防曬泳衣推薦｜Speedo獨家優惠85折！7款防曬泳衣水上活動必備

防曬泳衣推薦2023｜提到夏日消暑好去處，大家會想到甚麼？沙灘暢泳、出海獨木舟、滑水等水上活動都是不錯的炎夏節目。不過，長時間暴曬在陽光之下，不少女生都擔心會曬黑或曬傷，除了要搽防曬外，不妨考慮穿上防曬衣。泳衣品牌Speedo推出了不少功能性、時尚感兼備的防曬泳衣，而且由即日起至 7月31日 Speedo 與 HK01 更有獨家折扣優惠：



Speedo 與 HK01 推出獨家優惠，由即日起至7月31日，凡於 Speedo 網店購買正價或減價商品，只要輸入優惠碼「SPEEDOHK01」，就可以有全單額外85折優惠。《01女生》立即為大家整合7款防曬泳衣推介，讓女生盡情享受水上活動，也不怕曬傷、曬黑。

防曬泳衣推薦2023｜Speedo SURFSEEKER 女士 亞洲版 開胸 長袖 防曬 上衣 HK$759

購買方法：Speedo 官網

這款 SURFSEEKER 長袖防曬上衣，單單是藍色到粉紅色的漸變配色已經充滿活力感，時尚又迷人！採用高彈性、觸感柔軟、透氣及輕便的面料，穿起來相當舒適，全身拉鍊設計方便穿脫，配合UPF 50+ 高覆蓋防曬功能，適合水上及水中運動。

防曬泳衣推薦2023｜Speedo SURFSEEKER 女士 亞洲版 開胸 長袖 防曬 上衣 HK$759（Speedo 官網）

防曬泳衣推薦2023｜Speedo JETSETTER 女士 長袖 連身泳衣 HK$899

購買方法：Speedo 官網

長袖連身泳衣無論是平日泳池嬉水、海灘暢泳，還是進行其他水上活動都適合穿著，泳衣具有UPF50+防曬功能，高領剪裁、修身版型及充滿活力感的方格印花，絕對是時尚感、功能性兼備之選。

防曬泳衣推薦2023｜Speedo JETSETTER 女士 長袖 連身泳衣 HK$899（Speedo 官網）

防曬泳衣推薦2023｜女士 水彩印花 長袖短版上衣 連 平腳短褲 分體泳衣 HK$799

購買方法：Speedo 官網

這款防曬泳衣套裝，包含了長袖短版上衣連平腳短褲，為女生提供全面胸部、背部及手臂覆蓋保護。泳衣採用了色彩鮮艷的印花，充滿夏日活力感，配合上衣的獨特背面剪裁設計，更顯時尚感。

防曬泳衣推薦2023｜女士 水彩印花 長袖短版上衣 連 平腳短褲 分體泳衣 HK$799（Speedo 官網）

防曬泳衣推薦2023｜女士 PERFORMANCE 長袖防曬上衣 HK$479

購買方法：Speedo 官網

Speedo 這款 PERFORMANCE 長袖防曬上衣具有 UPF 50+ 防曬功能，適合進行水上活動時使用，質料輕盈貼膚，猶如第二層肌膚般舒適，更加有助修飾身材線條，撞色印花拼貼設計為上衣增添時尚細節。

防曬泳衣推薦2023｜女士 PERFORMANCE 長袖防曬上衣 HK$479（Speedo 官網）

防曬泳衣推薦2023｜女士 ESSENTIAL 長袖防曬上衣HK$379

購買方法：Speedo 官網

這款經典的防曬長袖上衣採用簡約剪裁及配色設計，UPF 50+有助進行戶外活動及水上運動時保護皮膚，避免受到陽光的傷害。夢幻粉紫色有助打造青春活力感夏日造型。

防曬泳衣推薦2023｜女士 ESSENTIAL 長袖防曬上衣HK$379（Speedo 官網）

防曬泳衣推薦2023｜ECO ENDURABRITE 女士 ESSENTIAL 拉鏈開胸 長袖 防曬衣 HK$599

購買方法：Speedo 官網

ESSENTIAL 拉鏈開胸防曬衣採用長袖設計配合 UPF40+ 防曬面料，無論是進行陸上還是水上活動，也能為皮膚給予防曬保護。ECO EnduraFlex 面料採用 CREORA® HighClo™ 彈性纖維，比一般的泳衣面料有更高效的耐氯性，恆常游泳時也適合穿著。

防曬泳衣推薦2023｜ECO ENDURABRITE 女士 ESSENTIAL 拉鏈開胸 長袖 防曬衣 HK$599（Speedo 官網）

防曬泳衣推薦2023｜SURFSEEKER 女士 亞洲版 防曬 長褲 HK$699

購買方法：Speedo 官網

腳部的防曬工夫也千萬不要忽略，這款 SURFSEEKER 防曬長褲採用高彈性、觸感柔軟、透氣和輕便的質料，運動時也舒適自在。採用UPF 50+ 高覆蓋防曬，能有效阻擋超過98%的紫外線，保護雙腳免受陽光、沙子的侵害。