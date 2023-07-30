涼鞋推薦2023｜10大新款功能性涼鞋！夏日玩水必備Teva、Crocs

涼鞋推薦2023｜夏日天氣悶熱侷促，換上一雙涼鞋就更加透氣清爽！市面上推出了多款功能性、時尚感兼備的涼鞋款式，在休閒與正式感之間取得平衡，適合在各種場合穿上。《01女生》為大家精選10款新款涼鞋推介，大家也趕快在今個夏日入手一對吧！



涼鞋推薦2023｜TEVA Midform Infinity羅馬涼鞋 HK$639

購買方法：TEVA官網

厚底涼鞋休閒得來，有微微的增高效果，而且有助修飾腿部線條。TEVA於今個夏季為女生帶來了這款 Midform Infinity 羅馬涼鞋，採用交織的幼長繫帶及皮革飾邊，時尚又優雅。鞋款集合了清爽透氣的休閒感，又兼備時尚感設計細節，無論是搭配日常外出穿搭還是上班造型也相當適合。

涼鞋推薦2023｜TEVA Midform Infinity羅馬涼鞋 HK$639（TEVA提供）

涼鞋推薦2023｜TEVA Hurricane XLT2 HK$759

購買方法：TEVA官網

行山遠足、出海暢泳都是夏日指定節目，TEVA 的 Hurricane XLT2 水陸兩用，柔軟鞋跟帶襯墊配合全新鞋底，為雙腳提供高耐磨性。鞋款防水、快乾，是女生們戶外活動好夥伴！

涼鞋推薦2023｜TEVA Hurricane XLT2 HK$759（TEVA提供）

涼鞋推薦2023｜Crocs Hiker Xscape Festival Clog HK$838

購買方法：Crocs 官網

隨著近年隨著Y2K熱潮回歸，令Crocs再度成為當紅潮鞋品牌，這款 Crocs Hiker Xscape Festival Clog 採用 50mm 中底高度，塑造出增高效果，鋸齒外底及橡膠胎面花紋設計充滿時尚感。

涼鞋推薦2023｜Crocs Hiker Xscape Festival Clog HK$838（Crocs 提供）

涼鞋推薦2023｜Crocs Classic Platform Slide HK$368

購買方法：Crocs 官網

Crocs Classic Platform Slide 鞋型簡單，容易搭配不同穿搭造型，同樣可以任意配搭不同的 Jibbitz™ 鞋飾，打造出屬於自己、獨一無二的鞋款。加上鞋款配色鮮艷耀眼且充滿夏日感，絕對是今個夏日必收的鞋款。

涼鞋推薦2023｜Crocs Classic Platform Slide 玉石色 HK$368（Crocs 官網）

涼鞋推薦2023｜SKECHERS ARCH FIT FOAMIES HK$499

購買方法：SKECHERS 官網

作為夏日嬉水適用的鞋款，防水、排水能力都相當重要，SKECHERS 的 ARCH FIT FOAMIES 包頭涼鞋，具快速排水系統，令雙腳保持清爽舒適。專利鞋墊亦獲足科醫生認證，提供良好支撐度、回彈力及緩震性能。

涼鞋推薦2023｜SKECHERS ARCH FIT FOAMIES HK$499（SKECHERS 提供）

涼鞋推薦2023｜SKECHERS ARCH FIT CALI BREEZE 2.0 FOAMIES HK$499

購買方法：SKECHERS 官網

SKECHERS 這款休閒涼鞋採用純色設計，簡約易襯，採用品牌專利的 ARCH FIT 鞋墊，提供良好的穩定性、平衡性，穿起來更加舒適。魔術貼設計讓你調較至最貼合自己的腳型，而且穿脫方便，今個夏日不可不收！

涼鞋推薦2023｜SKECHERS ARCH FIT CALI BREEZE 2.0 FOAMIES HK$499（SKECHERS 提供）

涼鞋推薦2023｜BIRKENSTOCK Arizona 牛巴革凉鞋 HK$905

購買方法：Net-a-Porter

Birkenstock 的 Arizon 涼鞋一向都大受女生歡迎，雙帶設計簡潔又時尚，穿起來透氣舒適，加上百搭易襯，無論是日常外出還是工作上班時也適合穿上。

涼鞋推薦2023｜BIRKENSTOCK Arizona 牛巴革凉鞋 HK$905（Net-a-Porter 官網）

涼鞋推薦2023｜CASTAÑER Bromelia 100 金屬感帆布麻底坡跟涼鞋 HK$1,140

購買方法：Net-a-Porter

Castañer 這款涼鞋採用金屬感帆布製造而成，散發出陣陣高雅氣質，麻底坡跟設計充滿夏日感之餘，亦有助打造出修長美腿效果。

涼鞋推薦2023｜CASTAÑER Bromelia 100 金屬感帆布麻底坡跟涼鞋 HK$1,140（Net-a-Porter 官網）

涼鞋推薦2023｜KEEN UNEEK CANVAS HK$990

KEEN 的 UNEEK CANVAS 鞋款一向深受不少女生喜愛，品牌今次與Skall Studio推出聯乘款式，保留了鞋款本來的經典輪廓，以貝殼作為創作靈感，運用貝殼奶油灰白色的帆布材質，讓鞋款散發出清雅脱俗的感覺，另外亦採用了綁帶設計，弱化機能感，讓女生們更易搭配休閒穿搭造型，散發出隨性優雅氣質。經典UNEEK CANVAS亦推出了櫻花粉色、氣質霧霾藍灰色，為女生提供更多選擇。

涼鞋推薦2023｜KEEN UNEEK CANVAS x Skall Studio HK$990（KEEN 提供）

涼鞋推薦2023｜Camper BCN 涼鞋 HK$1,699

Camper於今個春夏，推出了最新女性專屬系列 BCN，以大膽的夏日配色及粗獷生動的線條輪廓，帶來充滿視覺衝擊及時尚感的夏日鞋款。這款 BCN 涼鞋採用以輕量EVA物料打造而成的厚底設計，有助增強抓地和緩衝力之餘，亦帶來舒適感。