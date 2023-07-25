CHANEL秋冬系列6大值得入手款式：CHANEL22、水桶袋不容錯過

CHANEL 2023/2024秋冬系列登場！CHANEL 2023/2024 秋冬系列時裝秀剛完美結束﹐秀上不少引起討論的時裝單品，也悄悄於官網上架。提到這次秋冬系列中，最備受矚目的定必是手袋，由近年話題手袋CHANEL 22、Hobo、水桶袋、化妝箱等，在品牌創意總監Virginie Viard筆下，再次帶來不少驚喜。



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CHANEL 2023/2024秋冬系列話題手袋1. Hobo 手袋 HKD37,800

溫柔的暖黃色不僅適合，在秋冬季也要溫暖和煦的感覺，CHANEL 2023/24 秋冬系列中也有不少黃色的手袋。其中在上季大受歡迎的流浪包，這次採用了閃亮皺褶小羊皮製成，再以CHANEL標誌性的皮串鏈圍繞著手袋邊，並且延伸成肩揹帶，可作手挽或同樣揹在肩上，變成腋下包，是一款時尚又充滿魅力的手袋。

CHANEL 2023/24秋冬系列話題手袋1. Hobo 手袋 HKD37,800（CHANEL）

CHANEL 2023/2024秋冬系列話題手袋2. CHANEL 22 HKD53,400

CHANEL 22Bag，甫推出即大受歡迎，其後再推出的迷你版本，更是掀起一陣熱潮。這季再度於換上新元素，使手袋的魅力再度升級。當中最引人注目的定必是，在手袋增添了羊毛，呼應了接下來的秋冬季，營造出溫暖舒適的視覺效果。其中一款是以棕色絨面小羊皮配上白色羊毛，而且就連內裡也是毛茸茸的羊毛，附有一個也是羊毛面的可拆卸的小口袋，非常溫暖。

CHANEL 2023/2024秋冬系列話題手袋3. 小型水桶包 NT209,600(約港幣52,243)

水桶袋外型隨性，袋型實用，不論是用於日常上班或平日悠閒穿搭，都能搭出時尚好看的造型。CHANEL這款小型水桶包，在底層被黃銅製作的金屬裝飾鏈帶圍繞了一圈，鏈帶上面包含了品牌多個具代表性元素，像是CHANELN°5、11.12手袋、CHANEL翻蓋手袋、雙C標誌等，讓甜美的粉色皮革手袋，增添了不少高雅奢華的魅力。

CHANEL 2023/2024秋冬系列話題手袋4. 鏈條手提包 HKD27,900

CHANEL化妝箱造型手袋，造型甜美精緻，一直都是備受女生們追棒。這款手袋採用了亮面粒紋小牛皮，並以品牌經典的菱格紋作裝飾，在手袋的正面和兩側都有了一個掀蓋小袋，不僅是收納常用小物的好幫手，也增添了型格感。

手袋以拉鍊作開合，內裡除了有大的收納空間和卡片位外，還設有一面鏡子，和一個唇膏擺放位，設計貼心，無論是補妝還是整理儀容都超方便。

CHANEL 2023/24秋冬系列話題手袋4. 鏈條手提包 HKD27,900（CHANEL）

CHANEL 2023/2024秋冬系列話題手袋5. 小型後背包 HKD55,000

另一款採用暗藏著CHANEL經典密碼黃銅片的單品，是這款小型後背包。CHANEL的後背包採用了柔軟細膩又耐用的小牛皮，配上金色金屬配件，和由品牌標誌性的皮串鏈作背包揹帶，是時尚之選。這款後背包雖是小型，但尺寸為18×18×8cm，有小背包的精緻，同時又後背包的實用。

CHANEL 2023/24秋冬系列話題手袋5. 小型後背包 HKD55,000（CHANEL）

CHANEL 2023/2024秋冬系列話題手袋6. 鏈條手提包 HKD30,000

CHANEL的這款鏈條手提包，甫推出即備受關注，手袋採用溫暖柔和的黃色小羊皮，是一個適合搭配一年四季的不同服飾的手袋。

此款的手提位同樣是以珍珠、琺瑯、金色金屬組成的CHANEL字樣作裝飾，造型更具品牌特色，而手袋開合則選用雙C Logo磁扣，內部有一個大的收納空間和卡片位，再配上同色系的皮帶鏈，實用又好看。