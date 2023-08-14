Adidas優惠2023｜10款顯高熱賣小白鞋必入手 官網限時激減優惠

Adidas優惠2023｜10款顯高熱賣小白鞋推薦！小白鞋絕對是穿搭必備單品，簡單俐落的外形能夠輕鬆應付不同日常風格。想集齊舒適、易配搭，加上跑鞋的功能性的要求？絕對不會過於貪心！追求功能性、外觀兼備，又能夠顯得腿長的女生，絕對不要錯過Adidas的小白鞋！不論是日常生活或是運動需求都滿足到，絕對能夠成為你的愛物！



小白鞋推薦2023｜12款人氣白色波鞋：Converse顯高、VEJA百搭好襯

想功能性、外觀全都要，就不要錯過Adidas 本月推出的激抵優惠，不少熱賣人氣鞋款都有參與優惠，包括有ULTRABOOST、SUPERSTAR等都有。由即日起至8月21日，多項鞋款減價促銷，購買兩對即享額外8折，購買三對或以上額外75折！《01女生》在此精選出以下10款抵買小白鞋推薦，優惠期間隨時售完，絕對不容錯過！

Adidas小白鞋推薦：1. GRAND COURT TD LIFESTYLE 休閒運動鞋 最抵價HK$251.4

購買方法：官網

與經典的Superstar 外形類似的GRAND COURT TD LIFESTYLE，將復古元素融合時尚潮流，標誌性的三條注入少女感覺的幻彩虹色配合小白鞋，整個組合可鹽可甜，加上堅固大底的出色抓地力，功能性、外觀全都有！

Adidas小白鞋推薦：1. GRAND COURT TD LIFESTYLE 休閒運動鞋



原價$599，優惠期間減至$419

若購買2對，可享額外8折即減至$335.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$251.4 即可入手！



Adidas小白鞋推薦：1. GRAND COURT TD LIFESTYLE 休閒運動鞋（Adidas）

Adidas小白鞋推薦：2. COURTPOINT 網球鞋 最抵價HK$179.4

購買方法：官網

扁長外形的COURTPOINT，設計靈感來自網球鞋款，主打舒適鞋墊、避震與透氣功能，玫瑰灰色的細節配色，在運動風格中注入高雅柔美感覺。

Adidas小白鞋推薦：2. COURTPOINT 網球鞋



原價$499，優惠期間減至$299

若購買2對，可享額外8折即減至$239.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$179.4 即可入手！



Adidas小白鞋推薦：2. COURTPOINT 網球鞋 （Adidas）

Adidas小白鞋推薦：3. SWIFT RUN 運動鞋 最抵價HK$287.4

購買方法：官網

夏天悶焗濕熱時最需要一對透氣、舒適的運動鞋，你絕對需要這款能夠提供沉穩功能性，舒適承托雙腳的SWIFT RUN 運動鞋。SWIFT RUN 運動鞋作為多功能跑鞋，以彈性針織鞋身配上襪套式設計，一體成型既方便穿脫，外形更能夠拉長雙腳比例，加上網層鞋身及輕盈中底，能夠應付自如跑步、長時間戶外鍛煉以及健身等需要！

Adidas小白鞋推薦：3. SWIFT RUN 運動鞋



原價$799，優惠期間減至$479

若購買2對，可享額外8折即減至$383.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$287.4 即可入手！



Adidas小白鞋推薦：3. SWIFT RUN 運動鞋 （Adidas）

Adidas小白鞋推薦：4. FLUIDFLOW 2.0 運動鞋 最抵價HK$287.4

購買方法：官網

對於注重舒適，同時在意外形的女生，這款帶有粉嫩色彩的FLUIDFLOW 2.0 運動鞋就再也合適不過！除了柔美的顏生配搭，編物透氣面料加上能夠緩衝的中底，可以伴你走過每一種環境挑戰。

Adidas小白鞋推薦：4. FLUIDFLOW 2.0 運動鞋



原價$799，優惠期間減至$479

若購買2對，可享額外8折即減至$383.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$287.4 即可入手！



