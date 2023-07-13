防水眼線筆5大日本品牌推介　KATE、KISS ME　流汗出油都不易溶妝

夏季來臨，每到此時都會想到海邊戲水，感受一下大海的悠閒與愜意，順便為悶熱的氣候帶來冰涼感受。



但到海邊戲水不僅會想注重泳衣造型，臉上的妝容也要維持美美不脫妝，這樣才能在戲水同時拍出美照打卡，其中像眼線液算是非常容易隨著汗水掉妝的美妝品，也會造成眼周看起來髒亂感，所以選對防水款式的眼線液相當重要。

以下為大家介紹 5 款日本品牌的防水眼線筆，讓戲水同時保持完美妝容。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Love Liner Liquid眼線液

長期關注日本美妝品牌的大家，一定都對 Love Liner 眼線液不陌生，極纖細的筆觸能隨喜好畫出眼線粗細度，滑順眼線液不僅畫起來不會卡頓，含有保濕成分且抗暈染，同時防水、抗淚、抗皮脂，使夏季輕鬆營造出精緻又迷人的眼妝。

UZU EYE OPENING LINER

在日本受到許多女生喜愛的眼線液品牌 UZU EYE OPENING LINER，由 FLOWFUSHI 品牌推出的大和匠筆眼線液筆系列，推出的眼線液色號非常豐富，簡約外型與包裝讓人一眼就想購入，抗水、抗汗且耐油不易脫妝，卸妝時以溫水洗淨便可卸除。

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KATE 眼線液

日本新登場的 KATE 眼線液，主打全 10 色的色號選擇，使妝容隨著眼線的改變打造與眾不同的風格，極纖細的筆尖畫起來順暢度十足，同樣耐汗水、不易掉色、顯色度高讓妝容更持久，推薦給喜愛纖細眼線的大家。

KISS ME花漾美姬眼線液

長期熱賣款的花漾美姬眼線液，一直以來都是女生化妝包不可或缺的必備，持久極細的抗暈眼線液，柔滑顯色一整天不需補妝，耐汗水非常適合在夏天戲水時使用，經典款的眼線液絕不能錯過。

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CANMAKE眼線液

每到日本一定都會去藥妝店買 CANMAKE 系列的商品，其中也有推出眼線液與眼線筆，高飽和顯色度且速乾，即使不擅長畫眼線也能快速上手，防水、汗、淚與皮脂，高 CP 值的眼線液，下次前往日本旅遊別忘列入購買清單。

夏季再也不怕眼線脫妝

以上推薦的 5 款眼線液，大家是不是已經燃起購物慾呢？一起透過這些日本品牌眼線液，使夏天玩水再也不怕妝容 NG 。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】