Rolex勞力士｜勞力士如何保養？Rolex 7招保養方法 延長使用壽命

【Rolex勞力士】勞力士值得買嗎？相信不少人對於勞力士 Rolex都趨之若鶩，同時亦心存疑問：勞力士可以戴幾年？勞力士會壞嗎？其實勞力士不單具有相當穩定的腕錶 性能，同時亦具有升值與保值潛力。勞力士品牌歷史悠久，作為世界上最著名的鐘錶製造商，錶款豐富，威力聲勢浩大並不單單因為名牌效應，更因為勞力士手錶結合工藝與技術，才成就出現今家傳戶曉的傳奇口碑。

【本文已獲ClubWatch 授權】



當提起勞力士，第一時間就會聯想起它的保值能力，就算不是為著收藏轉售的目的，若果想保持勞力士的長久精準度與美觀度、維持它的保值能力，得宜的保養方法更是少不免！不論你是正在觀望入手勞力士、勞力士新手或是經驗豐富的腕錶老手，以下專業名錶買賣店「ClubWatch」的分享絕對能夠幫到你！

專業名錶買賣店「ClubWatch」分享Rolex 7招保養方法（圖片由受訪者提供）

Rolex勞力士保養方法：1. 正確上鏈

勞力士機械錶沒有電池，依靠轉緊發條和彈簧原理帶動其他零件讓腕錶走動，主要分為自動上鍊和手動上鍊。「ClubWatch」接受訪問時，更補充道勞力士自2003年生產的所有腕錶都是自動上鍊腕錶，勞力士在 1970 年代至 1980 年代左右停產了手動上鍊型號，而勞力士石英腕錶一直生產直到 2003 年。

自動上鍊的機械錶會根據用家的手部擺動，當中的自動盤會旋轉，能夠自動補充動力，只需每日佩戴即可免除上鏈。不過如果太久沒有佩戴自動上鍊的機械錶，仍然會導致手錶沒動力，就會需要調整。而手動上鏈的勞力士腕錶，不論是首次佩戴或是當腕錶動力用光，停止運轉時，都需要使用到手動上鏈。

Rolex勞力士保養方法：1. 正確上鏈（YouTube@Club Watch）

勞力士腕錶正確上鏈的方式有三步，首先要完全轉鬆錶冠，然後以順時針方向轉動至少25圈，當感覺到錶冠稍緊就要馬上停止轉動，以免轉壞零件；最後再重新轉緊錶冠，以維持腕錶的防水能力。而勞力士腕錶的動力儲存是先將動力貯存至發條盒內，然後再慢慢的釋放出來，上好鏈後通常能夠應付兩天的運作，所以大家要有定期上鏈的習慣。

Rolex勞力士保養方法：2. 調校時間+日期

除了要正確上鏈外，機械錶亦要不時調整日期，因為大部分的機械手錶都是按照31天一個週期來跳動的，而每個月份的日子數、腕錶動力停止後都需要調整時間和日期。

Rolex勞力士保養方法：2. 調校時間+日期（Rolex）

而手動調校的方法則是先旋轉錶冠，然後拉出至第二格即可操作調校，調校過程中秒針會相應停止，以免時間不準確或損壞零件。對於網絡流傳的說法：「機械錶不要在晚上22:00至凌晨04:00內調整日期」，「ClubWatch」接受訪問時指出這個說法只適用於帶有日曆的腕錶，因為在這段時間腕錶的日曆功能正在運行，彼此之間呈現相互咬合的狀態，這時如果冒然以手動的方式調校日曆的話，很有可能造成齒輪損壞或是錯位，所以流傳著這段時間被稱作「禁區」的說法。

調校腕錶最安全的方法是將時針順向調到 6 點位置，這個時間段可以通用於所有的腕錶，是最安全的！ ClubWatch

如果腕錶沒有日曆， 就可以放心調時間，不過亦提醒大家因應每款機械錶的調整方法不一，不同機芯的腕錶完成調整日期的所需時間是不一樣的，大家可以參考勞力士網站上的用户指南。

