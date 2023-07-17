PRADA手袋3折入手！小紅書曝這國家買超划算：隔離MIUMIU順路掃貨

如果想要用比香港專櫃還便宜的價格入手精品，像是到泰國旅遊，能入手卡地亞和LV，有機會到葡萄牙里斯本也能逛逛DIOR。



近期～小紅書的網友們，更是大力推薦，如果會到義大利旅遊，請務必排除萬難到「這裡」買PRADA！整個算下來，可是專櫃的3-5折呢！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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SPACE OUTLET PRADA

小紅書網友托斯卡納路易分享，能夠便宜買到PRADA的地方，是位於義大利的SPACE OUTLET PRADA（只要在google map上就能找到），從佛羅倫斯火車站出發開車，大概1個小時的車程就能抵達，他強烈建議，想要前往的人，請一定要開車過來，因為SPACE OUTLET PRADA的位置在郊外，並沒有交通工具直達，「喜歡這個牌子就過來吧，畢竟全世界最便宜了。」

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3-5折買到PRADA

他分享，在SPACE OUTLET PRADA，單品的價格約落在專櫃的3-5折，架上兜售的品項，從男裝、女裝的服飾單品非常充足外，就連包款的選項也很多，可以說是，不分性別，任誰都能逛到失心瘋。

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甜甜價原因曝光！MIU MIU也能在那買

SPACE OUTLET PRADA的價格之所以那麼親民，主要是因為那是品牌的工廠店，所以架上的單品大多會是過季的單品，開店時間會是10:30，需要事前取號，如果你心中有特定的單品卻發現架上沒有，也能主動詢問店員，有些比較熱門單品反而是收在倉庫裡，不會特別展示出來。曾在SPACE OUTLET PRADA工作過的前員工補充：「這個地方真的好買！」還加碼分享，PRADA的姊妹牌MIU MIU也在旁邊，同樣可以在那裏買起來！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】