Rolex勞力士｜新手應該如何買勞力士？拆解勞力士錶款+3迷思

Rolex勞力士｜提起勞力士（Rolex），大家首要印象都會想起Datejust 或者綠水鬼。勞力士 Rolex作為世界上最著名的鐘錶製造商，勞力士 Rolex錶款豐富，那怕在疫情間的2021年，依舊瘋魔眾人，創立破紀錄的80.5億瑞郎（約7百多億港幣）。去年勞力士 Rolex 更創下佳績，在2022年預估銷售額約為93億瑞郎（約840億港幣），擁有如此驕人成續，難怪勞力士 Rolex在鐘錶界亦出現一錶難求的情況！



勞力士的威力如此大，到底是如何成為家喻戶曉的存在，成為幾代的傳奇品牌呢？勞力士當中蘊含了什麼魅力？如果你對勞力士有興趣的話，不妨參考勞力士前輩：金生儀店中的「Mike」與YouTuber「郭惠妮 Nina Guo」以下的分享。

Rolex｜鐘錶新手怎樣入手第一隻勞力士錶？

勞力士 Rolex錶款豐富，不過當中的系列脈絡非常清晰，大致上可以分為蠔式和Cellini兩大系列，而當中不同的錶款亦代表了勞力士 Rolex的歷史，一致的是當中使用的極致工藝技術，耐用、耐污、耐受環境挑戰。

鐘錶新手怎樣入手第一隻勞力士錶？（YouTube@Hi我是主播郭惠妮 Hi I am anchor Nina Guo）

勞力士Rolex 錶款系列



1. Oyster Perpetual 系列是勞力士當中的經典

2. Datejust 系列是蠔式錶殼配以具備日期顯示的自動上鍊手錶

3. Day-Date 系列是全世界第一款，錶面上既有日曆窗又能顯示有全寫星期的蠔式手錶

4. Milgauss系列是抗磁蠔式手錶

5. Explorer系列以腕錶性能精準、堅固和可靠著名

6. Sky-Dweller 首隻年曆錶兼擁有14項專利技術

7. 2014年重新推出的傳統Cellini

8. 與極限運動結合技術的錶款，Yacht-Master 、Sea‑Dweller、Cosmograph 、Submariner、Daytona等



在眾多款式當中，鐘錶新手又應該入手哪一款呢？近年勞力士手錶價格持續攀升，升值幅度甚至高於黃金及股票市場，「郭惠妮 Nina Guo」指大家可以先從較不熱門的周邊錶款入手，例如Explorer、Air-King以及Oyster Perpetual等，而且入手女錶的價錢亦會相對親民。大家在挑選顏色時，「Mike」亦提醒道經典的綠松石藍（Tiffany Blue）、冰藍色、綠色以及粉紅色錶面的普遍價錢會較高，亦會相對搶手，等待入手時間會更長。

Rolex勞力士一定保值嗎？

不少人都會認為投資保值的話，勞力士Rolex是個不錯的選擇，大部份勞力士Rolex 錶款在二手市場格價穩定。勞力士 Rolex的魅力不單止名氣，更因為品質管理水準穩定，當中使用的材質：不鏽鋼合金、機芯都歷久不衰，加上寶石鑲嵌工藝、貴金屬鑄造、防水功藝等獨特的工藝技術。

提醒大家若果只追求升值潛力入手，恐怕會追趕不及（YouTube@Hi我是主播郭惠妮 Hi I am anchor Nina Guo）

不過「Mike」與「郭惠妮 Nina Guo」則指出勞力士錶款並非每款都一定保值，市場升幅亦大起大落，去年亦曾出現過二手市場跌價的情況。普遍是停產、錶款零件更新時才會有炒賣、升值空間。

「Mike」分享道勞力士Rolex 2021年曾出售的隕石面錶Daytona，因著隕石面來源稀少，每一隻錶的花紋獨特，後來在今年宣告停產，消息一出則馬上炒至五、六十萬起的價位。若果只追求升值潛力入手，恐怕會追趕不及，因為現時入手勞力士熱門錶款都需要一定時間，例如入手水鬼Submariner、地通拿Daytona、GMT等。

比起炒賣，收藏、自用更能夠徹底感受到勞力士的耐用與價值 郭惠妮 Nina Guo

Rolex勞力士有限量款式？

勞力士Rolex的限量款式除了公開宣告停產的款式外，另外能夠成為限量款，主要有幾個原因：勞力士Rolex正式宣布僅限當地使用的型號、勞力士Rolex為當地公司生產的限量型號或是僅限當地開售的限量產品。限量款式當中最著名的型號是Turnograph Japan Limited/ 116263（2011年發布），限定顏色加上生產數量少令其更加稀有。

勞力士的「限量款式」（YouTube@Hi我是主播郭惠妮 Hi I am anchor Nina Guo）

「Mike」更分享道，若果在入手勞力士Rolex錶款時發現「錯版」的話，例如錯字、跌字等 。這些看似瑕疵品，實際上收藏家私下搶購的「限量款」，因為勞力士的品質管理水準高，人為失誤、品質控制錯漏的少之又少，所以是公認的「特殊」搶手款。

Rolex｜勞力士二手市場可信嗎？

隨著勞力士 Rolex的升值能力日漸增加，以往在中古市場購入勞力士錶款後，要去認證錶款零件是否屬真，只能送往原廠洗油，讓師傅開錶檢查後才能知曉。

勞力士Rolex宣布推出「中古錶認證計劃」（Rolex）

不過去年年底，勞力士Rolex宣布推出「中古錶認證計劃」，計劃暫時於6個國家：瑞士、奧地利、德國、法國、丹麥和英國中實行，當中會發售官方認證的二手錶，購買可獲得會獲發一個奶白色及綠色的「Rolex Certified Pre-Owned」認證印章，同時更可以享有2年全球保用證明。

而其他地方的大家，亦可以在勞力士 Rolex的官網上查閱出售勞力士中古錶的特約零售商，通過這項服務大家則可以更安心地購入勞力士了。