$78起入手睡眠片/護髮補腦膠囊/美白丸

保健品/supplement推薦｜想優雅地老去，除了要靠護膚品、勤做運動、擁有充足睡眠、保持均衡飲食及心境開朗之外，不少女生都會選擇進食保健品，由內而外抗衰老，保持年輕。《01女生》為大家精選推介以下9款OL及上班族必備營養補充品，當中包括美白抗老、護髮補腦及寧神助眠，打工仔們不要錯過!



美白抗老

每個女生都希望可以無懼歲月痕跡，令肌膚變得水嫩透亮又緊緻，煥發逆齡光芒。除多做面部護理外，進食膠原蛋白保健品，有助肌膚修復，保持年輕肌。

美白抗老保健品推介1｜FANCL深層美肌膠原蛋白丸

富含新美容成分「異槲皮素」、HTC魚膠原及薔薇花苞精華，有助促進肌膚更新、提昇修復機能、提高骨膠原生產能力及擴大肌膚儲水空間，令肌膚回復年青般柔滑飽滿。

FANCL深層美肌膠原蛋白丸 (180粒) (原價:HK$188) HK$85 立即購買

FANCL 深層美肌膠原蛋白丸 (01mall)

美白抗老保健品推介2｜FANCL 膠原蛋白美肌飲料

添加玫瑰花蕾提取物和維他命C，獲日本專利認證其「促進膠原蛋白合成」功效。每支含有3000mg的三肽膠原蛋白，容易被身體吸收，撐起並擴大肌膚的儲水空間，助肌膚重拾彈性，美肌效果更快、更顯著。

FANCL 膠原蛋白美肌飲料 (50mlX 10瓶) HK$160 立即購買

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美白抗老保健品推介3｜日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸

HYTHIOL-C PLUS和維生素C並用可起到幫助修復因紫外線、日曬、精神壓力等引起的膠質纖維紊亂的作用，幫助胱氨酸抑制黑色素的生成，促進其排泄，使肌膚白嫩，對黑斑和省斑療效顯著。

日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 (180粒 ) (原價:HK$397) HK$172 立即購買

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護髮補腦

頭髮是女生第二張臉，平日做好清潔頭皮及防止乾燥的基本功都有助防止脫髮，大家更可進食護髮保健品補充身體缺乏的營養，修護髮絲，維持強韌豐盈秀髮。另外，長時間高壓工作會令我們反應變得遲鈍、邏輯混亂，進食深海魚油等補腦食品，可增強記憶力，醒腦護心，OL必備!

護髮補腦老保健品推介1｜Swisse Ultiboost 膠原蛋白護髮護膚護甲片

富含生物素、維他命C、硒、鋅，促進膠原蛋白的生成，有助為頭髮、皮膚、指甲提供營養，滋養受損頭髮、維持皮膚光澤及修復指甲。

Swisse Ultiboost 膠原蛋白護髮護膚護甲片 (100粒) (原價:HK$233) HK$102 立即購買

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護髮補腦老保健品推介2｜FANCL EPA & DHA 500mg 青魚活腦補眼魚油軟膠囊

含500mg提煉自優質吞拿魚魚油的DHA及EPA，配合高效抗氧化成分「橄欖葉精華」，保護DHA免受氧化，鎖住魚油營養。加上採用 FANCL 獨特「自我乳化技術」，令營養更易被身體吸收。有助維持視力健康、增強記憶力及學習能力，補充身體必須的不飽和脂肪酸，適合關注腦部及眼睛健康人士。

FANCL EPA & DHA 500mg 青魚活腦補眼魚油軟膠囊 (150粒) (原價:HK$230) HK$98立即購買

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護髮補腦老保健品推介3｜BLACKMORES 超濃縮4倍 DHA 補腦無味深海魚油

海魚油蘊含Omega-3脂肪酸(EPA和DHA)、維他命E等，每粒含600毫克 rTG Omega-3 脂肪酸（包括EPA 100毫克，DHA 500毫克）。有助減輕紅腫熱痛反應、舒緩關節不適、維持眼睛、腦部、心血管及皮膚健康，十分適合經常使用電腦、關注腦部、眼睛健康及記憶力的人士。

BLACKMORES 超濃縮4倍 DHA 補腦無味深海魚油 (60粒) (原價:HK$359) HK$115 立即購買

BLACKMORES 超濃縮4倍 DHA 補腦無味深海魚油 (01mall)

寧神助眠

工作壓力大，即使到了睡眠時間仍然「眼光光」難入睡失眠到天光，又或者是多夢易醒等睡眠問題。進食草本精華或天然睡眠輔助配方保健品，有助緩解緊張情緒，改善睡眠質量。

寧神助眠保健品推介1｜Webber Naturals 特強甜睡褪黑激素

結合兩種天然睡眠輔助配方，每日睡前含1-2顆在舌下溶解，有助維持褪黑素水平，改善睡眠質量，從而幫助調整和恢復生理時鐘，十分適合調整長途飛行的時差、需要安定睡眠、困難入睡人士食用。

Webber Naturals 特強甜睡褪黑激素 (72粒) (原價:HK$206) HK$78 立即購買

Webber Naturals 特強甜睡褪黑激素 (01mall)

寧神助眠保健品推介2｜Swisse Ultiboost 睡眠片

含有蛇麻草、纈草、啤酒花、甘草和鎂，具有鎮靜緩解焦慮和釋放壓力，加強大腦皮層的抑制過程，縮短入睡時間，從而舒緩情緒、減少失眠，自然舒適地入睡。另外，土茯苓、亦可清熱解毒、除濕、利關節，使人體恢複平衡。

Swisse Ultiboost 睡眠片(100粒) (原價:HK$252) HK$105 立即購買

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寧神助眠保健品推介3｜FANCL 改善睡眠疲勞營養補充品

含有L-鳥氨酸單鹽酸鹽和藏紅花素，可改善睡眠質量及減輕醒來時的疲勞，保持活力充沛。

FANCL 改善睡眠疲勞營養補充品 (120粒) (原價:HK$390) HK$176 立即購買