5大平價編織手袋推介　ZARA、小CK草編Tote Bag　BEAMS水桶袋必入

陽光、沙灘、海、美食、美酒、音樂……你的旅遊計畫下一站準備去哪？



不管是境內、境外，只要擁有一個充滿濃濃度假氛圍的「編織袋」，就算只是與姐妹就近喝個下午茶，也彷彿置身海島國家一般「美得超愜意」，妞編輯網羅多個編織美包，從草編、紙製到竹編、從迷你包到大容量手提包，要多度假、有多度假！（重點是幫你省到荷包，旅費可以滿滿～）

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2023春夏平價度假編織袋推薦

1. CHARLES & KEITH 渡假風草編托特包

以拉菲草打造而成的編織袋面、點綴「焦糖奶茶細節撞色」加上連家當（？）都可以收納進去的超大容量……小CK這顆草編托特包，根本是最無敵的旅遊神隊友！簡約、休閒中又不失時髦現代感，甚至連手袋上裝飾的皮革吊飾都質感到不行，說走就走的小旅行？戴上它馬上就能出門了～

2. BEAMS HEART單把編織手提包

與度假風服飾單品堪稱絕配的「圓筒袋型」，當然要收編織材質的版本！BEAMS的編織手提包以舒服的燕麥米為主色系，圓筒狀箱型超可愛，同時還在包面做出「異國風的流蘇」異材質裝飾，加上獨特的單手柄的設計，大家都拿編織袋，你的就是特別不一樣～而且手袋有內膽，收納方便不尷尬～

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3. ZARA 草編托特包

韓國溫柔小姊姊都拿這一款！ZARA家的編織托特包採用草編材質，硬挺的底座設計，手袋不會太軟變形，同時也方便置物收納，穿上仙女洋裝、搭配整顆都是氣質牛奶糖色的編織袋，在出遊場合馬上自帶韓系女神光（笑），美到男女通殺啦～

4. B.unique Hannah Straw bag

不可能編織袋這麼夢幻、貴氣吧？泰國正紅的名媛風編織袋，也能在泰國品牌B.unique中買到，大勢迷你袋型本身就萌到犯規，還加入「白色珍珠」串成的飾釦、提把，優雅程度飆升，就連背帶都採用輕奢金屬材質，小小一顆就存在感十足！

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5. LOWRYS FARM 紙製編織袋連索繩內膽

個性風妞妞們，想挑戰編織袋？LOWRYS FARM出品的這款編織手提包大推當作入門款！可以單肩背、側背的休閒設計，搭配褲裝、OVERSIZE棉TEE也很合適，配色選用不會過甜的「朱古力色」，沒有過多裝飾，低調幫整體造型增添夏日度假氛圍。

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