CHANEL加價2023｜傳9月將再加價？盤點17大保值袋款早買早享受！
CHANEL加價2023｜想入手名牌手袋，身邊朋友往往都跟自己說：「早買早享受」，免得正式加價前才來後悔為甚麼不趁早入手！CHANEL手袋令一眾女生夢寐以求，而品牌一般都會在每年3月及9月進行價格調整，在上次加價中，經典袋款 Classic Flap 加幅高達13％。
即將踏入9月，CHANEL會否再次加價還是未知之數，官方亦未有消息透露，但早前 CHANEL 首席財務長（CFO） Philippe Blondiaux 就表示衡量會否加價會取決於2大因素，《01女生》率先為大家整合17大CHANEL保值袋款推介，在迎來下次加價前，大家也趁早入手吧！
CHANEL加價2023｜經典袋款大幅加價1萬 保值手袋最新價錢一覽！
根據過去幾年的做法，CHANEL一般每年會在3月及9月分別作手袋價格調整。2023年3月，品牌調整了部分經典手袋款式價格，指定袋款價格平均上漲了 8%，其中以 Classic Flap 手袋的加幅最高，加幅高達13%，大幅加價超過港幣1萬！CHAENL 首席財務長（CFO） Philippe Blondiaux 早前表示，9月會否再度加價將會考慮2大主要因素：成本通漲及貨幣的波動性。
無論CHANEL手袋價錢怎樣上漲，依然無阻女生入手CHANEL手袋的渴求與決心， Philippe Blondiaux 指出，CHANEL 在 2022年的銷售額增長了足足17%。說到底，入手名牌始終都是早買早享受，《01女生》就為大家整合17大CHANEL保值袋款，大家趕快在下次加價錢入手吧！
CHANEL加價2023｜CHANEL Classic Flap
作為 CHANEL 「經典之最」的 Classic Flap，在2023年3月的價格調整中為加幅最高的袋款，相信下次加價，Classic Flap 也不能倖免，喜歡入手經典袋款的女生們千萬不要錯過這個！Classic Flap Bag 是品牌經典手袋 2.55 的改良版，菱格壓紋配以雙C金屬扣及金屬鏈帶設計，散發出高貴優雅氣質。
CHANEL Classic Flap 售價
迷你垂蓋手袋 HKD 36,400
經典款細號手袋 HKD 75,200
Classic Flap 經典款手袋 HKD 78,500
CHANEL加價2023｜CHANEL 22 手袋
是品牌為向Chanel No.22香水致敬，特意設計出 CHANEL 22 手袋系列，手袋採用了菱格紋理令手袋更顯質感，袋形實用且高雅，難怪自推出以來都大受時尚迷喜愛。除了經典的尺寸外，品牌更推出了大號及迷你尺寸，大號的大容量的設計讓女生收納個人物品，迷你尺寸亦精緻迷人，各有特色。
CHANEL 22 售價
CHANEL 22 迷你手袋 HKD 40,000
CHANEL 22 手袋 HKD 46,900
CHANEL 22 大號手袋 HKD 50,600
CHANEL加價2023｜BOY CHANEL 手袋
BOY CHANEL手袋從命名到袋形都散發出中性時尚感，袋形呈長方形，袋中心採用了菱格紋皮革，配以外圍的間紋皮革，打造出仿如畫框的感覺。手袋線條方正俐落，配合粗身金屬鏈帶設計，為手袋增添剛強氣質，背起來散發出與眾不同的知性氣質。
BOY CHANEL 售價
BOY CHANEL 細號手袋 HKD 46,500
BOY CHANEL 中號手袋 HKD 51,400
BOY CHANEL 大號手袋 HKD 54,200
CHANEL加價2023｜2.55手袋
2.55手袋是於1955年2月誕生，所以就用「2.55」為手袋命名，2.55 亦是 Coco Chanel 女士第一個設計的手袋，所以別具意義，而且是品牌一大難以取代的經典款。Chanel 女士從馬鞍圖案上的格紋取得靈感，設計出菱格紋袋款，就這樣成為了品牌的經典元素，而 2.55手袋也稱得上為品牌其中一個標誌性袋款！
2.55手袋 售價
2.55迷你手袋 HKD 38,000
2.55經典手袋 HKD 78,500
CHANEL加價2023｜CHANEL 19 手袋
CHANEL 19 手袋是老佛爺 Karl Lagerfeld 為 CHANEL 設計的最後一個配件，亦是向經典 2.55手袋系列致敬的袋款。系列於2019年推出，所以就以「19」命名，除此之外，「19」更加是 Coco Chanel 女士的出生日期，所以這個數字對 CHANEL 是別具意義！手袋設計把不少品牌標誌性的細節都放大呈現，例如放大了經典的菱格紋及雙C Logo等，令手袋設計變得更摩登時尚。
CHANEL 19 售價
CHANEL 19 手袋 HKD 49,300
CHANEL 19 大號手袋 HKD 54,200
CHANEL 19 超大號手袋 HKD 59,400
CHANEL加價2023｜經典款鏈條銀包
CHANEL可說是帶起鏈條銀包WOC潮流的始祖，品牌將經典FLAP BAG手袋進行簡化，同融合長銀包設計，誕生了經典的CLASSIC WALLET ON CHAIN鏈條銀包款式，可作銀包或配合鏈條帶作肩背或斜背佩戴，一袋多用性價比高，加上價錢相對Classic Flap手袋親民，被不少女生列為入門級之選。
經典款鏈條銀包 售價
經典款鏈條銀包 HKD 25,900
CHANEL加價2023｜Hobo手袋
Hobo手袋廓形設計獨特又優雅，黑色採用絲絨製造而成，配合金色金屬加以點綴，散發出高貴優雅氣質。同樣飾有品牌標誌性的菱格紋設計及CC標誌，用作搭配高貴晚出席正式場合就最適合不過。
Hobo手袋 售價
Hobo手袋 HKD 38,200
CHANEL加價2023｜特大號Hobo手袋
CHANEL 特大號Hobo手袋呈飯盒包袋形，深受上班族女生喜愛，採用黑色小羊皮製造而成，袋上飾有菱格壓紋，再配合迷你Flap Bag翻蓋細節及CC標誌，別具識別性。手袋容量大，實用性高，適用於各種場合。
特大號Hobo手袋 售價
特大號Hobo手袋 HKD 50,100
CHANEL 上次加價是何時？
CHANEL於3月進行2023年度進行第一次價格調整，在上次加價中，經典袋款 Classic Flap 加幅高達13％。
CHANEL將於9月再度加價？
CHANEL加價一般都會在每年3月及9月進行，而今年9月會否再加價，品牌CFO這樣回應。