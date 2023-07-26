TEVA涼鞋｜官網優惠低至半價！9款功能性涼鞋＋舒服厚底抓地力強

TEVA涼鞋男女皆適合，任何衣著風格的人都輕易配搭。由即日起TEVA官方網上商店進行夏日減價促銷活動，指定鞋款低至半價。趁著夏天的來臨，不如入手一對舒適的涼鞋，有興趣的你們不妨留意以下推介，目前更有2個消費券優惠，滿$900減$120 （CVS120]），以及滿$1,200減$250 （CVS250） 。



TEVA涼鞋推介 1. ReFlip Strappy Gradiate 折扣價$159（原價$399）

購買方法：TEVA官網

Teva Reflip Strappy 採用了柔軟的流線型綁帶，簡單黑色配色展現休閒精緻的風格，百搭易襯，且一穿上即時可感到舒適的感覺，無論外出購物、到沙灘打卡，都可洋溢時尚活力！

TEVA多用途涼鞋推介 1. ReFlip Strappy Gradiate 折扣價$159 （原價$399） (TEVA)

TEVA涼鞋推介 2. Mush II 折扣價$179（原價$279）

購買方法：TEVA官網

Mush II是品牌新一代的原創 Mush 涼鞋，配上舒適感及萬花筒帶子設計，其採用了 Unifi® 可追溯及REPREVE® 聚酯纖維紗線，有效為雙腿提供緩衝及保護，即使穿著一整天都不會感到不適。

TEVA多用途涼鞋推介 2. Mush II 折扣價$179 （原價$279） (TEVA)

TEVA涼鞋推介 3. HURRICANE DRIFT 折扣價$189（原價$399）

購買方法：TEVA官網

趁著Barbie熱潮，當然要入手一對粉紅色的涼鞋跟貼潮流！TEVA Hurricane Drift一直以「超輕」為賣點，而且這款是具有多功能親水涼鞋兼具趣味性。涼鞋採用了魔術貼開口及貼合腳型純素鞋履，進行水上活動都相當友好。

TEVA多用途涼鞋推介 3. HURRICANE DRIFT 折扣價$189 （原價$399） (TEVA)

TEVA涼鞋推介 4. Original Universal Gradiate 折扣價$249（原價$529）

購買方法：TEVA官網

近期大熱「多巴胺穿搭」是以打造鮮艷奪目的日常造型，從而散發活力及快樂的穿搭範本。Original Universal Gradiate以漸變色的織帶吸引眾人目光，大膽運用七彩繽紛，且採用了 100% 回收聚酯纖維，有效為雙腿提供支撐。

TEVA多用途涼鞋推介 4. Original Universal Gradiate 折扣價$249（原價$529） (TEVA)

TEVA涼鞋推介 5. MIDFORM INFINITY 折扣價$449（原價$639）

購買方法：TEVA官網

不愛過份單調的女生，不妨可選擇這款涼鞋。Midform Infinity的設計是參考了經典角斗士涼鞋，其採用可調節腳踝繫帶設計，而且帶子是運用了彈性鞋帶，容易穿脫，同時有效為雙腿提供支撐及高耐磨性。

TEVA多用途涼鞋推介 5. MIDFORM INFINITY 折扣價$449（原價$639） (TEVA)

TEVA涼鞋推介 6. Flatform Universal 折扣價$389（原價$639）

購買方法：TEVA官網

厚底涼鞋向來是個子矮小女生的恩物，Flatform Universal 厚底高度 1.5"，但採用了Unifi® 可追溯及可驗證的 REPREVE® 聚酯纖維紗線，配以足跟鞋墊和拱形設計，增加支撐性，橡膠外底耐用性和摩擦力都十分強。

TEVA多用途涼鞋推介 6. Flatform Universal 折扣價$389（原價$639） (TEVA)

TEVA涼鞋推介 7. Hurricane XLT2 折扣價$529（原價$759）

購買方法：TEVA官網

夏天遠足、出海當然不能缺少Hurricane XLT2的涼鞋，柔軟鞋跟帶襯墊及一個全新的鞋底，具有比以往更好的牽引力，同時防水和快乾，輕鬆遊走戶外。

TEVA多用途涼鞋推介 7. Hurricane XLT2 折扣價$529（原價$759） (TEVA)

TEVA涼鞋推介 7. Voya Infinity 折扣價$329（原價$459）

購買方法：TEVA官網

Voya Infinity涼鞋由單條彈性鞋帶製成的柔美鞋面，配合提供緩衝和保護的 Mush™ 鞋墊，不但易穿又耐走，而且夏日度假感滿滿，日常輕易穿出慵懶的休閒風格。

TEVA多用途涼鞋推介 7. Voya Infinity 折扣價$329（原價$459） (TEVA)

TEVA涼鞋推介 8. Hurricane Verge 折扣價$499（原價$799）

購買方法：TEVA官網

近年掀起工裝穿搭的風潮，不論是男或女都愛上工裝穿搭，若再配上Hurricane Verge的涼鞋絕對為穿搭增添時尚感。涼鞋交叉粗身織帶加上鞋搭扣的設計細節不但入型入格，而且方便穿脫及舒適貼腳。

TEVA多用途涼鞋推介 8. Hurricane Verge 折扣價$499（原價$799） (TEVA)

TEVA涼鞋推介 9. Hurricane XLT2 Ampsole 折扣價$639（原價$799）

購買方法：TEVA官網

Ampsole 涼鞋整個設計男女皆適合，且採用由回收塑料製成的 REPREVE® 織帶，配上尼龍鞋芯墊片。即使在不平坦的地形上健步，都不會感到不適，且耐用性和摩擦力都十分強。

TEVA多用途涼鞋推介 9. Hurricane XLT2 Ampsole 折扣價$639（原價$799） (TEVA)

* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

* TEVA 可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議，一切均以TEVA之最終決定為準。