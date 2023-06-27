Louis Vuitton｜22款藝術家限量Capucines手袋　28/6將作慈善拍賣

撰文：世界高級品
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Louis Vuitton路易威登與拍賣公司Sotheby's蘇富比合作舉辦專場拍賣「Artycapucines 系列手袋拍賣會」，共有22只由藝術家設計的LV手袋，2023年7月1～5日在蘇富比巴黎總部公開展出，預計6月28日～7月12日進行網路競拍。

經過藝術家巧手，把Capucines 手袋變成限量版藝術傑作的Artycapucines系列，22只 Artycapucines 系列手袋皆是為這場拍賣會特別重新製作的，皆都附上藝術家的簽名，裝在路易威登經典 Monogram 圖案的 Louis Vuitton Boîte Chapeau帽箱中展出。Artycapucines 系列手袋拍賣會的淨收入將會用於慈善，捐贈給藝術家選擇的特定慈善機構或非政府組織。

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以 Capucines 手袋為畫布的創意

路易威登不斷與藝術家合作發展的 Artycapucines 系列，讓當代重要的藝術家們有機會將自己的獨特設計眼光，創作在路易威登極具雋永價值又散發出柔美風格的經典 Capucines 手袋上。Capucines 手袋以路易威登在1854年開設第一家店面的巴黎街道 Rue Neuve- des-Capucines 命名，而路易威登自2019年以來，已經連續四年發布 Artycapucines 系列。已經有24位國際藝術家以 Capucines 手袋的獨特設計當成理想畫布，發揮各種天馬行空的創意。Artycapucines 系列中的每一款限量 Capucines 手袋，都進一步證明了路易威登擁有獨特能力，可以將藝術家的創意結合品牌無限創新和高超工藝的傳統。

此次路易威登與蘇富比特別合作拍賣的22只 Artycapucines 系列手袋，都是全新特殊又獨一無二的作品，使用與原來限量版相同的精湛工藝和材料製作而成，在重製的過程中需要辛苦採購材料，耗時進行各種細緻的手工作業。設計每只手袋的藝術家都會在包身翻蓋底下簽名，而每一只手袋將裝在覆有路易威登經典 Monogram 圖案的 Louis Vuiton Boîte Chapeau 帽箱中展示。Louis Vuiton Boîte Chapeau 帽箱，是路易威登根據最早在1924年首次推出的款式重新設計的現代帽箱。相關藝術家將在每一只獨特的帽箱上「簽名」，讓這些量身打造的作品從單純的簽名變成更精緻的藝術品。

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蘇富比包款和配飾部門首度與LV獨家合作

Artycapucines 系列延續了路易威登與藝術圈始於近一個世紀前密切的合作關係，當時路易威登品牌創始人的孫子加斯頓-路易威登（Gaston-Louis Vuiton）開始委託藝術家為路易威登精品店創作商店櫥窗和藝術品。本著這些公開委託的精神，所有22只包將於2023年7月1～5日在位於 Rue du Faubourg Saint-Honoré 的蘇富比巴黎總部公開展出。這是蘇富比包款和配飾部門首度與路易威登獨家合作，完全符合其持續支持新興與獨立藝術家及設計師的精神。

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這次22位參與的藝術家分別為Amélie Bertrand、Daniel Buren、Sam Falls、Urs Fischer、Gregor Hildebrandt、Donna Huanca、黃宇興、Alex Israel、劉韡、Peter Marino、Beatriz Milhazes、Vik Muniz、Jean-Michel Othoniel、朴栖甫、Paola Pivi、Ugo Rondinone、Tschabalala Self、Josh Smith、Jonas Wood、Kennedy Yanko、曾梵志和趙趙。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：路易威登X蘇富比慈善拍賣 首度公開22款獨一無二的藝術家特製LV包】

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