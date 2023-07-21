Dior手袋2023｜CD標誌化妝袋2萬左右入手　復古化妝盒手袋掀熱潮

Dior手袋2023｜由本來用作收納化妝品的袋子，漸漸演變成時尚達人不可或缺的時尚配飾，盒子袋形實用之餘，充滿復古感，難怪隨著復古風興起，一眾女生都熱烈追捧「Vanity Case」化妝盒手袋！Dior 手袋向來憑著高貴典雅感而令女生們難以抗拒，品牌於今個秋季全新推出了CD標誌化妝袋，無論是小牛皮款式、編織款還是品牌經典的 Oblique緹花款都別具特色，是今季必入手的復古化妝箱手袋。



Dior於今個秋季全新推出了CD標誌化妝袋！（Dior 官網）

化妝袋 Vanity Case 向來深愛女生喜愛，盒子袋形精緻得來帶有復古感，佩戴起來頓時為穿搭造型增添時尚點綴。Dior 於 2023 秋季系列中推出的袋款 CD 標誌化妝袋，手袋的頂部及底部都飾有壓印 CD 標誌，低調地呈現出品牌的辨識度。

手袋的盒子袋形充滿立體感，設計高貴典雅，而且手袋內部寬敞，方便擺放女生外出時的所需品，容量充裕，實用性高。

手袋設有雙向拉鏈開合，提取個人物品都非常方便，另外附有挺身的頂部皮革手柄及可調校、可拆卸式皮革肩帶，可作手提、肩背或斜背多種多式佩戴，方便搭配不同穿搭造型，打造出各種時尚風格。CD 標誌化妝袋有黑色小牛皮、奶白色小牛皮、天然色柳條及藍色 Dior Oblique 緹花款式可供選購，每款都各有特色。

Dior 於 2023 秋季系列中推出的袋款 CD 標誌化妝袋，手袋的頂部及底部都飾有壓印 CD 標誌，低調地呈現出品牌的辨識度。（gominsi＠IG）

Dior手袋2023｜小碼 CD 標誌化妝袋 黑色小牛皮 HK$21,500

黑色小牛皮款式可說是最經典而且百搭易襯、永不過時的款式，手袋採用黑色小牛皮製造而成，配以金色金屬加以點綴，黑金配色盡顯高貴典雅，設計簡約但精緻，無論用作搭配日常上班服還是高貴晚裝都同樣適合。

Dior手袋2023｜小碼 CD 標誌化妝袋 黑色小牛皮 HK$21,500（Dior 官網）

Dior手袋2023｜小碼 CD 標誌化妝袋 奶白色小牛皮 HK$21,500

平日偏愛淺色系手袋的女生們，就不要錯過奶白色的這款小碼 CD 標誌化妝袋了。手袋採用奶白色小牛皮製造而成，以金色金屬作為點綴，白金配色同樣充滿高貴典雅感，金色點綴不顯俗氣之餘，更加帶有一絲柔和氣質感。

Dior手袋2023｜小碼 CD 標誌化妝袋 奶白色小牛皮 HK$21,500（Dior 官網）

Dior手袋2023｜小碼 CD 標誌化妝袋 天然色柳條和黑色小牛皮 HK$30,000

編織袋款最近深受不少女生喜愛，天然柳條手工編織設計彰顯了品牌的精湛工藝，更令手袋增添了度假風情，是夏季秋日郊遊打卡的必備時尚配飾，手袋的蓋子部分及肩帶就採用了黑色小牛皮，柳條與小牛皮的配搭令袋款在度假風與正式感之間取得平衡，成為日常百搭易配、適用於各種場合的袋款。

Dior手袋2023｜小碼 CD 標誌化妝袋 天然色柳條和黑色小牛皮 HK$30,000（Dior 官網）

Dior手袋2023｜小碼 CD 標誌化妝袋 藍色 Dior Oblique 緹花 HK$21,500

每個時尚品牌的老花圖案都是品牌的經典與標誌，Dior ﻿的 Oblique 印花圖紋是採用灰色、米色和深藍色的線來編織而成，每件 Oblique 緹花單品的背後都暗藏著耗時的精細工藝。全新的小碼 CD 標誌化妝袋也當然少不了 Oblique 緹花款式，手袋採用藍色 Dior Oblique 緹花製造而成，滿幅 Oblique 緹花圖案，再配合盒子袋形，令手袋復古感加倍。