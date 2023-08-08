CHANEL加價2023｜傳9月將再加價？盤點17大保值袋款早買早享受！

CHANEL加價2023｜想入手名牌手袋，身邊朋友往往都跟自己說：「早買早享受」，免得正式加價前才來後悔為甚麼不趁早入手！CHANEL手袋令一眾女生夢寐以求，而品牌一般都會在每年3月及9月進行價格調整，在上次加價中，經典袋款 Classic Flap 加幅高達13％。

即將踏入9月，CHANEL會否再次加價還是未知之數，官方亦未有消息透露，但早前 CHANEL 首席財務長（CFO） Philippe Blondiaux 就表示衡量會否加價會取決於2大因素，《01女生》率先為大家整合17大CHANEL保值袋款推介，在迎來下次加價前，大家也趁早入手吧！



CHANEL加價2023｜經典袋款大幅加價1萬 保值手袋最新價錢一覽！

根據過去幾年的做法，CHANEL一般每年會在3月及9月分別作手袋價格調整。2023年3月，品牌調整了部分經典手袋款式價格，指定袋款價格平均上漲了 8%，其中以 Classic Flap 手袋的加幅最高，加幅高達13%，大幅加價超過港幣1萬！CHAENL 首席財務長（CFO） Philippe Blondiaux 早前表示，9月會否再度加價將會考慮2大主要因素：成本通漲及貨幣的波動性。

無論CHANEL手袋價錢怎樣上漲，依然無阻女生入手CHANEL手袋的渴求與決心， Philippe Blondiaux 指出，CHANEL 在 2022年的銷售額增長了足足17%。說到底，入手名牌始終都是早買早享受，《01女生》就為大家整合17大CHANEL保值袋款，大家趕快在下次加價錢入手吧！

CHANEL加價2023｜即將踏入9月，CHANEL會否再次加價還是未知之數，官方亦未有消息透露。（jennierubyjane@IG）

CHANEL加價2023｜CHANEL Classic Flap

作為 CHANEL 「經典之最」的 Classic Flap，在2023年3月的價格調整中為加幅最高的袋款，相信下次加價，Classic Flap 也不能倖免，喜歡入手經典袋款的女生們千萬不要錯過這個！Classic Flap Bag 是品牌經典手袋 2.55 的改良版，菱格壓紋配以雙C金屬扣及金屬鏈帶設計，散發出高貴優雅氣質。

CHANEL加價2023｜CHANEL Classic Flap 經典款手袋（CHANEL 官網）

CHANEL Classic Flap 售價



迷你垂蓋手袋 HKD 36,400

經典款細號手袋 HKD 75,200

Classic Flap 經典款手袋 HKD 78,500



CHANEL加價2023｜CHANEL 22 手袋

是品牌為向Chanel No.22香水致敬，特意設計出 CHANEL 22 手袋系列，手袋採用了菱格紋理令手袋更顯質感，袋形實用且高雅，難怪自推出以來都大受時尚迷喜愛。除了經典的尺寸外，品牌更推出了大號及迷你尺寸，大號的大容量的設計讓女生收納個人物品，迷你尺寸亦精緻迷人，各有特色。

CHANEL加價2023｜CHANEL 22 手袋（CHANEL 官網）

CHANEL 22 售價

CHANEL 22 迷你手袋 HKD 40,000

CHANEL 22 手袋 HKD 46,900

CHANEL 22 大號手袋 HKD 50,600



CHANEL加價2023｜BOY CHANEL 手袋

BOY CHANEL手袋從命名到袋形都散發出中性時尚感，袋形呈長方形，袋中心採用了菱格紋皮革，配以外圍的間紋皮革，打造出仿如畫框的感覺。手袋線條方正俐落，配合粗身金屬鏈帶設計，為手袋增添剛強氣質，背起來散發出與眾不同的知性氣質。

CHANEL加價2023｜BOY CHANEL 手袋（CHANEL 官網）

BOY CHANEL 售價



BOY CHANEL 細號手袋 HKD 46,500

BOY CHANEL 中號手袋 HKD 51,400

BOY CHANEL 大號手袋 HKD 54,200



CHANEL加價2023｜2.55手袋

2.55手袋是於1955年2月誕生，所以就用「2.55」為手袋命名，2.55 亦是 Coco Chanel 女士第一個設計的手袋，所以別具意義，而且是品牌一大難以取代的經典款。Chanel 女士從馬鞍圖案上的格紋取得靈感，設計出菱格紋袋款，就這樣成為了品牌的經典元素，而 2.55手袋也稱得上為品牌其中一個標誌性袋款！

CHANEL加價2023｜2.55手袋（CHANEL 官網）

2.55手袋 售價



2.55迷你手袋 HKD 38,000

2.55經典手袋 HKD 78,500



CHANEL加價2023｜CHANEL 19 手袋

CHANEL 19 手袋是老佛爺 Karl Lagerfeld 為 CHANEL 設計的最後一個配件，亦是向經典 2.55手袋系列致敬的袋款。系列於2019年推出，所以就以「19」命名，除此之外，「19」更加是 Coco Chanel 女士的出生日期，所以這個數字對 CHANEL 是別具意義！手袋設計把不少品牌標誌性的細節都放大呈現，例如放大了經典的菱格紋及雙C Logo等，令手袋設計變得更摩登時尚。

CHANEL加價2023｜CHANEL 19 手袋（CHANEL 官網）

CHANEL 19 售價

CHANEL 19 手袋 HKD 49,300

CHANEL 19 大號手袋 HKD 54,200

CHANEL 19 超大號手袋 HKD 59,400



CHANEL加價2023｜經典款鏈條銀包

CHANEL可說是帶起鏈條銀包WOC潮流的始祖，品牌將經典FLAP BAG手袋進行簡化，同融合長銀包設計，誕生了經典的CLASSIC WALLET ON CHAIN鏈條銀包款式，可作銀包或配合鏈條帶作肩背或斜背佩戴，一袋多用性價比高，加上價錢相對Classic Flap手袋親民，被不少女生列為入門級之選。

CHANEL加價2023｜經典款鏈條銀包（CHANEL 官網）

經典款鏈條銀包 售價

經典款鏈條銀包 HKD 25,900



CHANEL加價2023｜Hobo手袋

Hobo手袋廓形設計獨特又優雅，黑色採用絲絨製造而成，配合金色金屬加以點綴，散發出高貴優雅氣質。同樣飾有品牌標誌性的菱格紋設計及CC標誌，用作搭配高貴晚出席正式場合就最適合不過。

CHANEL加價2023｜Hobo手袋（CHANEL 官網）

Hobo手袋 售價

Hobo手袋 HKD 38,200



CHANEL加價2023｜特大號Hobo手袋

CHANEL 特大號Hobo手袋呈飯盒包袋形，深受上班族女生喜愛，採用黑色小羊皮製造而成，袋上飾有菱格壓紋，再配合迷你Flap Bag翻蓋細節及CC標誌，別具識別性。手袋容量大，實用性高，適用於各種場合。

CHANEL加價2023｜特大號Hobo手袋（CHANEL官網）

特大號Hobo手袋 售價

特大號Hobo手袋 HKD 50,100

