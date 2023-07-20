CELINE手袋｜7大藍灰色新品2千5起入手　淡雅氣質感新色百搭易襯

CELINE手袋2023｜「藍灰色」往往都帶給人一種溫柔淡雅的感覺，中和了天藍的夢幻感及寶藍的高級感，容易搭配不同時尚風格，散發出陣陣氣質感！CELINE 最新上架了一系列藍灰色的時尚新品，為經典的 「TRIOMPHE」、「16」等手袋款式換上新色，為女生們帶來煥然一新的感覺。立即看7款CELINE藍灰色新品推介！



CELINE手袋｜9大杏仁綠新品推介 經典單品換上柔和療癒新色

CELINE手袋2023｜亮面牛皮革TEEN BESACE TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500

CELINE 經典手袋系列 TRIOMPHE 中的 TEEN BESACE，初次在伸展台上登場時已引起熱討！手袋採用復古圓潤的輪廓設計，女生背起來更顯大方氣質。另外手袋亦保留了品牌經典的 TRIOMPHE 凱旋門金屬開關，亮面小牛皮材質，光滑亮澤的表面略帶高級感。

CELINE手袋2023｜亮面牛皮革TEEN BESACE TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500

作為 CELINE TRIOMPHE 系列中的經典袋款 TEEN TRIOMPHE，圓角長方袋形，綴以巴黎凱旋門鎖鏈的雙C標誌，同樣充滿復古感，而且手袋輪廓線條更加簡約俐落，略帶正式感，作為上班袋款就最適合不過。今次品牌更為 TEEN TRIOMPHE 手袋換上了藍灰配色，更添淡雅氣質感。

CELINE手袋2023｜亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜亮面牛皮革TRIOMPHE飾鍊銀包 HK$ 18,000

各大時尚品牌推出的 WOC 飾鍊銀包款式，尤其深受小資女喜愛，既是銀包，又可當作手袋佩戴，實用又方便，而且這款 TRIOMPHE 飾鍊銀包比同系列的袋款價格相對便宜，作為入門級之選也是不錯的選擇。

CELINE手袋2023｜亮面牛皮革TRIOMPHE飾鍊銀包 HK$ 18,000（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜緞面牛皮革迷你型16手袋 HK$ 29,500

CELINE 的 16手袋可說是品牌近年推出的大熱袋款之一，16手袋以立體拱形袋身及精緻的金色鎖頭作為特色，典雅又充滿高級質感的設計細節迷倒了一眾女生。這款新品採用小牛皮製造而成，配合羊皮襯裡，再注入藍灰色新色調，令手袋整體更顯溫柔淡雅。

CELINE手袋2023｜緞面牛皮革迷你型16手袋 HK$ 29,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜平滑牛皮革CUIR TRIOMPHE小型波士頓包 HK$ 19,500

水桶包向來憑著精緻可愛的袋形已經成功俘虜一眾女生心，CELINE的CUIR TRIOMPHE小型波士頓水桶包，把品牌經典及標誌性的 TRIOMPHE 點綴在手袋中央，頓時為手袋增添高級法式氛圍。水桶包小巧迷人，而且容量充裕，作為日常包款也無不妥。

CELINE手袋2023｜平滑牛皮革CUIR TRIOMPHE小型波士頓包 HK$ 19,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2023｜平滑牛皮革CUIR TRIOMPHE小型CABAS索繩手袋 HK$ 22,500

這款CUIR TRIOMPHE小型CABAS索繩手袋，採用小牛皮製造而成，橫向Tote Bag容量充裕又實用，日常外出或上班佩戴也同樣適合。袋上綴以同色調 Cuir Triomphe 大 Logo 令手袋更具高雅復古感，再配合藍灰配色，沉實且氣質感滿滿，搭配不同的時尚造型也可以。

CELINE手袋2023｜平滑牛皮革CUIR TRIOMPHE小型CABAS索繩手袋 HK$ 22,500（CELINE 官網）

CELINE配飾2023｜CELINE平滑牛皮革通花鑰匙圈吊飾 HK$ 2,550

除了名牌手袋令女生夢寐以求，其實有不少配飾也同樣迷倒一眾女生，而且更加是入門級之選！這款CELINE平滑牛皮革通花鑰匙圈吊飾，採用平滑小牛皮製造而成，中間綴有「CELINE」字樣亮眼又吸晴。