Adidas小白鞋推薦：4. FLUIDFLOW 2.0 運動鞋（Adidas）

Adidas小白鞋推薦：5. ZX 22 BOOST 運動鞋 最抵價HK$647.4

購買方法：官網

ZX 22 BOOST 運動鞋以經典跑鞋作為靈感，不同色調的拼布碰撞出時尚Daddy shoes外形，輕鬆打造俐落、舒適休閒風格。另外，EVA 中底搭配 JET BOOST，令你每步都仿似在雲端上行走，帶出舒適及回彈力，跑步、散步都可以得到更好保護。

Adidas小白鞋推薦：5. ZX 22 BOOST 運動鞋



原價$1,199，優惠期間減至$1,079

若購買2對，可享額外8折即減至$863.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$647.4 即可入手！



Adidas小白鞋推薦：5. ZX 22 BOOST 運動鞋（Adidas）

Adidas小白鞋推薦：6. BW PREMIERE 運動鞋 最抵價HK$527.4

購買方法：官網

BW PREMIERE 運動鞋以70年代球鞋為靈感，打造出經典復古感覺，鞋頭含蓄色調細節加上環保物料，時尚感歷久彌新，不論是街頭時尚、少女打扮都可以配搭到，更為造型添上復古玩味。

Adidas小白鞋推薦：6. BW PREMIERE 運動鞋



原價$1,099，優惠期間減至$879

若購買2對，可享額外8折即減至$703.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$527.4 即可入手！



Adidas小白鞋推薦：6. BW PREMIERE 運動鞋（Adidas）

Adidas小白鞋推薦：7. ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY SOLARGLIDE 運動鞋 最抵價HK$767.4

購買方法：官網

對未來感、設計細節有興趣的女生， ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY SOLARGLIDE 運動鞋必定要入手！全白配色加上不規則設計細節，輕盈 Primeknit 鞋身更能展現出型格個性。

Adidas小白鞋推薦：7. ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY SOLARGLIDE 運動鞋



原價$1,599，優惠期間減至$1,279

若購買2對，可享額外8折即減至$1,023.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$767.4 即可入手！



Adidas小白鞋推薦：7. ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY SOLARGLIDE 運動鞋 （Adidas）

Adidas小白鞋推薦：8. NOVA COURT LIFESTYLE VEGAN 運動鞋 最抵價 HK$251.4

購買方法：官網

網球鞋風格的NOVA COURT LIFESTYLE VEGAN 運動鞋，粉藍配合的夢幻配色，無痛增高之餘，同時不影響穿著舒適度，與其他標誌性的Adidas鞋款不同的是，三條設計換上疏孔三間，偷偷展現出可愛少女感，絕對是女生的必備單品！

Adidas小白鞋推薦：8. NOVA COURT LIFESTYLE VEGAN 運動鞋

原價$599，優惠期間減至$419

若購買2對，可享額外8折即減至$335.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$251.4 即可入手！



Adidas小白鞋推薦：8. NOVA COURT LIFESTYLE VEGAN 運動鞋（Adidas）

Adidas小白鞋推薦：9. NMD_R1 經典鞋 最抵價HK$623.4

購買方法：官網

除了為人熟悉的SUPERSTAR 運動鞋、跑步必備的ULTRABOOST，這款顏色選擇豐富、經典造形的NMD運動鞋亦是招牌鞋款之一。全白配色，加以標誌性紅藍鞋踭插件，在運動感覺中揉合和諧柔美感。

Adidas小白鞋推薦：9. NMD_R1 經典鞋



原價$1,299，優惠期間減至$1,039

若購買2對，可享額外8折即減至$831.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$623.4 即可入手！



Adidas小白鞋推薦：9. NMD_R1 經典鞋（Adidas）

Adidas小白鞋推薦：10. adiFOM Q 運動鞋 最抵價HK$419.2

購買方法：官網

熱愛潮流的女生們有福了！這款adiFOM Q 運動鞋用上前瞻性的大膽設計，與愛以臼齒、波浪形狀設計的YEZZY有著不謀而合的相似點，不過現在只需4百多元就可以將這個未來感的設計取回家中！adiFOM Q 運動鞋用上泡膠外骨結構、Adiplus 緩衝設計及短筒內層，令到每步行走都仿似走在雲霧中舒適。

Adidas小白鞋推薦：10. adiFOM Q 運動鞋



原價$999，優惠期間減至$699

若購買2對，可享額外8折即減至$559.2

若購買3對或以上，額外75折則減至$419.2 即可入手！

