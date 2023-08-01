夏日精選6間泰國小眾泳衣品牌　性感比堅尼、保守高腰遮小腹必收

夏天泳裝總是千遍一律？想要不撞款又能表現自己獨特的時髦品味，質感選物平台 Pinkoi 的這些小眾泳裝品牌肯定可以滿足你！



儂編精選6家來自泰國的泳裝品牌，從歐美復古風到火辣比基尼風格都有。無論你是喜歡游泳的、還是沙灘愛好者，或是喜愛時尚穿搭的人，都能滿足你的夏日海邊需求！

夏日精選泰國小眾泳衣品牌Top 6，保證不撞款！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

1. Bullet by Army of Interns

大膽鮮豔會是你對這個品牌的第一印象，Bullet by Army of Interns是泰國泳裝品牌，由兩名紐約畢業生於2015年創立。擁有獨特設計風格的款式，讓這個小眾牌子在IG出境率非常高。款式中有許多飽和大色塊的拼接，能更好的修飾身材，穿上身就知道比想像的中的顯瘦時髦！

2. Ｗhenwesummer

追上現在最流行的多巴胺風格，Ｗhenwesummer 有著繽紛輕巧的色彩，是夏天不可或缺的元素！他們家的泳衣多以高腰設計為主，款式設計不喜歡露太多的女孩，不僅對身材的包容度很高，尺寸也非常齊全，確保每件泳裝都能提供舒適的穿著體驗！

同場加映：去角質｜背脊多粒粒、痘印怎解決？4款Body Lotion有效煥膚CP值高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

3. Summer Locker

Summer Locker是來自泰國的小型泳裝工作室，復古美式的風格非常吸睛，並且主打適合小胸女孩的剪裁設計！在上半身做出更多精巧裝飾，像是可愛的頸帶設計、復古風格的平口等，讓喜歡鮮豔、可愛元素的女性也能穿上符合自己風格的泳衣。

4. Aprilpoolday

想要尋找獨一無二的款式？這個來自泰國的品牌Aprilpoolday可以幫到你！致力於打造獨特而不平凡的泳裝，不只配色繽紛，更加入了印花、格紋、不規則線條等各種搶眼元素，種類選擇非常多，能讓你在夏天的人群中脫穎而出！

同場加映：脫毛｜居家剃毛方法大全：4步驟輕鬆、安全修出乾淨比基尼線？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

5. Lovevitasea

Lovevitasea 的設計師希望打造出一種全新的泳裝，可以混搭於日常之中，所以他們家有許多泳衣洋裝或是長袖款式可以選擇！是夏天假期裡在飯店泳池邊最吸睛的穿搭，也可以發揮創意將其融入穿搭之中，隨心打造自己的時髦夏日風格！

6. Maillot.Co

獨家在Pinkoi販售的泰國泳裝品牌Maillot.Co，以簡約風格的款式居多，想找有一點設計感但又不喜歡太花俏的女孩，一定要來看看他們家的泳衣！無論是在度假還是日常生活中，簡約的泳裝設計也不會過時，可以重複多季穿搭，CP值可以說是非常高。

延伸閱讀：

原來最襯「小麥肌」的比基尼是這款！夏季泳衣品牌推薦，Hailey bieber、Kaia Gerber日光浴穿搭都選它！

巴黎女人的度假穿搭範本：Agnès b.渡假系列問世，撞色泳裝、短版罩衫每個都是時髦關鍵字！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】