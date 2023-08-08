蔡嘉欣花過萬入手Hermès狗窩！鍾情愛馬仕集齊3大經典袋、熱門款

現年29歲的前港姐蔡嘉欣（Kayan），早前宣布與圈外男友Derek結束7年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，更曬出超閃訂婚鑽戒和婚紗照，羨煞旁人。而一向鍾情名牌手袋的她，對愛犬亦是非常大方，近日在社交平台小紅書上曬出從Hermès購入的狗窩，更意外曝光擁大海景的豪宅，引起猜測是與未婚夫的愛巢！



蔡嘉欣花萬元為愛犬購入Hermès狗窩（小紅書@kayan.c）

蔡嘉欣花萬元為愛犬購入Hermès狗窩

蔡嘉欣向來熱衷於社交平台分享戰利品，近日拍片開箱超巨大的Hermès橙盒子，不過這次不是手袋，而是為她愛犬購入的狗窩。蔡嘉欣在帖文中寫道：「近期的購物最有趣之一是狗窩，跟我家裏色調意外地匹配。本來覺得會不會太大，意外地剛剛好，雖然我未來老公看見這巨大盒子送貨來家居有被驚訝。」

Hermès狗窩在官網標價是$15,300，看來蔡嘉欣相當疼愛狗狗！（小紅書@kayan.c）

影片也意外曝光蔡嘉欣和未婚夫的愛巢，家中以以暖色調為主，佈置溫馨，窗外更是無敵大海景。而蔡嘉欣開箱Hermès的狗窩，也是裸色調，她的愛犬也一見到也很興奮跳中其中！而這個Hermès狗窩在官網標價是$15,300，看來蔡嘉欣相當疼愛狗狗！

Hermès Bucket basket, medium model HKD15,300 （截自 Hermès官網）

蔡嘉欣鐘情Hermès 自嘲是「拜金KOL」

Hermès一直都是蔡嘉欣（Kayan）的愛牌，不時在社交平台上分享名牌手袋，曾一度被網民封為「拜金港女」，但她也大方表示不介意。蔡嘉欣更曾與好友陳詩欣（Eunice），一起拍片分享名牌手袋，自嘲是「拜金KOL」。

蔡嘉欣鐘情Hermès ，自嘲是「拜金KOL」（Youtube@kayan c）

蔡嘉欣Hermès手袋收藏1. Hermès Birkin 25手袋（IG@kayan.c）

蔡嘉欣Hermès手袋收藏1. Hermès Birkin 25手袋

蔡嘉欣在該影中，分享她是於2019年購入人生第一個錫器灰色的Hermès Birkin 25手袋，表示是花了很多心思才成功入手。原來當時Hermès的SA拿出了熱門的金棕色銀扣款手袋給她，但擔心她當年只有25歲的她，使用該款手袋會顯「老氣」。所以其後她買了較易駕馭的灰色Birkin 25，而且只花了7萬5千元，令一旁的陳詩欣都表示驚訝，居然這麼便宜就能入手Birkin 25手袋。

蔡嘉欣Hermès手袋收藏2. Hermès Kelly 28手袋（IG@kayan.c）

蔡嘉欣Hermès手袋收藏2. Hermès Kelly 28手袋

蔡嘉欣在另一段名牌手袋分享影片，分享了她的Hermès Kelly 28手袋，也是Hermès經典且升值潛力相當的手袋。蔡嘉欣提到當時她知道Hermès手袋難買，所以沒有特別要求顏色，只要易搭配就可以，當時的SA就拿出葡萄紫色的Kelly 28手袋，入手後發現此色是限定色，很罕有，所以她也很喜歡這手袋。

蔡嘉欣Hermès手袋收藏3. Hermès Kelly 25手袋 芝麻色（Youtube@kayan c）

蔡嘉欣近年再度購入Hermès Kelly 迷你尺寸手袋，而且是黑色鱷魚皮，難買程度相當高！（IG@kayan.c）

蔡嘉欣Hermès手袋收藏3. Hermès Kelly 25手袋

Hermès Kelly手袋外型外型精緻更具時尚感，蔡嘉欣也不只一個，她在影片中亦分享了另一個芝麻色Kelly 25手袋，都是近年的熱門色，蔡嘉欣也笑言自己本來只想入手一個Kelly手袋就夠了，但發現Hermès手袋簡直是「無底洞」。蔡嘉欣近年再度購入Hermès Kelly 迷你尺寸手袋，黑色加上是鱷魚皮，是高配貨比手袋之一，難買程度相當高！

蔡嘉欣Hermès手袋收藏4. Hermès Constance bag（IG@kayan.c）

蔡嘉欣Hermès手袋收藏4. Hermès Constance bag

蔡嘉欣除了在影片中分享了Hermès Birkin、Kelly外，近年於社交平台Instagram上分享的穿搭照，發現她也把Hermès三大經典手袋的Constance手袋，也成功入手了！此外，品牌大熱的Picotin 18、Garden Party、Lindy、Roulis等手袋，蔡嘉欣也收入囊中，絕對是Hermès的忠實粉絲！