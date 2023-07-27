2023夏季5對運動涼鞋、拖鞋推薦　NB、adidas、PUMA酷熱天氣必備

全球深受厄爾尼諾影響，從春到夏氣溫一路上升、打破往年紀錄，香港也動不動飆破35以上驚人高溫，不只衣服得穿的清涼一點，雙腳也不能再悶在鞋裡，快選一雙「酷暑神隊友」運動涼拖鞋解放你的雙腳！



不只顏值、舒適度、搭配度兼具，還有內建優秀機能、自帶「大長腿濾鏡」的夢幻款式，以下各大品牌最新款式都幫妞妞們準備好，出遊、旅行踏上……直接上山、下海（灘）。

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2023春夏運動涼拖鞋推薦

1. New Balance SDL600 SDL750

戶外出遊、國內外旅行大推！New Balance的 SDL600 、 SDL750 涼鞋，運動風格設計加上米白色中底，加上棕梠綠、暖陽橙以及細沙灰等飽和度低的山系配色，絕對是熱愛文青、極簡風女孩的菜，除了採用易穿脫的魔鬼氈綁帶外，鞋面材質擁有「抗污＋防潑水」功能，就算下起小雨也不用擔心了～

2. PALLADIUM SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋

薄荷綠、寶寶藍、檸檬黃、櫻花粉、奶茶色…這麼繽紛可愛的色系，一穿就很「夏天」！PALLADIUM最新的SOLEA SLIDE VELCRO拖鞋一口氣推出9個配色，任誰都能挑到最適合自己的本命款式，同時以輕量化PAMPA LITE法式軍靴大底，結合充滿未來感的太空棉鞋面，加上可調式魔術貼織帶，穿著舒適輕便之外，還能貼心調整大小，啦啦隊女神「林襄」也已經搶先穿上腳啦～

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3. adidas Originals ADILETTE ESSENTIAL

鬆鬆、軟軟又澎澎的……這朵夢幻指數超高的雲朵，居然可以腳踩上它！？adidas Originals的ADILETTE ESSENTIAL拖鞋，以寬版、澎潤的三條紋皮革鞋面打造而成，看起來就像胖胖的雲朵一樣超療癒，穿著感受也真的像雲一樣軟Q，最重要的是……整雙都分別採用「薄荷綠」、「玫瑰粉」粉嫩色，光看少女心就要暴動啦～

4. PUMA Mayze Sandal Laces Wns 涼鞋

今年時尚圈正流行的芭蕾風、Y2K復古風，PUMA這雙「Mayze Sandal Laces」涼鞋把兩大元素完美結合！鞋身採用溫柔的杏米色為主色系，加入疊層橡膠外底，視覺上更有層次，不只搭配「超厚奶油色厚底」，穿上馬上擁有大長腿完美比例，還特別打造「皮革綁帶」，繫上小腿超甜，時髦小姊姊必收。

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5. HOKA HOPARA女款

這雙運動風涼鞋有點不一樣…乍看是一雙運動鞋，其實充滿「透氣洞洞」，HOKA的HOPARA涼鞋是專為越野、健行等戶外活動設計，採用EVA混和橡膠中底、Neoprene材質鞋面、橡膠鞋頭以及大底，抓地力、支撐及穩定性都超厲害，重點是顏色也很吸睛亮眼，戲水、越野跑、登山、露營……一雙時髦又Carry。

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