adidas減價｜官網限時激減折上折！9款涼鞋夏日必備：$105起入手

adidas減價2023｜夏日涼鞋買甚麼好？夏日天氣不穩定，悶熱侷促而且雨水不斷，換上一雙涼鞋就比較透氣清爽。涼鞋可說是夏日必備單品，adidas推出了不少功能性與時尚感兼備的涼鞋、拖鞋，適合搭配各種不同的夏日造型，而且adidas現正進行「SALE ON SALE」折上折優惠，指定減價產品再可額外享有高達75折，最平$105就可以入手到一對時尚拖鞋、涼鞋，大家千萬不要錯過！



adidas減價2023｜adidas限時激減折上折！3折起入手指定款式

adidas由即日起至8月21日，進行「SALE ON SALE」折上折優惠，指定減價商品買滿2件可享額外8折；買滿3件可享額外75折，減價貨品本來已經有低至4折優惠，現再配合折上折優惠活動，指定商品低至3折即可入手，相當抵買！

購買方法：adidas SALE ON SALE

adidas減價2023｜9款涼鞋最平$105就買到

作為夏日必備單品的涼鞋、拖鞋，當然要趁著adidas減價入手！《01女生》今次就為大家盤點9對adidas抵買涼鞋推介，折上折後最平$105就可以入手到一對，大家切勿錯過！

adidas減價涼鞋推介1：ADILETTE ADVENTURE 涼鞋 至抵價：HK$336.75（原價：HK$499）

購買方法：adidas

ADILETTE ADVENTURE 涼鞋採用魔術貼搭帶，穿脫更方便亦可確保涼鞋穩固貼腳，為雙腳提供足夠保護力。記憶泡膠鞋床穿起來舒適自在，鞋款設計集休閒與時尚感於一身，加上咖啡色百搭易襯，可以搭配各種穿搭造型。

adidas減價涼鞋推介1：ADILETTE ADVENTURE 涼鞋 至抵價：HK$336.75（原價：HK$499）（adidas 官網）

adidas減價涼鞋推介2：adidas by Stella McCartney 涼鞋 至抵價：HK$398.25（原價：HK$759）

購買方法：adidas

這款 adidas by Stella McCartney 涼鞋為品牌最近的一大熱賣商品，鞋款採用流線型設計，有助修飾雙腳線條，更加頓時為穿搭造型加以點綴，增添時尚優雅感。鞋款休閒但不簡約，適用於各種場合，厚底設計有助增高，尤其適合小個子女生！

adidas減價涼鞋推介2：adidas by Stella McCartney 涼鞋 至抵價：HK$398.25（原價：HK$759）（adidas 官網）

adidas減價涼鞋推介3：ADILETTE ANKLE WRAP 涼鞋 至抵價：HK$314.25（原價：HK$699）

購買方法：adidas

ADILETTE ANKLE WRAP 涼鞋採用綁帶設計，頓時為鞋款增添優雅氣質，鞋面採用品牌標誌性的間紋設計，配合波點圖案，令鞋款更顯女性化。

adidas減價涼鞋推介3：ADILETTE ANKLE WRAP 涼鞋 至抵價：HK$314.25（原價：HK$699）（adidas 官網）

adidas減價涼鞋推介4：ADILETTE NODA 涼鞋 至抵價：HK$404.25（原價：HK$599）

購買方法：adidas

ADILETTE NODA 涼鞋採用交疊紗線設計，為鞋款增添時尚設計細節，簡約而不普通。涼鞋採用超柔軟鞋床，穿起來更加舒適，加上鞋款方便易穿脫，又百搭易襯，網布鞋面清涼透氣，絕對是夏日必備的涼鞋之選。

adidas減價涼鞋推介4：ADILETTE NODA 涼鞋 至抵價：HK$404.25（原價：HK$599）（adidas 官網）

adidas減價涼鞋推介5：ADILETTE ESSENTIAL 拖鞋 至抵價：HK$275.25（原價：HK$459）

購買方法：adidas

ADILETTE ESSENTIAL 拖鞋驟眼看起來已感覺充滿休閒舒適感，以蓬鬆飽滿的方式呈現品牌標誌性的三間，蓬鬆質感更加帶來療癒感，尤其適合用作搭配休閒度假感時尚造型。

adidas減價涼鞋推介5：ADILETTE ESSENTIAL 拖鞋 至抵價：HK$275.25（原價：HK$459）（adidas 官網）

adidas減價涼鞋推介6：ADIDAS ADILETTE X MOOMIN 拖鞋 至抵價：HK$240.75（原價：HK$459）

購買方法：adidas

時尚品牌每次推出聯名系列都必定引來一眾粉絲紛紛入手，ADIDAS 與深受不少女生喜愛的姆明推出了這款 ADIDAS ADILETTE X MOOMIN 拖鞋，姆明角色在單帶上現身，以探索周遭世界為主題，相當可愛迷人，配搭水松木鞋底，作為日常休閒鞋款也沒有違和感。

adidas減價涼鞋推介6：ADIDAS ADILETTE X MOOMIN 拖鞋 至抵價：HK$240.75（原價：HK$459）（adidas 官網）

姆明角色在單帶上現身，以探索周遭世界為主題，相當可愛迷人！（adidas 官網）

adidas減價涼鞋推介7：COMFORT 人字拖 至抵價：HK$134.25（原價：HK$299）

購買方法：adidas

水上活動是夏日的指定節目，而去沙灘、泳池當然不少得一雙時尚人字拖，adidas 這款 COMFORT 人字拖採用絨毛製成，配合快乾鞋床設計，為你帶來極致舒適感，耐磨外底耐用性高，是專為沙灘而設的拖鞋款式！

adidas減價涼鞋推介7：COMFORT 人字拖 至抵價：HK$134.25（原價：HK$299）（adidas 官網）

adidas減價涼鞋推介8：ADILETTE LITE 拖鞋 至抵價：HK$156.75（原價：HK$299）

購買方法：adidas

這款ADILETTE LITE 拖鞋採用超柔軟鞋床為你帶來極致舒適感，鞋面印上品牌標誌性的 adidas 三葉，頓時為鞋款增添識別性。這款拖鞋男女通用，可以跟另一半一同入手，作為情侶鞋穿著！

adidas減價涼鞋推介8：ADILETTE LITE 拖鞋 至抵價：HK$156.75（原價：HK$299）（adidas 官網）

adidas減價涼鞋推介9：ADILETTE AQUA 拖鞋 至抵價：HK$104.25（原價：HK$199）

購買方法：adidas

ADILETTE AQUA 拖鞋穿脫容易，同樣是男女通用，簡約設計飾以標誌性三間，柔軟的 Cloudfoam 鞋床有助為你帶來緩衝效能，採用快乾物料，方便沖洗，適合游泳前後穿著，是夏日必收的鞋款之一！

adidas減價涼鞋推介9：ADILETTE AQUA 拖鞋 至抵價：HK$104.25（原價：HK$199）（adidas 官網）

* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

* adidas可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議，一切均以adidas之最終決定為準。