Rolex勞力士保養方法：3. 適度清潔腕錶

當前期勞力士的準備工作做好後，勞力士以防水功能著名，若果大家在水上運動過後，經歷過海水鹽份後大家可以用食水沖水即可。

Rolex勞力士保養方法：3. 適度清潔腕錶（YouTube@Club Watch）

除此之外，大家亦要在日常間愛護腕錶，大家可以用帶有光澤、乾淨、柔軟的超細纖維布輕揉腕錶。如果是防水程度達50米的腕錶，例如 Perpetual 1908，則可以使用微濕的纖維布輕揉，防水程度達100米的腕錶則可以使用肥皂水及軟毛刷清洗，不過「ClubWatch」提醒大家要旋緊零件，例如錶冠、按把等，要不然進水後則會影響腕錶壽命。

Rolex勞力士保養方法：4. 好好放置腕錶

想延長勞力士手錶的使用壽命，除了清潔與上鏈外，一個安全的存放環境亦同樣重要，「ClubWatch」指錶盒、旅行錶盒都是一個相當不錯的選擇。另外，近年興起的自動上鍊錶盒亦可以保持腕錶的持久性，同時免卻麻煩，但如果大家長時間放置的話，自動上鍊錶盒會加速磨損錶芯功能。

Rolex勞力士保養方法：5. 避免刮痕

勞力士的保值能力除了視乎款式，亦關乎用家佩戴的保護度，不過大家亦無需過份緊張，因為正常使用，手部運動就會有相應的使用痕跡，除非永久放置櫃中。

不過在日常生活細節上，我們亦可以避免一些不必要的刮痕：例如開關車門、佩戴安全帶、穿著外套服飾時注意鈕扣拉鍊、清潔時注意力度等，盡量不要與物件強行產生摩擦，就可以更加保障到腕錶。

Rolex勞力士保養方法：5. 避免刮痕（Rolex）

Rolex勞力士保養方法：6. 防止受磁、受潮

勞力士作為多項零件在內的機械錶，碰撞、受磁、受潮等原因都會影響其精準度，為了保持更好的性能，我們要避免令腕錶受磁、受潮。

若要避免腕錶受磁，先要避免腕錶長時間處於強磁場的環境。「ClubWatch」指其實會產生電磁輻射的電器都會造成腕錶磁化，例如手機、充電器、電腦、收音機、喇叭、手機或平板裡面喇叭等，不過大家只要離開超過 10cm 以上就可以避免影響。因為普通抗磁腕錶，能夠抵抗 4800A/m 磁場，所以只要離開上述的磁物 5cm 以上就安全。而即使沒有標示抗磁的腕錶，按照國際標準仍然可以抵抗 1600A/m 的磁場，所以只要離開超過 10cm 以上就可以。

除了受磁，潮濕、高溫的環境亦不利於腕錶，因為潮濕會導致腕錶生鏽，而高溫的環境，例如溫泉、沐浴、焗桑拿等會促使腕錶的油脂流動增加，影響腕錶零件。

Rolex勞力士保養方法：7. 定期保養

日常保養固然重要，不過要將錶殼完全拆解、檢查仍是需要專業工匠的協助。為了保持手錶的準確度及防水功能，減慢手錶耗損程度，大家要定期將腕錶送予專業工匠保養，例如定期到勞力士服務中心抹油及檢查。

Rolex勞力士保養方法：7. 定期保養（Rolex）

「ClubWatch」建議用家每4至5年都要聯繫專業維修或前往勞力士門市專業維護中心進行詳細保養維修，另外大家要注意的是，維修時可以選擇能手工方式重新打磨拋光，以便去除日用的細紋，但同時亦會損耗金屬錶。

資料來源：clubwatchhk.com