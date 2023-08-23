夏季日系穿搭必學！3款半截長裙無腦搭配　打造顯瘦修長視覺比例

正值夏季，每到此刻就迫不及待想換上夏裝，展現與以往不同的風格！



但炎熱的季節裡，想要穿的時髦與舒適，成為本季非常重要穿搭關鍵字，尤其想擁有輕鬆感但又不能顯得太隨性時，那麼不妨可以參考日本女生在夏天經常搭配的長裙單品，營造出多變的日常風格，衣櫃裡必備的長裙，穿著起來清爽又透氣，也很適合不喜歡露出腿部的大家，而且長裙透過不同的搭配技巧，同時創造顯瘦修長的視覺比例！

想知道長裙有哪些穿搭方式嗎？跟著日本女生們從以下3種長裙混搭技巧，展現時髦兼具的日系 Look 。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TEE + 長裙

百褶與碎花款式的長裙，向來是經典且不退流行的實搭單品，著重在下半身造型的裙款，簡單便能點亮衣著的注目度，在選擇上衣搭配時，推薦以素色或簡單的 TEE 為主，才不會使穿搭焦點失衡，另外加入手拿或側背小包，再踏上一雙細帶涼鞋就很好看加分。

透膚上衣 + 長裙

今年夏季非常熱門的透膚單品，早已成為日本女生經常穿出門的必備穿搭，不論是上衣、外套、洋裝都有透膚設計的蹤跡，所以本季造型絕對不能少的透膚單品，大家也擁有了嗎？選擇透膚上衣與長裙的搭配組合，增添輕盈柔和的優雅日系氣息，當想增加層次度時，外搭背心或細肩帶上衣，瞬間突顯專屬品味的時髦印象。

同埸加映：日夜溫差大？透膚單品成轉季不敗之選！4種日系穿搭打造優雅輕盈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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背心 + 長裙

想擁有進階版長裙搭配的話，運用單品疊搭小技巧，快速連結不一樣的日系層次，例如融入短 TEE + 長背心 + 長裙的穿搭方式，不僅展現出滿滿日系品味，看起來也相當符合夏季風格，或者以外搭無袖西裝外套的長裙造型，能讓整體身型看起來俐落修飾又顯瘦，鞋款可以混搭平底拖鞋，製造一股成熟大人感的知性魅力。

同埸加映：素人穿搭實測｜日婦梨形身材買褲指南 零偶包試穿各種褲、裙版型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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夏季再也不用煩惱穿什麼

以上推薦 3 種日本女生喜愛的長裙搭配，大家最喜歡哪種風格呢？在夏季來臨的時刻，再也不用擔心外出時該如何選擇穿搭，利用長裙結合不同上衣單品混合，使日常穿搭更加多樣性之外，還能呈現出十足的日系時髦 Look 。

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