8款平價海洋友善防曬乳　Nivea、Allie、Neogence防水抗汗不溶脫

夏日出遊，勢必都會安排上海島行程、海灘計畫，玩得盡興之餘，防曬功夫更不能草率！不過這幾年海洋保育意識提高，想要預防曬黑、曬老，防曬乳的挑選就得更加謹慎！



趁著盛夏尚未來臨，小編整理8款平價話題「海洋友善防曬乳」，為妳維持美麗之餘也保護生態！

8款平價話題「海洋友善防曬乳」！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Dr.Wu

極效全能防曬乳SPF50+/PA+++

最懂香港人肌膚需求的Dr.Wu，旗下這款防曬乳也是品牌繼機能性精華液之後，最暢銷的單品！輕盈觸感，親膚不黏膩，可有效隔離UVA及UVB，預防曬黑、曬老，再加上積雪草萃取的舒緩成分能舒緩曬後不適，同時減少對海洋的傷害與污染。

Senka

全效海洋友善防曬乳 SPF50+/PA++++

日本女生也愛用的專科，今年也看準永續商機，推出海洋友善防曬乳！精巧的尺寸隨身好攜帶，而輕盈的乳液質地中，更無添加酒精、香料以及防腐劑。塗抹感受溫和不黏膩，且只需用肥皂、沐浴乳即可輕鬆洗淨呢！

Neogence

全天候極效抗陽防曬乳SPF50+/PA++++

視海洋保育為使命的Neogence，旗下這款防曬乳，更加強了防水抗汗的戶外防曬需求！最高強度的防曬係數，搭配上舒爽不油膩的使用感受，不論是室外運動大汗淋漓，還是下水玩樂，浸泡海水、摩擦活動都不怕脫妝！

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Allie

持采UV高效防曬水凝乳EX SPF50+/PA++++（2023年史努比限定設計款包裝）

暢銷台日兩地，也是小編私心愛用的Allie，今年再次與史努比推出聯名限定款！水感乳液質地保濕不黏膩，玻尿酸鈉添加更使妝感輕透服貼，外加上超強防水抗汗效果，以及無添加溫和屬性，不需卸妝、沐浴肥皂即可清潔乾淨。

Biore

海洋友善超輕感高防曬乳液SPF50+/PA++++

專為高溫高濕氣候而設計的這款Biore海洋友善超輕感高防曬乳液，也是香港人夏日防曬首選！以永續環境為原則的它，質地滑順好推抹，起高強度防水耐汗！再加上無添加色素香料、並採用環保回收包材打造的特性，夏日玩水也很安心。

Bioderma

高效輕爽防曬乳液SPF50+/PA++++

有著皮膚專家背書的貝膚黛瑪，也是敏弱肌膚夏日的好選擇！擁有最高防曬係數的它，更強調於無油配方的完美比例，使其妝感輕盈、乾爽呈現柔霧觸感～外加上無香料，無paraben類防腐劑的溫和指標，油痘肌女孩必須擁有。

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ampm

RX10 胜肽極效防曬液SPF50+/PA+++

來自牛爾旗下的這款ampmRX10胜肽極效防曬液，最誘人之處在於，它強化了抗老效力！選用10大抗老胜肽作為成分核心，防曬之餘更能同步養膚。輕透質地不泛白、不黏膩，也是標準的溫和型物理性防曬。

Nivea

海洋友善極效防曬乳 SPF50

別以為妮維雅只有身體乳！這款針對戶外活動防曬需求打造的海洋友善極效防曬乳，除了無添加塑膠微粒、色素、PEG等有害海洋因子，且擁有高強度防水耐汗效果，一整天在外戲水，也不怕一下子就脫妝，防曬黑效果真的很驚人呢！

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